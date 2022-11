ONErpm MX refuerza beneficios para sus artistas con “Amplifier”

Nuevas herramientas en su plataforma

Es un sistema patentado de gestión de campañas de marketing

ONErpm está lanzando un nuevo sistema en su plataforma, la cual convierte a la compañía en la primera en brindar a los artistas transparencia total en las campañas de marketing y los costos asociados.

Se trata de un sistema patentado de gestión de campañas de marketing denominado Amplifier, una tecnología innovadora, que consta de 137 herramientas predefinidas asignadas a los equipos de marketing de ONErpm y otras 47 tareas asignadas a los equipos de los artistas.

Hamurabi Castro, Country Manager ONErpm MX, nos detalla en entrevista para DIARIO IMAGEN “Llevo muchos años en la industria de la música y en medios, ahora del lado de la independencia coincidimos con que la mejor forma de tener un acercamiento con los artistas era siendo claridosos y transparentes con nuestros servicios. Y con esta herramienta les damos claridad a los artistas para que vean que está pasando en sus carreras”.

Para entender mejor el funcionamiento de esta herramienta, nos explicó “Cuando sacamos el estreno de algún sencillo, hacemos marketing plan al artista y lo trabajamos juntos, ahora no solo vamos a trabajar, sino que verán paso a paso que sucede con este sistema, en qué fase vamos, en qué porcentaje se hicieron las acciones, que pasó con lo que se dejó de hacer. Es una manera de dar certeza de que el dinero que invierten va a donde debe de ir, es un esfuerzo que ha hecho la compañía que vale la pena”.

Aclara que son una compañía, no distribuidora ni agregadora “porque damos muchos servicios, cada vez nos parecemos más a una disquera grande, no por las clausulas y letras chiquitas, sino por los servicios, tenemos PR, marketing, un área direct to fan para redes sociales, y además Amplifier, esta plataforma que puedes usar desde tus pininos y hasta los que ya están más consolidados, Artistas como Angela Aguilar, Emanuel, todos a los que tenemos en la compañía”.

Recuerda que empezó en esto en el 2006 “cuando era todo más fácil, me mandaban el ftp para el arte, lo mandaba a producción luego al artista, lo autorizaban y llegaba a los consumidores, pero ahora hay que dar servicio a muchas plataformas de música. Antes el sencillo solo sonaba en la radio, pero hoy lo que hace una semana estaba de moda ya no, todo va muy rápido y hay que estar actualizados. Como compañía tenemos que estar a la vanguardia o quedamos fuera”.

En esa tarea de seguir a la vanguardia, reconoce que “No sé qué vaya a pasar mañana, pero tengo claro que me encuentro en la etapa de la música más entretenida y divertida que nunca, hay muchas formas de ponerte creativo como compañía, entregamos a los artistas una campaña para el desarrollo de una canción, de un video, la creatividad no tiene límites.

Puedes llegar a todo el mundo, antes solo en world music, pero hoy estás a un click de cualquier persona y ahí es donde entramos nosotros”.

Señaló que los interesados en adquirir alguno de sus planes o sumarse a su carpeta de talento, pueden acercarse “Por medio de redes sociales, es donde más nos contactan, ahí o en la página onerpm.com. Ya no dependemos de parte digital, también hacemos programas para jalar más artistas, para encontrar esa joyita emergente. La gente sube sus tracks y nos acercamos más y más para que verdaderamente tengan un apoyo”.

Y concluyó invitando a los artistas a ser más empresarios “a que entiendan la industria, eso es un diferenciador, además de crear debes saber que pasa en tu carrera y con Amplifier te ayudaremos paso por paso. Entiendan que es un negocio, la música es importante, pero también hay que buscar la manera de que llegue a la gente correcta” concluyó.

Cabe destacar que durante el ensayo de este nuevo sistema se vio reflejado en los artistas 129% más streams que los que no incluyeron Amplifier.

