Una diputada fuera de nota

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Quiere legisladores de 18 años

Sería un Congreso de kínder

Según un artículo de la revista “Rock and pop”, el canal de televisión Nickelodeon UK realizó un estudio sobre la edad de madurez de hombres y mujeres para el show de Wendell & Vinnie. Según el informe, las mujeres maduran a los 32 años mientras que los hombres lo hacen a los 43.

La madurez tiene que ver con la inteligencia y la inteligencia es, entre otras cosas, la capacidad para aprender de la experiencia. Por eso, la persona madura tiene perspectiva consciente de su propia vida y la utiliza para tomar decisiones. No se limita a quejarse. Tiende al optimismo.

Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar. Tener 21 años cumplidos el día de la elección. senadores deben tener 25 años cumplidos.

Los facultados opinan que a los 18 años, las leyes estatales y federales ya consideran adulta a una persona. Es un acontecimiento importante en la vida. CS tendrá más libertad y más responsabilidades.

A menos que un tribunal o juzgado haya nombrado un tutor legal que tome decisiones por ella. A los 18 años se producirán cambios en la forma de manejar la atención médica. Los padres y otros adultos podrán dar sugerencias y consejos, y ayudar a considerar las opciones que se presenten.

Los dos argumentos anteriores marcan con claridad que a los 18 años aún se es dependiente de otros y las decisiones delicadas no son del alcance de un joven de 18 años. No se descartan los casos excepcionales de fenómenos fuera de serie.

Todo el cuento es por la propuesta de la diputada Karla Ayala Villalobos, que a los 18 años, las leyes estatales y federales te consideran un adulto. Es un acontecimiento importante en la vida. Como adulto tendrás más libertad y más responsabilidades. Es importante que aprendas a cuidar de ti mismo.

Expuso que la finalidad de generar oportunidades y romper con los estereotipos de discriminación hacia los jóvenes por inexperiencia, propuso disminuir la edad mínima para ser diputado federal, pasando de los 21 años a los 18 años, cumplidos el día de la elección. Con su propuesta la priista exhibe su propia inmadurez.

Según ella, resulta contradictorio que los jóvenes puedan ejercer el derecho al voto cumpliendo la mayoría de edad y no puedan tener el derecho a ser votados al llegar a la mayoría de edad. Legislar no es una práctica cualquiera; requiere experiencia, conocimientos y dedicación no es ningún juego. Ella tiene 23 años.

Acusó que los rangos mínimos de edad, entendidos como “madurez”, exponen o generan una imagen de inexperiencia para las juventudes mexicanas. Eso es negar la realidad, incluso se ven prematuros muchos diputados mayores de los 43 años, en los que alcanza la madurez, de acuerdo a los conocedores es esta cuestión.

Afirma en su propuesta que los derechos políticos de este sector deben ser ejercidos de igual manera para todas y todos, sin distinción; lugar de nacimiento, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier condición entre la persona y su derecho a ser elegida o elegido. De acuerdo, pero jamás se acepta la inmadurez e impreparación. Legislar no es alzar la mano como lo hacen hasta los adultos.

