ROCKLAND, ¡IMPRESIONANTE!, 777 músicos tocando al mismo tiempo

Concierto de grandes clásicos; producción de Rodrigo Renovales

Dave Evans, entre los grandes invitados espaciales en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde asistieron más de 34 mil personas

El 100% del boletaje fue destinado para apoyar a niños con cáncer a través de la fundación sin fines de lucro Más Magia Más Vida

La extraordinaria banda Legends Rock fue la encargada de abrir el extraordinario concierto #Rockland en el que pudimos escuchar los más grandes clásicos del rock, destacando aquellas que fueron éxitos de bandas como Queen, AC DC, Black Sabbath, Kiss, entre otras.

El exEstadio Azul, hoy mejor conocido como Estadio Ciudad de los Deportes, fue el marco perfecto para recibir a la banda de rock más grande de la historia, en la que 777 intérpretes, dieron cátedra de su virtuosismo y talento, entre ellos, guitarristas, bateristas, bajistas y cantantes, que se reunieron en este lugar para deleitar a los presentes.

Muy puntuales, minutos antes de la hora acordada, Rodrigo Renovales, productor del concierto, se paró en el escenario para dar la bienvenida a los músicos, pidiendo a los asistentes alumbrar con su celular para revivir grandes décadas musicales como la de los 70s, 80s, 90’s y algunas joyas musicales más.

Cabe destacar que entre los músicos no solamente se encontraban grandes exponentes adultos, sino también niños niñas y hasta un tiranosaurio rex que le puso color a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en la batería, asimismo algunos personalizaron sus instrumentos, llenándolos de color y luces neón, otros tantos portaron máscaras y hasta alguno que otro, acudieron maquillados como los integrantes icónicos de la banda estadounidense Kiss.

Entre los invitados especiales pudimos disfrutar de la participación de Elohim Corona, Abulón, Dave Evans, Benjamín Salcedo, Mario Campa, entre otros que se sumaron a lo que se convirtió en la banda de rock más grande de México, que durante aproximadamente 2 horas deleitaron con lo mejor de este género en concierto con un repertorio explícitamente seleccionado para satisfacer el gusto de los fans de antaño, pero también del público más joven.

Se pudieron escuchar canciones como “We Will Rock You”, de Queen; “I Was Made For Loving You”, de Kiss, entre otras que, sin duda, fueron del agrado de todos los presentes, quienes no dejaron de colorear, aplaudir, gritar y emocionarse en cada apoteósica interpretación, pues los más de 700 músicos hacían retumbar las butacas del estadio y asimismo los corazones rockeros y las almas de cada amante de la música.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la participación de Dave Evans, el ex vocalista de ACDC, quien se hizo presente para sumarse a la ola de músicos en el campo del Estadio Ciudad de los Deportes, donde se le recibió con una gran ovación y aplausos.

Así transcurrió este memorable concierto que quedará marcado en la piel de los asistentes como un tatuaje más. Todos los invitados especiales, los músicos y el público terminaron el show de pie y coreando “It’s My Life”, de Bon Jovi, sin duda satisfechos de esta gran presentación.

