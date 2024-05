Gobierno de la mentira

AMLO acumula ya la escandalosa e histórica cifra de 110 mil mentiras. Sí, estamos ante un gobierno de la mentira, algo jamás visto en la historia del presidencialismo azteca.

Estamos ante un fenómeno sociológico digno de análisis de la psiquiatría nacional. En el marco de la mentira, AMLO ha dicho que el día 1 de octubre se irá a su rancho de Palenque porque ya se siente chiapaneco y que no será el poder tras el trono.

Aquí entre nos: ¿Usted le cree a un mentiroso que no ejercerá otro Maximato y que no seguirá siendo artífice de la instauración del comunismo en México? El problema es que ahora no tenemos a otro Lázaro Cárdenas que pueda llevar a cabo una poda al árbol del lopezobradorato.

En el marco de la mentira, AMLO ha hablado de un “golpe de Estado técnico” y en el tercer debate, su “corcholata” que sigue siendo sin ser ella, habló también de un “fraude electoral”. Históricamente los fraudes electorales los hacen los gobiernos en turno utilizando para ello todo el poder del Estado y ocurre que después de un fraude electoral, esos gobiernos suelen llevar a cabo reformas político-electorales a contentillo de la oposición para darles cabida en política a todos esos zánganos que no trabajan y están acostumbrados a vivir de la ubre presupuestal, es decir de los dineros con los que los mexicanos pagamos nuestros impuestos.

¿Quién haría entonces el fraude electoral del que habla Sheinbaum o del golpe de Estado técnico del que dice López Obrador?

Las agencias norteamericanas de inteligencia han dicho que casi el 75% del territorio mexicano es gobernado por el narco y demás bandas criminales. Ese poder, los mafiosos lo han dejado sentir en vastas regiones del país donde han asesinado a 39 candidatos a puestos de elección popular, no sólo de Morena, sino principalmente de la oposición que no se han plegado a su poder.

El nuevo libro de Anabel Hernández, “La historia secreta”, es un bombazo en pleno proceso electoral que le restriega en la cara a un López Obrador sus nexos con el Cártel de Sinaloa, que le patrocinó las 3 campañas presidenciales y a doña Claudia su actual campaña. ¿Sería esa bomba el principal detonante para que el Poder Judicial anule las próximas elecciones presidenciales? En enero de 2020, y ya cobrando como Presidente de la República, AMLO puso por las nubes a Anabel Hernández, cuyas investigaciones son de antología y dijo de ella:

“Esta periodista, Anabel Hernández, ha hecho trabajos de investigación de primer orden, es una mujer profesional en el periodismo y valiente; es una mujer excepcional”.

Anabel hablaba entonces de los nexos que Genaro García Luna había tenido en el sexenio de Calderón con los capos de la droga, pero ahora que Anabel Hernández desenmascara a López Obrador y a todos quienes conforman el actual narcopoder, ahora AMLO habla pestes de la prestigiada periodista, es decir que AMLO es de esos que hablan de como les va en la feria y en este momento a él y a su “corcholata” les está yendo como en feria, pero pese a todo y contra viento y marea, AMLO, el narco y compañía buscarán convertir a la señora Sheinbaum en la gobernante numero 80 de la nación azteca, que no seria la primera mujer en llegar al poder, pues ya Atotoztli la hija de Moctezuma I, fue la primera en llegar al poder en la naciente nación azteca.

