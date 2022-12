Dos decisiones importantes

Así las cosas…

Humberto Mares N.

México tendrá que decidir entre nuevas leyes, nuevos consejeros y titulares en la Corte y el Instituto Nacional Electoral en los próximos meses, en una ambiente electoral, que no podemos decir y mucho menos afirmar, es el más idóneo, tanto para los participantes en estos cambios, como la ciudadanía, que al final seremos quienes viviremos las decisiones de los nuevos funcionarios.

Me refiero a la decisión en el cambio del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustituir al actual presidente el ministro Arturo Zaldivar, por ser uno de los tres poderes del Estado mexicano, intrínsecamente es muy importante. Este proceso, sin duda, será solventado sin ningún problema. Sin embargo tiene su lectura política y más en estos tiempos que fueron adelantados el proceso de selección de candidatos por parte del presidente AMLO para prácticamente obligar a sus precandidatos de su partido, mal llamadas “corcholatas”, se activaran e iniciar sus precampañas, sin tomar en cuenta, las leyes al respecto.

Los ministros que se mencionan para llegar a tomar la responsabilidad como presidente del máximo órgano de impartir justicia de nuestro país son cinco. Javier Láynez y Norma Piña, ambos propuestos por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, en 2015; Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez, quienes llegaron a la corte en 2012 propuestos por Felipe Calderón y Yasmín Esquivel, propuesta en 2019 por AMLO. Entre ellos estará el sustituto del actual presidente Zaldívar. La decisión llevará un mensaje.

El INE

La otra decisión es la relacionada con la sustitución de cuatro miembros del Consejo General del INE, entre ellos el consejero presidente, pero que también coincide con la tan platicada reforma electoral de AMLO que se discute en el Congreso y que sería rechazada.

Sin embargo, aquí se cruza también el amago por parte de Morena contra Alejandro Moreno, “Alito”, de continuar en la comisión instructora de la Cámara de Diputados del caso para desaforar al presidente del PRI, que casualmente se detuvo cuando Moreno operó para aprobar la iniciativa de la guardia nacional en las calles.

Hoy nuevamente, el partido Morena busca asustar con la amenaza de desaforar al diputado, pero la posición de “Alito” es otra, dice no a los “morenos”. Por lo que concierne al amago morenista el desafuero de “Alito” se dice en los pasillos de San Lázaro no pasará, simplemente porque en la comisión respectiva no hay mayoría de ningún partido. Están en empate técnico.

Los suspirantes

La pasarela de los precandidatos de todos los partidos se ha intensificado en las últimas semanas y promete hacerlo más intensamente durante los días de diciembre. Todos los suspirantes han aumentado sus actividades de promoción, tratando de simular o hacer de sus actos como eventos de trabajo.

Durante este mes de diciembre ya no será posible hacerlo así y abiertamente se irán a campaña, cuando los tiempos oficiales de precampañas no han sido abiertos por la autoridad que sería más o menos hasta febrero.

Otra vez la seguridad cuestionada por nuestros socios

En su evaluación anual sobre México, la agencia antidrogas de Estados Unidos advierte que 70% del territorio nacional padece la espiral de violencia de los cárteles, sobre todo en Guerrero, Michoacán, Morelos y Estado de México, destacando la pasividad de la Guardia Nacional.

Para el gobierno de México, el reporte estadounidense está sesgado por la molestia de la DEA porque ya no puede actuar libremente en México, como ocurría en sexenios pasados, y tal vez sea cierto, pero los actos y la estadística no mienten. Mire usted.

Mala imagen para los negocios

La política energética de la 4T ya obligó a retirarse a Total Energies, empresa francesa que se va de México a fin de año dejando sus gasolineras operando en 16 estados del país, y 150 nuevos proyectos. Adiós dicen a la 4T.

La violencia sigue

El crimen en Zacatecas y Jalisco sigue. Este fin de semana pasado asesinaron a un juez en Zacatecas, tras recibir varios disparos cuando salía de su casa en el municipio de Guadalupe. Se trata de Roberto Elías Martínez, quien fue víctima del ataque armado cuando ya había abordado su automóvil, confirmó el Poder Judicial del estado. Tras el ataque, personal de la Fiscalía de Zacatecas, la Policía estatal, la Guardia Nacional y del Ejército desplegaron un operativo en Guadalupe para dar con los atacantes, pero no se reportó ninguna detención. El intento de fuga en un penal desata una ola de terror en el estado. Bloquearon al mismo tiempo, cinco carreteras federales. Quemaron decenas de autos y tráileres, así como una caseta de cobro. Fueron afectados nueve municipios; la movilización policiaca fue intensa.

En Jalisco, Sonora y Baja California también se registraron actos de violencia. En Jalisco atacan las carreteras. En la zona de los Altos de Jalisco, se reportan diversos bloqueos en puntos carreteros, sin que el gobierno estatal, que encabeza Enrique Alfaro, haya emitido alerta o prevención a los habitantes de esta región. Los ciudadanos se enteraron gracias a las redes sociales, donde han circulado fotografías y videos en los que se reportan bloqueos en municipios por lo menos en seis. Mexticacán. Tepatitlán, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán, Teocaltiche y Cañadas de Obregón.

En la frontera entre Sonora y Baja California, en el Valle de San Luis Río Colorado, Sonora, en los límites con Mexicali, Baja California, enfrentamientos dejaron al menos tres personas sin vida y seis heridas. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

