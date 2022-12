El humanismo de AMLO

Índice político

Francisco Rodríguez

¿Cómo el de Herodes, Stalin y Hitler?

¡Le inventan cada mamarrachada!

¿Con cuántos niños muertos por carencia de medicamentos debe contar un gobernante para considerarse un humanista?

¿Cuántas masacres debe tener en su haber y qué número de asesinatos dolosos debe sumar al día para que sus gobernados admiren su humanismo?

¿Merece respeto el “humanismo mexicano” de Andrés Manuel López Obrador si a cada rato desvía partidas presupuestales —a ciencia y paciencia de la inservible Auditoría Superior de la Federación— destinadas a la educación, a la atención de la salud, entre otras, para que sus obras faraónicas nunca carezcan de recursos así y nunca vayan a servir para maldita la cosa?

¿Puede considerarse humanista a quien entrega el control del Estado a las férreas e inflexibles fuerzas armadas?

¿Qué tan humanista es quien nunca escucha, no dialoga, siempre impone y dice jamás equivocarse, así y con ello desmienta el aforismo clásico de “errar humano es”?

Y en ese tenor, ¿puede considerarse a López Obrador como humanista si se cree Dios o, cada ocasión que se compara a sí mismo con Jesucristo, cree ser el hijo de Dios?

¿Un humanista tiene derecho a minimizar las luchas de las mujeres, a ignorar los crecientes feminicidios, a dejar sin protección y refugio a las que han sido y son golpeadas, maltratadas y violentadas?

Todos esos infantes que ya no reciben atención en las ya desaparecidas estancias que los recibían, cuidaban y alimentaban mientras sus progenitores trabajaban, ¿crecerán creyendo que el tabasqueño es un gran humanista?

Y los deudos de todos quienes perdimos a un ser querido, a un familiar, a un amigo porque el gran humanista que dice ser AMLO recomendaba no usar cubrebocas, invocar a los santos, abrazarse y salir a comer a las fondas mientras avanzaba velozmente la pandemia ¿llamamos humanista a este ignorante redomado?

No. Este escribidor jamás lo llamaría a él así…

…tampoco, claro, a las políticas meramente electoreras de la llamada Cuarta Transformación…

…que reparte dinero público a cambio de una fidelidad casi perruna al caudillo y a su movimiento. O usted si se atrevería a llamar humanista a un personaje perverso que, en tan sólo cuatro años, ha actuado como Herodes, como Adolf Hitler y como Josep Stalin… esos grandes “humanistas” de la Historia?

¡No le digo!

Entre quienes le tripulan el coco -la actual esposa y los escribas y moneros del diario La Jornada– ¡le inventan cada mamarrachada!

¿No cree usted?

Confusión ideológica

A través de la televisión escuché hace un par de días al senador César Cravioto perorar muy doctoralmente sobre la supuesta “confusión ideológica” de su némesis en la Cámara alta, Ricardo Monreal.

Cuando escuché ambos terminajos de este egresado de la Universidad Iberoamericana y, desde que sé de él, militante de las causas de la izquierda universal, de inmediato pensé que quienes han caído ya no sólo en la confusión sino en el batidillo ideológico son él y, claro, muchos otros politicastros que siguen fiel, ciegamente, a un autócrata como sin duda es Andrés Manuel López Obrador.

¿Dónde quedó aquella firmeza oratoria que desde todas las tribunas AMLO y su Corte empleaban para condenar la militarización del país, de ello no hace más de un quinquenio?

Confundidos, como su ayatola tabasqueño, los cuatroteros abandonaron luchas que antes daban con denuedo: el cuidado y la preservación del medio ambiente para detener el cambio climático -hoy aplauden el uso de energéticos fósiles-; el feminismo y sus causas, como el derecho al aborto; las uniones gay y las adopciones homoparentales… ¡porque al caudillo le parecen inventos de los neoliberales!

La firmeza ideológica se mantiene respetando la ley y escuchando las voces de quienes disienten.

Lo demás es puro cuento, don César.

Tan sólo para quedar bien con ya sabe quién.

¿O no?

Indicios

El “humanista” López Obrador puso en su mira de ataques a la Feria Internacional del Libro que organiza desde hace ya más de un cuarto de siglo la Universidad de Guadalajara. Usó los calificativos de siempre, dado su léxico tan limitado y ¡todo por no leer! En ese tenor de crítico y hasta atacante de la FIL también están el gobernador jalisciense, de cuyo nombre nunca me acuerdo. y los legisladores del movimiento de Dante Delgado, no obstante que este evento anual deja millones de pesos a la economía de Jalisco. Ni por eso superan sus fobias personales. * * * Se equivoca el canciller Marcelo Ebrard. Tras la eliminación de la Selección Mexicana que se celebra en Qatar escribió: “Hoy vi una selección sin capacidad de representarnos…” Perdón, señor “corcholata”, pero este escribidor siempre ha sostenido, ante los rotundos fracasos olímpicos o futbolísticos que sí, que claro que quienes participan en ellos sí nos representan, eso somos: mediocres a más no poder, amén de desnutridos, sin los servicios de salud que cualquier humano requiere desde su nacimiento, explotados por la avaricia empresarial. Eso somos, canciller. * * * Dicen que si quieres saber quién en realidad es tu padre, debes entrar a la política. Eso le pasa ahora al prometido de la señora Claudia Sheinbaum —quien hace unos días anunció una próxima boda en un programa radiofónico fifí—, Jesús M. Tarriba, de quien se dice que “fue apoderado de Amado Carrillo en 1994-1997 para lavar dinero dentro de Banamex, tras la filtración del Departamento del Tesoro de EU de operaciones de lavado de dinero huyó a España… En España se acerca a Grupo Santander dónde colocó capitales de los Cárteles de Sinaloa y Jalisco en paraísos fiscales, dónde opera el grupo financiero, como Las Islas Caimán y Las Bahamas. Después regresa a América para abrir su empresa de consultoría financiera”. La especie no ha sido comentada ni desmentida. ¿Mano amiga o realidad? * * * Por hoy es todo. Gracias por leer esta entrega del Índice Político. Como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez