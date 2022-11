La marcha de este domingo, un consuelo para López Obrador

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El Presidente tiene que dar marcha atrás a su reforma electoral

Ahora como consuelo le viene al presidente Andrés Manuel López Obrador, la marcha que encabezará el próximo domingo. Y ¿por qué?, pues porque ayer dio a conocer que esta errada y llamada Cuarta Transformación ya no insistirá más en la negociación para aprobar su iniciativa de reforma electoral con la que pretendía meter mano a la Constitución. Sí, esa con la que el de Tepetitán quería, más bien le urgía, que entrara en operación precisamente, en las elecciones de 2024, así que se tuvo que conformar con una reforma legal, pero nadie le ha informado al Presidente que en eso, también está muy mal asesorado y podría violar la Constitución.

López Obrador, visiblemente molesto, culpó, como siempre, a sus adversarios, en este caso a la oposición de la que dijo, se quiere quedar con el INE como está para hacer fraude. O sea, podría decirse que desde ahorita está anticipando que si no gana su partido, entonces no hay democracia. Y es más, ve con preocupación que Morena, pueda perder importantes posiciones electoralmente hablando, además de que no tiene otra forma el inquilino de Palacio Nacional de responder porque siempre le gana el que estuvo 18 años como candidato.

En esto último, bastaría con reparar en que el inquilino de Palacio Nacional ha perdido en el terreno internacional, el que también quiso manipular, pero como se anotó en este espacio en anterior entrega, “Amlolandia” no puede llegar más allá de nuestras fronteras, ya que el tabasqueño solo medio gobierna y bastante mal, por cierto.

En este orden de ideas, primero está la mala jugada que le hicieron los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y el electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al no apoyar al mexicano Gerardo Esquivel para llegar a la titularidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Muy amigos, muy hermanos todos, pero a la hora de la verdad, dejaron al tabasqueño “colgado de la brocha” y éste, lo consideró una traición, aunque no lo hizo público.

Luego, en la visita del presidente de Chile, Gabriel Boric, a Palacio Nacional, maestros de la Coordinadora de Guerrero le gritaron a López Obrador. “Dijiste que todo cambiaria y sigue siendo la misma porquería”. De manera muy forzada, el Presidente de México intentó sonreir y saludó extendiendo la mano al percatarse que había perdido a uno de sus principales aliados a los que tan mal les ha pagado, sólo con promesas huecas.

Luego, ya en conferencia de prensa, el presidente Boric dijo ante las prolongadas pausas del tabasqueño, que ya se explicaba por qué las conferencias mañaneras duraban tanto tiempo. Y finalmente, el revés -que puede tener graves consecuencias-, que le plantó ni más ni menos que el gobernador de Texas, Greg Abbott, al informar hace unos días que tiene planeado enviar a la frontera con México, tanques de guerra M113, para frenar la cada vez mayor ola de migrantes que buscan llegar como sea a los Estados Unidos.

Y ante las protestas, el gobernador texano reaccionó bajo el argumento de que si aquí en México, López Obrador le ha dado todo al Ejército, por qué él no iba a echar mano de ese mismo recurso.

Ante todo este abigarrado panorama, López Obrador no tiene de otra más que autovictimizarse; de ahí que recientemente declarara a voz en cuello que esta podría ser la última marcha en la que participará y de inmediato se soltaron cualquier cantidad de especulaciones sobre su estado de salud.

Hay que recordar que desde inicios de su gestión, hizo el compromiso de entregar un reporte médico y a la fecha ha hecho caso omiso. Además de que se reforzó la versión de que debido a su menguado estado de salud, el tabasqueño tiene por única actividad encabezar el gustadísimo “stand-up” mañanero.

Ahora, esta errada y llamada Cuarta Transformación, está emocionadísima con la organización de la marcha. Aunque empezando por el Presidente, todos niegan que vaya a haber acarreados, lo cierto es que ya se empezaron a cobrar las cuotas de poder y los llamados Servidores de la Nación, amenazan con retirar los apoyos del bienestar si no se acude a la concentración.

Gobernadores y legisladores de Morena también alistan a sus huestes para transportarlas debidamente al punto de partida y también habrá castigo para quien no cumpla, aunque en acarrear gente se gasten toda su dieta, como les reclamó el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Alvarez Maynez.

Municiones

*** A fin de prevenir o atender los fenómenos de carácter humano, económico, natural o biológico, que impidan a los sectores sociales más vulnerables de la ciudad acceder a los alimentos de la canasta básica, es necesario crear el Fondo para la Prevención y Atención de Riesgos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las y los Habitantes de la Ciudad de México. Para ello, los diputados locales del PRD: Víctor Hugo Lobo Román, Polimnia Romana Sierra Bárcena, Jorge Gaviño Ambriz y Gabriela Quiroga Anguiano, junto con el diputado Carlos Fernández Tinoco, presentaron una iniciativa para hacer adiciones a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional capitalina. En el documento, presentado ayer ante el pleno del Congreso capitalino por la diputada Sierra Bárcena, precisó que la propuesta propone adicionar la fracción XII Bis, al artículo 6; la fracción III Bis, al artículo 7; y el Capítulo V, al Título Segundo de la citada Ley, para crear dicho fondo. Prevén que el fondo esté a cargo del titular de la Jefatura de Gobierno, pues en las disposiciones derivadas de la Ley en la materia, es el encargado de la promoción y planeación para la seguridad alimentaria y nutricional, mediante el establecimiento de acciones, en coordinación con las organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas, grupos empresariales y los habitantes de la Ciudad de México. En este sentido, también otorgan al titular del Ejecutivo local la expedición de las reglas de operación de dicho Fondo, para el que en términos de la citada Ley establezca los mecanismos financieros más óptimos para su funcionamiento.

*** El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la reunión de la Alianza del Pacífico, esa que se supone que será en México y en donde se supone también que López Obrador le entregaría la estafeta de la presidencia pro tempore al presidente de Perú, Pedro Castillo, pero el Congreso peruano no aprobó que viajara a nuestro país, se va a llevar a cabo en Lima, pero todavía no hay una fecha definida. Por cierto, ahí también quiso meter su “cuchara” López Obrador, pero le salió “el chirrión por el palito”.

