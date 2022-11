Playa Limbo tendrá un show íntimo y de gran energía musical en La Maraka

La cita es el próximo sábado 3 de diciembre

La agrupación agradece estar más cerca de sus fans

Jass Reyes, Ángel Baillo, Jorge Corrales y Servando Yáñez son Playa Limbo, agrupación con más de 17 años de trayectoria y que ahora se prepara para sorprendernos con una presentación espectacular en el Salón La Maraka, donde llegarán el próximo sábado 3 de diciembre, con lo mejor de su repertrio.

Ángel y Jorge, en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos dieron los detalles sobre lo que será este concierto íntimo “lo primero que queremos es agradecer que se abran este tipo de foros, porque en la Ciudad de México siempre son necesarios. Nosotros estamos en este momento de nuestra gira personal y con el show de los 2000, más acostumbrados a teatros del pueblo y foros grandes como las arenas, pero este tipo de escenarios nos permite una proximidad con la gente, que es maravillosa esa interacción” dijo el primero de ellos.

A lo que Jorge agregó “eso permite que puedan fluir otros conceptos, como es la oportunidad de atender peticiones directas de la gente. Justamente se trata de que escuchen la nueva música, pero sin olvidar aquellas canciones que ya todos conocen y con las que nos enamoramos. También daremos oportunidad a esos lados B de los discos y vamos a aprovechar, en una relación más directa algunas canciones más acústicas, canciones que comúnmente no están en el repertorio”.

Adelantaron que tendrán como invitada a Sophia, que también ha participado como coautora en algunos talleres de composición con ellos “va a abrir el concierto y estamos pensando que suba al escenario con nosotros, que sea orgánico”.

En cuanto a su carrera en adelante, Ángel agregó que “ahora mismo estamos en un momento de composición, pero también estamos de gira y parte de los planes que nos hemos propuesto y que de alguna manera hemos ido cumpliendo, es tocar en diferentes partes del mundo. Ya estuvimos en España, Tailandia, Japón e iremos a Argentina en enero, como parte de esta misma idea de ir a lugares donde nos escuchan y no habíamos ido antes”.

De tal manera que también irán a Perú en 2023 “es un lugar que nos pide mucho y que además es el segundo lugar donde más nos escuchan en todo el mundo, son metas a corto plazo y queremos sacar un material nuevo”.

Mientras tanto, adelantaron que viene sencillo con un grupo español que se llama Kingdom,

“precisamente tocando en España los conocimos, ellos tienen también un poco el nicho que ha dejado Mecano, es una alineación de dos hombres y una mujer, hicimos clic y nace la oportunidad. Nosotros siempre aprovechamos las ocasiones, como recientemente con Aleks Syntek, los duetos siempre han sido con base a algo espontáneo y no por una estrategia comercial. Entonces con Kingdom pasó igual, nos conocimos, nos vibramos y apostamos en la composición” dijo Jorge.

Este sencillo no será parte de un disco “aún no planteamos bien lo que va a ser el disco nuevo, siempre nos gusta que sea conceptual, hemos ido así, sacamos EPs y luego un disco, pero no quita que vayamos sacando sencillos a lo largo del año, generalmente son colaboraciones y probablemente este de Kingdom igual se quede en sencillo. Estamos en etapa de componer y en planes está sacar el disco, pero ya vendrá después”.

Finalmente, y luego de lo difícil que ha sido el periodo pandémico, refiere que “nos da un nuevo sentido en el día a día y en los conciertos, estuvimos dos años in poder tocar, eso nos permitió cosas positivas, como lo que hicimos con Adán Jodorovsky, que en otro sentido habría sido más complicado, asimismo, tuvimos el tiempo para componer y que todo estuviera muy pulido, llegar a grabar con cosas frescas. Mientras que, en los conciertos la gente está más alegre, eufórica y también nosotros”.

Mientras tanto invitan a todos a no perderse su concierto en el Salón La Maraka este 3 de diciembre.

