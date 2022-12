Pongan día y hora para votar contra reforma electoral: Alejandro Moreno

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ricardo Monreal recuerda ataques contra Cuauhtémoc Cárdenas, ¿la historia se repite?

De nueva cuenta mañana, las miradas estarán atentas a lo que ocurra en la Cámara de Diputados, en cuanto a la reforma electoral, tema del cual también por cierto, pende la alianza de la oposición, tanto para las elecciones en Estado de México y Coahuila, como para las presidenciales de 2024.

Y en un cierre de semana que ha estado plagado de mensajes, como se consignó en este espacio en anterior entrega, Morena y rémoras que la acompañan, volvieron a sacar a flote el tema del desafuero del dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ante la imposibilidad de cooptar votos para obtener la tan ansiada mayoría calificada, por lo que puede inferirse que habrá más presión.

Ante esto, el líder nacional del Revolucionario Institucional ha reiterado, una vez más que. “son tiempos de definiciones históricas para el presente y futuro de México. Me pueden PRESIONAR, PERSEGUIR Y AMENAZAR, pero el @PRI_Nacional VOTARÁ EN CONTRA de su REFORMA ELECTORAL. Pongan día y hora”.

Esta respuesta es contundente y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, debería de tomar nota de la misma, pero de cualquier manera, también le envió un importante mensaje al ex gobernador de Campeche al advertir que si tanto el partido tricolor como su líder nacional votaran a favor de la reforma electoral enviada desde Palacio Nacional, entonces ahora sí, la alianza Va por México, que pudo revivir luego del encendido debate para que las fuerzas armadas sigan en las calles hasta el 2028, se vendría por tierra, lo que no es nada recomendable sobre todo, en las venideras coyunturas electorales.

Por lo menos el PAN ya fijó postura al indicar el diputado Creel que si ocurriera ese hipotético escenario en el que el PRI se sumara a Morena, entonces en los comicios del Edomex y Coahuila, el partido albiazul no haría alianza con el tricolor.

Desde Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro, (FIL), Creel Miranda también fue contundente al señalar que, “si ganamos el Estado de México, que es posible, reforzamos a la alianza Va por México y la alianza puede ponerse en disposición de 2024 y eso lo sabe ‘Alito’ el político, Alejandro Moreno el político, si él cede el martes, él sabe que eso se acaba, y se acaba porque se acaba, ese es el compromiso”.

Sin embargo, la oposición en la Cámara baja, respaldó a “Alito” Moreno y eso, es un punto muy importante en contra de los afanes vehementes del presidente Andrés Manuel López Obrador por destruir al bloque opositor. Específicamente el diputado Creel señaló: Los desafueros los pide el Ministerio Público a la Cámara de Diputados y eso tiene que pasar a una instancia que se llama Sección Instructora y ahí estamos empatados, son cuatro integrantes, nosotros tenemos dos y ellos tienen dos, se van a topar con pared”,

Aquí las preguntas son: ¿Cuándo parará la guerra en contra de Moreno Cárdenas?, ¿acaso en el partido oficial no tienen otros recursos para jugar limpio? Bueno, en todo caso, los morenistas siguen a pie juntillas la política de división, mentiras y juego sucio que les dicta su jefe.

Municiones

*** Si bien la flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es la encargada de organizar la rechifla en contra de las “corcholatas” que más que sus adversarios, los considera sus enemigos, este fin de semana no le fue tan bien a la funcionaria. Primero, tuvo que enfrentar a los vecinos de la alcaldía de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, a los que el gobierno capitalino pretende de plano arrebatarles el agua de sus pozos, lo que derivó en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Luego, de manera muy forzada, la señora Sheinbaum tuvo que pedir a sus huestes acatar la orden emitida por la Comisión de Quejas del INE, en ese tema de que la capital de la República, está inundada con la frase #EsClaudia y ella, tomó la misma actitud como con el robo de tapas de las coladeras que ha tenido resultados trágicos, es decir, se hace como la que no sabe nada, pero eso sí, tuvo tiempo para quejarse y señalar en una carta que: “Es verdaderamente increíble que el INE, quien supuestamente es garante de la democracia y la libre expresión, imponga esta medida que a todas luces tiene un carácter de parcialidad y autoritarismo”. Lo que ocurre es que Sheinbaum Pardo ya se sentía la dueña de la Ciudad de México, donde podía hacer lo que quisiera, y si la controvertida reforma electoral de su jefe no pasa —como todo indica—, pues se va a quedar con las ganas la funcionaria capitalina.

*** Igualmente, las cosas se le ponen difíciles a la feliz novia porque el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estuvo en un evento en el WTC, en el que tomó protesta a sus representantes en los 300 distritos electorales. Rodeado por sus seguidores, hizo hincapié en que él obtendrá el triunfo en la encuesta interna de Morena y aprovechó para lanzarle a Sheinbaum un mensaje que ella debería tener muy en cuenta: “Pero primero tenemos que ganar una encuesta, que por ahí alguien dice que ya la tiene, que ya esto y que ya lo otro. Todavía no empezamos. Hoy empezamos”.

*** Muy interesante el discurso que dio el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Avila, durante el informe de actividades del senador Cristóbal Arias. Y ya que estamos en una tesitura de que unos y otros se lanzan mensajes, el legislador zacatecano recordó cuando Cuauhtémoc Cárdenas dejó las filas del PRI para formar el Frente Nacional Democrático, “minimizaban al ingeniero Cárdenas, en el gobierno federal lo minimizaban, era el Presidente Miguel de la Madrid; lo ignoraban y el ingeniero persistió, persistió. Y había línea de acusarlo de traidor. ‘Cárdenas es un traidor a la Revolución’, ‘Cárdenas es un traidor a su padre, el general Lázaro Cárdenas’. Y todos se uniformaron para acusar de traidor al ingeniero Cárdenas”. Agregó el también coordinador de Morena en la Cámara alta: “Era una persecución terrible; lo ofendían, lo insultaban, no había tanta red en aquel momento, pero había periódicos controlados por el PRI; y fue una avalancha impresionante contra el ingeniero Cárdenas, contra Porfirio (Muñoz Ledo), contra Ifigenia (Martínez) y contra Cristóbal (Arias)… No se quiso escuchar, no se quiso sentarse a dialogar con una parte del PRI, que lo único que querían era democracia interna; era lo que querían, lo que demandaban era que el PRI se democratizara y, al contrario, se les persiguió. Y en cuatro meses el ingeniero ganó la elección”. En este punto habría que preguntar: ¿la historia se repite ahora con personajes diferentes?

morcora@gmail.com