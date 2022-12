UniRadio celebra sus quince años con cuatro conciertos de rock sinfónico

Toluca, Estado de México.– En un esfuerzo conjunto, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT) presentaron cuatro conciertos de rock sinfónico en el Teatro Morelos, los cuales tienen como propósito celebrar la identidad de la capital mexiquense y reunir a diversas generaciones alrededor de este género musical.

Con estos eventos musicales también se celebró el aniversario número 15 de la estación radiofónica de la UAEMéx, UniRadio 99.7 de FM, la cual transmitió de forma íntegra los conciertos desarrollados bajo la dirección del maestro Gerardo Urbán y Fernández.

Acompañada de la directora General de Comunicación Universitaria, Ginarely Valencia Alcántara, la Secretaria de Difusión Cultural, María de las Mercedes Portilla Luja, agradeció la participación de la OFiT para acercar mediante la música la cultura a las y los toluqueños, así como a la comunidad universitaria que se dio cita en el Teatro Morelos de Toluca en las cuatro fechas correspondientes.

En su oportunidad el director de la OFiT, Gerardo Urban y Fernández indicó que esta serie de conciertos formó parte de una serie de actividades con la que se busca reflexionar en torno a la identidad de la población de la capital mexiquense. “Queremos conjuntar a las cuatro generaciones que van a construir el futuro de Toluca, así que estamos dispuestos a rockear. Soñemos por lo que podemos hacer”, apuntó.

La OFiT en colaboración con el Colectivo Rock en el Alma, el Coro Infantil del Ayuntamiento de Toluca, el grupo War Kabinett, Santiago Rosales, Erick Lainuz, Tito Valdez, Arturo Mendoza, Dhyana Arom, Dante Díaz y Alex Vega, interpretaron éxitos de las bandas de rock de las generaciones Baby Boomers, X, Millenial y Z, en los cuales se apreció la diferencia músical entre cada generación y las diversas transiciones que el rock en inglés y en español tuvo a lo largo de los años.

Durante el primer concierto dedicado a los Baby Boomers interpretaron canciones de bandas de los años 50’s, 60’s y 70’s como: Bill Haley & His Comets, Danny and the Juniors, Elvis Presley, The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, The Rolling Stones, The Who, The Doors y Deep Purple.

Para la generación X los asistentes y los radioescuchas de UniRadio pudieron escuchar canciones de rock en inglés y en español de los años 80´como: Yes, U2, Guns N´Roses, Metallica, Bon Jovi, Nirvana, Héroes del Silencio, Soda Stereo, Caifanes y La Maldita Vecindad.

Mientras que para la generación Millennial fueron interpretadas canciones de bandas de los años 90 y 2000 como: Coldplay, La ley a dueto con Ely Guerra, Maroon 5, Café Tacvba, Zoé, Evanescence, Linkin Park, The white stripes, Belanova y The Backstreets Boys.

Finalmente, en el concierto dedicado a la generación Z, se interpretaron canciones de diversos géneros musicales, ya que desde 1996 hasta la actualidad las juventudes se han caracterizado por escuchar diversos ritmos que van desde el rock hasta el reggaeton. La OFiT interpretó para este grupo etario canciones como Lost on You de LP, Blinding Lights de The Weekend, Believer de Imagine Dragons, Quisiera Saber de los Daniels y Natalia Lafourcade, Memories de Maroon 5 y Mi buen amor de Mon Laferte.

Como parte de los distintos programas, los locutores Guillermo Canales y Néstor Gutierrez, ofrecieron detalles acerca de cada uno de los temas que fueron interpretados por la OFiT.