¡Salven al Canal Once!

Espacio Electoral

Eleazar Flores

TAMBIÉN AL 14 Y 22-. Sin puntualizar horarios y días de transmisión, tendrá que aceptarse por los amantes de la televisión cultural, sin atacar a la diferente, que el otrora Canal Once, del Instituto Politécnico Nacional, ha padecido cambios de programación y no precisamente para bien.

Innecesario atreverse a entrar al terreno de las encuestas por costosas y todo lo demás que usted sabe, pero el criterio mayoritario de televidentes de este canal y del 22, antaño eminentemente cultural, creen que en buena parte de sus contenidos predomina un criterio oficialista.

Algunos de los “quejosos” citan ejemplos o conductores de programas que coincidentemente son altos funcionarios de la Cuarta Transformación o bien, reconocidos periodistas de prensa escrita donde a fuerza de ser sinceros, justificadamente ganaron lectores y prestigio por su “estilo personal de escribir”, diferente a su papel en televisión.

Procede advertir que en el terreno estrictamente personal, nada contra nadie de ellos-as, pues partamos que están en fuentes de trabajo estrictamente periodístico y crítico, pero parece que esto último lo han ha pasado a segundo o último término y los preferirían como columnistas, cuya fama y prestigio está más que justificado.

Ejemplos acabados del panegirismo televisivo predomina en muchos programas de los canales Once, 14 y 22, que además transmiten diariamente las mañaneras y si usted hace cuentas, súmele aproximadamente unos mil 500 días, de horas ni se atreva, pues con dos en promedio los siete días de la semana… Se me descompuso la calculadora para no decir que se me cayó y se me cayó el sistema, no vaya a caer en cuentas como las de Martí Batres.

Además del predominio oficialista, sobresalen “dos que tres” programas como “Me canso ganso” y “Operación mamut” y de otro que conduce el otrora acérrimo crítico antigobierno, Genaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión o algo así.

Esto no es todo, los invitados de los conductores son por supuesto, voces oficialistas como la secretaria de Educación, Leticia Ramírez Anaya, que en un programa con Villamil llevó como material de apoyo unas cartulinas semejantes a las tareas que se les dejan a los alumnos de primaria o secundaria. Pues con todo y eso, Genaro quedó maravillado al conocer que la política de la alta funcionario era “menos escritorio y más territorio”.

De Epigmenio Ibarra, otro antisistema del pasado y que ahora se hace pasar por periodista, más que por publicista, no sorprende su filopejismo sin límites, como lo dijo en el programa “Operación mamut” de domingo 4.

Por los dos citados no hay problema, están en todo su derecho.

Saludos, Jairo Calixto Albarrán y Fernando Rivera Calderón.

¿Y los derechos de audiencia?, bien gracias.

lefa44@gmail.com