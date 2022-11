Día de Acción de Gracias y NFL, la combinación perfecta

En 1941 el Día de Acción de Gracias fue declarado oficialmente, por el Congreso de los Estados Unidos, un día festivo, a celebrarse el cuarto jueves del mes de noviembre. Y es que este día, como bien su nombre lo dice, es un día especial en donde se reúnen familias y amigos para agradecer todas las bendiciones.

La Liga Nacional de Fútbol Americano ha jugado en el día de acción de gracias desde sus inicios, conocido como “Thanksgiving Day Football”. Y, este 24 de noviembre, la NFL contará con 3 partidos, parte de la jornada 12. Este triplete será Lions vs Bills, Cowboys vs Giants y, por último, una bomba de partido con Vikings vs Patriots.

No hace falta decir que México es uno de los países más importantes para la liga, pues existen 48 millones de aficionados a la NFL y este número sigue en crecimiento.

En cuanto a equipos favoritos en el país, el que cuenta con mayor audiencia en México son los Steelers, y también es por el que más apuestan, según Strendus, casa de apuestas deportivas. Le siguen los Dallas Cowboys y los Patriotas, quienes jugarán este thanksgiving.

Cabe destacar que existen 2 equipos que siempre jugarán en este día especial: Lions y Cowboys. Detroit fue quien comenzó jugando este día para atraer a más aficionados al estadio y Cowboys para hacerle publicidad al equipo, esto hizo que se convirtiera en el equipo más esperado, y se volvió una tradición.

Te invitamos a celebrar este día festivo con tus seres queridos y qué mejor que agregando diversión y entretenimiento con estos encuentros, no olvides demostrar tu pasión por tu equipo favorito y sumarle emoción al partido o encuentros de este día en strendus.mx.