Ebrard y Monreal, ¿el verdadero plan B de AMLO?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Hacen campaña desde el gobierno

Por Morena, Claudia o Adán

Sólido coqueteo a Dante

MC y oposición ganan juntos

PRI, PAN y PRD inoculados

Albricias llegó un vuelo internacional al AIFA

Ignorancia histórica de Chayo Piedra

RSC: Genoma Lab

Gobernar es pactar; pactar no es ceder

Gustave Le Bon (1841-1931), psicólogo francés

Este escenario que les mostraré más adelante, parece fantasmagórico, pero no deja de ser viable, incluso deseable para el inquilino de Palacio Nacional.

En el mapa político, hoy, sólo se ve al candidato de Morena y el de la oposición PRI, PAN o PRD. Sin embargo, hay un mundo, un enorme mundo más allá de este panorama en el país.

Veo en mi bola de cristal un Marcelo Ebrard, de la mano de Ricardo Monreal y, para que se eduquen, Dante Delgado, quien estaría aliado de la oposición PRI-PAN-PRD, así como otro satélite que vea en riesgo su supervivencia en el proceso presidencial de 2024.

Por los siguientes motivos podría darse este evento, mismo que el actual Presidente no estaría en desacuerdo, ya que son sus aliados y, por obvias razones, no son sus enemigos.

Primero, Andrés Manuel López Obrador necesita a alguien que le cuide las espaldas, como lo hacen los Presidentes en turno con sus antecesores. Así es una tradición en México. A algunos los sacan del país como ocurrió con Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Luis Echeverría, Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, entre otros.

Segundo, desea con menos ímpetu que su llamada Cuarta Transformación continúe aunque con matices del sucesor. Lo que le importa es trascender en la historia; si no lo logra, cuando menos que no sea perseguido su círculo familiar como ocurrió con Carlos Salinas o a sus cercanos colaboradores como ocurrió en las sucesiones presidenciales priistas (los panistas no hicieron tanto espaviento).

Tercero, Marcelo y Ricardo, hacen “química” con el líder y fundador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien tiene en su capital político entre 7 y 9 puntos.

Cuarto, la oposición PRI, PAN y PRD solos no tienen la suficiente fuerza para enfrentar a Morena que cuenta con poco más del 40% de la preferencia del voto, en estos momentos. Por ello, los dirigentes Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, conscientes de ello, no ven mal aliarse con el movimiento naranja, entonces sí son altamente competitivos.

Quinto, Morena no cuenta con todo el apoyo de los pobres, como dice AMLO. Tiene una plataforma importante que, por sí sólo, podrían lograr la victoria. Pero, la oposición completa (la verdadera oposición, sin los partidos satélite de Morena) unida ganaría los comicios.

Sexto, la oposición no tiene un candidato que pueda atraer las simpatías del electorado con la rapidez con que trabaja en estos momentos AMLO con sus “corcholatas”. Esto significa que ninguno de ellos está al nivel de los “coleros” de la contienda morenista que son Ebrard y Monreal. Dicho sea de paso, ambos tienen una sólida estructura académica y profesional. Sería idóneos como candidatos de la Alianza Opositora.

Séptimo, pese a todo el poder y dinero del partido oficialista que impulse a Claudia Sheinbaum o a Adán López, la salida de Marcelo y Ricardo, se llevaría no sólo un buen paquete de bases políticas morenistas (aquellas que han sido marginados por los neo morenistas). Ese capital político haría que Marcelo sea candidato presidencial y Ricardo, a la capital del país, con lo que lograrían vencer indudablemente.

Este quizá sea un panorama deseable y factible. Falta acabar con la guerra de egos de los líderes partidistas para lograr alianzas sólidas. No se les debe olvidar que el principal objetivo de un partido es obtener el poder y en segundo lugar (aunque debería ser al revés), promover su ideología para mejorar a la comunidad.

PODEROSOS CABALLEROS

ALBRICIAS: LLEGÓ UN VUELO INTERNACIONAL AL AIFA

Llegó el primer vuelo internacional con un presidente al AIFA. No llegó en aerolínea comercial, fue un avión del Ejército chileno donde arribó el socialista Gabriel Boric. Venía a la cumbre del Pacífico que se suspendió. Se reunió con López Obrador, quien suspendió la reunión de presidentes latinoamericanos por que otro socialista Pedro Castillo, un aborrecido presidente del Perú, quien lo persiguen por corrupción y que va contra los intereses del pueblo peruano, no lo dejan salir de ese país. Triste historia de Latinoamérica. AMLO dejó plantados a otros presidentes para proteger a un corrupto como Castillo

IGNORANCIA HISTÓRICA DE ROSARIO PIEDRA

Todo para defender al gobierno para atacar al INE. La ignorancia por delante. Que la CNDH es más autónoma que antes. Bueno eso lo dice quien ha entregado ese organismo autónomo al gobierno, Rosario Piedra Ibarra. Dijo, de la nada, que no podría repetirse la masacre de 1952. No explicó qué ocurrió en aquel entonces. Nada más le doy un norte sobre aquel julio de 1952. Manuel Enríquez Guzmán de la Federación de Partidos del Pueblo (que contaba con el apoyo de Lázaro Cárdenas), se lanzó a la candidatura presidencial. Sufrió un fraude electoral por parte de Manuel Ávila Camacho, quien llevó a la presidencia a Adolfo Ruiz Cortines. El 7 de julio, un día después de las elecciones, Ávila Camacho masacró a simpatizantes enriquistas. Fueron 300 muertos y se los llevaron los militares al Campo Militar Número 1, donde los cremaron. A Chayo, como le dirían de cariño, se le olvidó mencionar el otro fraude que está en las páginas oscuras del país. La que hizo Lázaro Cárdenas contra Juan Andrew Almazán, otro general revolucionario. Cárdenas defraudó de la mano de su compadre Francisco José Mújica, la decisión del pueblo que había votado en favor de Enríquez. Así llegó a la presidencia Ávila Camacho. Los enriquistas amenazaron con levantarse en armas, pero lo convencieron a su líder para que se autoexiliara en Cuba. Fue una lucha de socialistas y derechistas. Ganó la derecha a través de la izquierda cardenista.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

GENOMA LAB: Bajo el lidera de Rodrigo Herrera, Genomma Lab, en este año llevó diversas acciones en pro de la sociedad y el ambiente, para el beneficio de 32 mil personas a través de 39 instituciones. Gracias a la participación de 351 voluntarios, quienes han trabajado más de 2 mil horas para lograr un impacto positivo en el bienestar social y ambiental, en los 18 países donde operamos.

