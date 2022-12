Kiss se despide de México con un concierto legendario

Durante el Hell & Heaven

Asimismo, desfilaron por el festival bandas como Scorpions, Slipknot, Megadeth, Pantera y muchas más

Fueron tres días de verdadera locura con el festival de heavy metal, Hell & Heaven en el Foro Pegaso, hasta donde miles de fanáticos arribaron para escuchar a muchas de las mejores bandas del género, con una producción inolvidable. No obstante, la gran cereza de este enorme pastel musical, fue la despedida de Kiss, quienes ofrecieron su último concierto en México, enmarcados por un gran desfile de talento en los escenarios, pero también cobijados con el amor de sus fanáticos.

La fiesta se vivió en 5 escenarios, donde durante tres días se presentaron muchas de las bandas más representativas del rock y el heavy metal, destacando la presencia de los cabeza de cartel, Scorpions, Epica, Slipknot, Kiss, Pantera, Judas Priest, Megadeth, Anthrax, Bad Religion y muchos otros grandes, que además sirvieron para dar a conocer a sus fanaticos, a muchas otras bandas que no tienen un recorrido tan extraordinario, pero igual están empezando su largo y sinuoso camino por este valle llamado rock.

Para representar a México, se presentó en el escenario Negra Modelo, y para sorpresa de muchos, la querida banda de ska, Panteón Rococó, quienes a pesar de ser un tanto ajenos a la temática del festival, ofrecieron lo mejor de su repertorio de fusión latina, conquistando a los metaleros presentes en el lugar, que no dudaron en armar el slam, con los temas más prendidos de la agrupación.

Otros que hicieron lo suyo en el mismo escenario, fueron los Tijuana No, que también aderezaron este festival de metal, con algunos tintes de ska y fusión latina, demostrando que la música no tiene fronteras y que los géneros pueden convivir en paz en cualquier escenario. Más tarde en el mismo lugar, se presentó Ska-P, banda española de ska punk, cuya participación levantó cierta polémica, cuando fueron anunciados dentro del cartel, pero que al final convenció a los asistentes el día del evento.

I WAS MADE FOR LOVING YOU

Por su lado, la parte más emotiva de este festival, fue la presentación de Kiss, quienes ofrecieron su último concierto en México, para cerrar la edición 2022 del Hell & Heaven, en el Foro Pegaso.

Fueron 65 mil seguidores los que atestiguaron el último paso de Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer y Tommy Thayer, por tierra azteca; quienes les dieron lo mejor de su repertorio enmarcados por pantallas, luces y los espectaculares fuegos artificiales, que marcaron la entrada de Kiss desde las alturas al escenario Hell Stage.

Como lo dictan los cánones, Kiss subió al escenario con su habitual atuendo negro, los maquillajes y sobre todo con el talento y carisma que les conocemos, para arrancar esta gran presentación con Detroit Rock City, Shout It Out Loudy y Deuce, suficientes para atrapar la atención de los asistentes, que eufóricos cantaron cada verso de las canciones en cuestión.

Paul Stanley, abordó a sus seguidores gritando “¡Hell and Heaven! Entonces… ¡Bienvenidos al cielo!”, a lo que ellos respondieron con un unisonó “Kiss, Kiss, Kiss!”, sin dejar momento de silencio alguno.

Continuaron con temas como War Machine, Heaven’s on Fire, I Loved It Loud, Say Yeah, entre otros, que no solo maravillaron al público, sino que los mismos miembros de Kiss, estaban sorprendidos con la respuesta de la gente, que no dejaban de cantar y hacer headbanging.

Paul agregó “No hablo español muy bien, pero comprendo tus sentimientos. ¡Mi corazón es tuyo! Vamos a cantar una gran canción para ti, México. ¡Déjenme escucharlos como animales salvajes!” dijo, para seguir, entre otras canciones con Cold Gin, Psycho Circusv y God of Thunder.

No obstante, el gran momento de la noche, fue el cierre con la icónica I Was Made for Lovin’ You, un tema con el que son conocidos por todos, en todo el mundo, el sello de casa, esa canción que es infaltable en cualquier charla de rock, con la que ellos pusieron el punto final a su enorme romance con México, en una noche inolvidable.