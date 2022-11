Tras 70 años, “Cucurrucucú paloma” sigue volando muy alto en el mundo

Tema icónico del compositor Tomás Méndez

Celebran que la canción les ha dado identidad a los mexicanos

“Cucurrucucú paloma” es una canción escrita por el compositor mexicano Tomás Méndez y se creó en huapango, el nombre hace referencia al sonido que hace una paloma “cucurrucucú” y el significado que le da la mayoría de las personas a la letra es que se habla del mal de amores, sin embargo, con el paso de los años se ha quedado tatuada en la piel de los mexicanos, como uno de los himnos populares que les han dado mayor identidad en el mundo.

La canción esta cumpliendo 70 años y sigue vigente sonando en diferentes versiones con diferentes interpretes en todo el mundo, por lo que Eduardo Méndez, hijo del compositor, nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN, sobre el placer que les da que siga trascendiendo “Se trata de la canción vernácula más importante de todos los tiempos, lo respaldan reportes de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) que dirige Roberto Cantoral Zucchi, a través de sus delegados, tienen un acopio de regalías, que miden con un sistema único en el mundo, esos reportes indican que la canción vuela alrededor del planeta con mucha fuerza”.

Sobre los festejos de aniversario comentó “Con la pandemia no pudimos organizar algo presencial, porque podía que se cancelara, pero ahora, aunque ya se celebró en Los Pinos, en Zacatecas en la terraza principal y en la casa del Indio Fernández con la ofrenda de Tomás Méndez, y la participación de Sergio Mayer y el alcalde de Coyoacán, seguimos en todas las redes sociales homenajeando virtualmente a la canción. Le pedimos a la gente que la comparta y que nos cuenten sus experiencias en torno a la canción”

La canción, recordó, se ha traducido en más de 60 idiomas y en todos los géneros musicales “la ha cantado Celia cruz y Willy Colon en salsa, también hay versiones de Edith Márquez, en Auditorio Nacional. Una que yo siempre recomiendo es la de Juan Diego Flores, que es la de más visualizaciones en Youtube, con una gran calidad interpretativa. Y sin duda es la canción consentida de los cantantes clásicos como Rolando Villaseñor, Fernando de la Mora, Ramón Vargas, es consentida de Placido Domingo”.

Recuerda que su primer encuentro con la canción fue de niño, “pero no hubo una situación que me marcara, sino hasta que fui de vacaciones a Alemania, el papá de un amigo me preguntó a que se dedicaba mi papá y le dije que era compositor. Me puso la canción con Julio Iglesias me di cuenta del impacto de esta canción en el mundo”.

Se dijo también sorprendido de la cantidad de versiones que tiene el tema “siempre es sorpresa lo que me hace sentir, porque cada que hago una investigación, salen una o dos nuevas en el mundo, no hay un número exacto, no se pueden cuantificar, pero son muchísimas”.

En cuanto al significado de la letra nos cuenta “No es mi versión, sino la de mi padre, me explicó que es una canción de desamor, una persona muere de amor por una desdichada y llega al cielo y sigue sufriendo, entonces pide regresar en forma de paloma, se trata de una reencarnación”.

Reiteró que su versión favorita es la de Juan Diego Flores “se las recomiendo porque te pone la piel de gallina, la interpreta magnifico, es apoteósico, también la de Lola Beltrán me cimbra. Me gusta mucho una versión de Alejandra Guzmán que tiene sus toques de flamenco aunque ella es rockera”.

Finalmente, dijo que si le gustaría tener un evento presencial para celebrar a la canción “Sin duda en el Roberto Cantoral tenemos las puertas abiertas, pero estamos en lo último de la pandemia, hay que ser respetuosos en este cierre, también podría ser en el Teatro de la Ciudad, hay platicas, pero aun nada definido”.

No obstante, pide que compartan la canción en todas sus versiones en redes sociales, “compartamos ese significado místico y espiritual, es momento de escucharla en diferentes versiones, es patrimonio intangible de la humanidad y de un compositor zacatecano, es importantísimo mantenerla viva”.

Finalmente adelantó que están por subir todas las versiones de la canción en Spotify, “hagan su propia versión y súbanla, compartan su versión favorita y sus experiencias en Tik Tok, únanse a la celebración a este fenómeno” concluyó.