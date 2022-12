Fracaso en futbol

Desde el portal

Ángel Soriano

La derrota de la Selección Nacional en el Mundial Qatar 2022 no es sólo en el futbol, sino es reflejo de la situación del país: No hay cuadros preparados para enfrentar una competencia creciente en todos los aspectos ante un mundo competitivo no sólo en tecnología, sino en preparación personal y conocimientos en diversos rubros.

Todo empieza por un modelo educativo deficiente, donde a los maestros se les regatea un salario digno y sólo son utilizados por líderes como instrumento de presión política con fines económicos y de chantaje para obtener mayores dividendos; programas de estudio inadecuados para la realidad familiar, comunitario y nacional.

Además, los intereses económicos dominan con fines mercantiles el negocio de los deportes; lo mismo que en el box que en el futbol donde la competencia va de acuerdo a las ganancias por encima del deporte como convivencia o sano desarrollo de las personas; esto se ha evidenciado por la pugna hoy entre empresas televisivas. Dejar en manos de extranjeros la preparación de una escuadra nacional deja al descubierto la complicidad o asociación empresarial por arriba del lucimiento de un equipo que sude la camiseta que, por lo demás, es pisoteada por un futbolista que de esa manera expresa su desprecio hacia nuestro país. Qatar merecería una reflexión profunda, pero no ocurrirá.

TURBULENCIAS

Marchas y desalojo en el zócalo de Oaxaca

El arribo del morenista Salomón Jara a la gubernatura de Oaxaca en sustitución del priista Alejandro Murat, que concluyó su periodo, hizo el milagro del desalojo momentáneo del zócalo de la ciudad de Oaxaca y el cual amenazaba con ser ocupado nuevamente por diversos grupos sociales que empezaron a manifestarse el mismo 1 de diciembre, con el objeto de exigir solución a problemas sociales rezagados y para demostrar su fuerza política. Está a prueba la habilidad política del nuevo mandatario que recibe un estado en permanente conflicto, en tanto que se verá también cuál es la nueva comisión del gobernador saliente, aspirante a la candidatura presidencial priista… La desaparición de “La Barbie”, Edgar Valdez Villarreal, de una prisión estadounidense demuestra también que en la Unión Americana prevalece la corrupción, pues de otra manera nadie se explica una salida legal cuando purgaba una larga condena por tráfico de drogas. El presidente López Obrador pide se aclare ¿dónde está “La Barbie”?… En un reacomodo del crecimiento del país, se impulsa la instalación de empresas refresqueras y cerveceras en el sureste del país, donde se concentra el 70% del agua y no en el norte, donde la escasez del vital líquido se dará preferencia al consumo humano y no para fines industriales ha planteado el presidente López Obrador, quien además indica que los beneficios de sus medidas económicas y su estrategia de desarrollo ya dan resultado… Gerardo “Tata” Martino abandona la selección nacional con el pretexto de que terminó su contrato, pero se sospecha que en realidad hay complicidad en el mal manejo del seleccionado que regresa al país acompañado del fracaso que los connacionales no perdonan, pues hay y había mejores jugadores que pudieron haber hecho un papel más relevante, pero los intereses económicos lo impidieron. Habrá que dar un nuevo sesgo al futbol mexicano y la llegada de nuevas generaciones, con más bríos y deseos de defender la camiseta… La FIL de Guadalajara se convirtió en foro político de la oposición: Los más severos críticos del sistema tienen amplia resonancia en tanto que los defensores de la IV-T son reducidos y abucheados en sus presentaciones, se verá cómo se equilibra tal encuentro supuestamente literario.

