Unas semanas caracterizadas por el calor atípico ocasionado por el astro rey y por el clima político en México, es lo que hemos vivido en la Ciudad de México y en las principales ciudades de la nación. Y hace unos días, en la tercera semana de mayo, se dio un nado sincronizado por parte del cártel del periodismo conservador, que defiende lo indefendible, como Carlos Loret de Mola, a quien se le vio en su papel de experto en montajes, aseverando que: “La crisis de energía comenzó hoy desde temprano, a las nueve de la mañana” y luego a José Cárdenas, conductor de Radio Fórmula, quien afirmaba categórico: “La crisis por el abasto insuficiente de energía eléctrica y los apagones consecuentes, claro, revelan —esto lo dicen expertos— un sistema frágil, no solamente por el calor, sino el calor es lo que expresa la falta de inversión y exceso —dicen algunos— de ideología”.

Y un experto en materia de electricidad, el hijo de Miguel de la Madrid, el suspirante Enrique de la Madrid Cordero, quien afirmaba: “Lo que le toca al gobierno es invertir en las líneas de transmisión; pues no, no lo ha hecho”. Pero otra periodista de Radio Fórmula, la señorita o señora, —no lo sé aún— Azucena Uresti Mireles, contratada como conductora, decía: “O sea, mitad sí, la temporada de calor, el cambio climático; pero también es responsabilidad de no preverlo y de no invertir por parte del gobierno”.

Y un cuentachistes que se dice periodista, un tal José Manuel “Chumel” Torres, conductor en tono burlón, decía: “No ha invertido en nuevas centrales de generación, en nuevas líneas de transmisión y distribución de energía”; y por su parte, el vocero de los medios tradicionales, Ciro Gómez Leyva, en su papel de conductor afirmaba: “Esa idea de que la energía debe ser manejada fundamentalmente por la Comisión Federal de Electricidad, por el gobierno mexicano, está coincidiendo con una crisis que no vivíamos en mucho tiempo; una crisis de suministro eléctrico, empieza a ser una crisis de apagones”.

Y no podía haber faltado en este nado sincronizado Joaquín López-Dóriga Velandia, quien expresó totalmente seguro que: “Especialistas advierten que viene un periodo crítico en el sistema eléctrico por abandono, falta de inversión en transmisión y distribución”.

Nuestra compañera Sandra Aguilar, de AE Grupo Informativo, le preguntó al Presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador: ¿Han tomado o, más bien, tomarán medidas este próximo 2 de junio, para que el sabotaje no se vaya a hacer presente, insisto, el próximo mes, para cuidar y resguardar las instalaciones?

Y las proyecciones del Jefe de la Nación, López Obrador fueron que va a seguir la guerra sucia, “pero hasta ahora muy bien, no ha pasado a mayores”.

Aunque también nos alertó, y dijo: “No quiero invocar cosas indeseables, mejor toco madera; pero ya vamos a hablar de eso, ya una vez que pase, de lo que ha ocurrido en otros tiempos”.

Y ustedes se preguntarán qué ha ocurrido en otros tiempos. Les recuerdo que hace 30 años, el 23 de marzo de 1994, ocurrió el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Lomas Taurinas, Tijuana; o bien, la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el sureste, en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, o el asesinato del diputado electo José Francisco Ruiz Massieu (1946-1994), cuñado de Salinas de Gortari.

Faltando tan sólo cuatro meses para acabar su sexenio, López Obrador confía en que ojalá y no cambien las cosas. Y argumenta que la política no es ciencia exacta, sino de aproximaciones, y hasta ahora todos se han portado bien; sólo hay gritos y sombrerazos, pero no pasa de ahí.

Ojalá y sigamos así. Pero no debemos descartar durante las elecciones del domingo 2 de junio un acto de sabotaje en las líneas de transmisión de alta tensión de la CFE, y antes de las elecciones un magnicidio, una insurrección de un nuevo ejército en México, o un nuevo asesinato o secuestro de un alto empresario político, porque en su desesperación, son capaces de todo…