Elia Almanza da voz a madres de hijos desaparecidos en su documental “Evidente, una búsqueda incansable”

Disponible para verse gratis en YouTube

Llaman a las autoridades para hacer el trabajo que les corresponde

La periodista Elia Almanza realizó un extraordinario trabajo con el documental “Evidente, una búsqueda incansable”, en el que da voz a tres madres que forman parte de las Buscadoras de Sonora, quienes enfrentan la crisis que transformó sus vidas por completo después de que sus familiares quedaron desaparecidos, asimismo, hace un llamado a las autoridades a realizar el trabajo que les corresponde y que hoy están haciendo las propias víctimas.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la destacada periodista comentó “Desde hace mucho tiempo habíamos documentado, visto lo que ellas viven, pero siempre a la distancia, con una llamada telefónica, nos informaban que localizaban las fosas o que incluso, cuando mataban a una de las madres buscadoras. Pero nunca lo habíamos vivido de cerca, por ello fuimos con las madres buscadoras de sonora, nos permitieron acompañarlas siete días en el desierto, en puntos de búsquedas y en lo que implica el día a día, cuando se despiertan, como se preparan, cuando se detienen, si comen, cuando lo hacen”

Y reconoce que ese recorrido ha sido muy doloroso “pudimos constatar, de manera directa lo doloroso que es para ellas esa búsqueda de un ser querido, todo lo que implica, lo de quejas, como se fractura la familia, dejas a tus otros hijos, te enfrentas a muchas inclemencias, muchas de ellas se enferman. Hay desesperanza, dolor de dejar a la familia y aun así salen a buscar, porque si no lo hacen ellas no lo hace el estado, no están buscando”.

Describe que este colectivo de madres buscadoras de Sonora, está dirigido por Ceci Flores Armenta, quien es activista y defensora de los derechos humanos “el colectivo tiene aproximadamente 200 integrantes en este caso y lo que narramos en el documental, es que la comisión de búsqueda no tiene datos específicos, pero podría haber un colectivo por cada estado del país, de ese tamaño es la desaparición. Los colectivos son madres, esposas, hijas, sobrinas, que están buscando a un ser querido desaparecido, y aunque la mayoría no han encontrado a sus familiares, aquellas que sí lo hacen no dejan las búsquedas, siguen apoyando a las demás”.

Más de 100 mil desaparecidos

En esta brigada especial para el documental conocieron a dos familias que ya habían encontrado a sus seres queridos, pero no dejaron de participar, porque a decir de la periodista “se forman nuevas familias, con quienes estas todo el tiempo en esta búsqueda, por ello es difícil abandonar la causa”.

Elia Almanza denuncia la deficiencia de los cuerpos de seguridad en el país, “estamos en una crisis de inseguridad, porque se ha apoderado el crimen organizado del país, ese es uno de los principales factores de la desaparición de personas, por ello es muy difícil definir las causas, pueden ser muchas, puede ser trata de personas, tráfico de órganos, explotación sexual. Actualmente existe el dato de que hay más de 100 mil personas desaparecidas, que lo repetimos, pero, aunque es una cifra oficial, podría haber muchas más”.

Asimismo, lamenta, que no solo el problema es muy agudo, sino que se está recrudeciendo, pues la violencia cada vez es peor “Muchas de las madres localizan restos, no cuerpos enteros, porque cada vez hay más saña en como asesinan a las personas, desmiembran los cuerpos, los esparcen, separarlos, por ello se complica aún más la búsqueda, los hallan muertos e incompletos” lamentó.

Sufren amenazas desde varios frentes

Mientras que las madres buscadoras, deben en su tarea enfrentar muchos peligros “Reciben muchas amenazas por parte del crimen organizado, e incluso, por parte de servidores públicos, a quienes les incomoda que ellas estén buscando y señalando las deficiencias del estado. Las amenazas e inseguridades vienen de muchos frentes, desde funcionarios que desoyen las demandas y hasta lo que hacen los miembros del crimen organizado”.

Sobre ese último punto, recordó que, mientras grababan el documental, se enfrentaron a dos amenazas “en una de ellas no pudimos continuar con la búsqueda, porque de un día a otro nos dejaron una amenaza explicita y tuvimos que retirarnos del lugar. Aunque las madres van acompañadas de Guardia Nacional, no significa que estén seguras”.

En cuanto a las inclemencias del tiempo, señala que “Ellas enfrentan jornadas de 10 a 12 horas a 45 grados de temperatura en el desierto, muchas no aguantan y otras terminan por enfermarse”, lo que viene a sumarse a las carencias económicas que tienen, dado que muchas madres dejan sus empleos para emprender la búsqueda de sus familiares “cuando llega la desaparición no hay marcha atrás, todo se transforma, las familias dejan su vida en el pasado, ya no es ordinario, no salen de vacaciones, no van al cine, no hacen otra cosa que no sea buscar, incluso, dejan de trabajar, eso es fuerte emocionalmente, se mantienen con la solidaridad de los colectivos y de otras organizaciones”.

Ceci Flores, quien es líder del colectivo en Sonora, le comentó a la periodista que, incluso, dejo de hacer de comer y convirtió su cocina en una especie de estudio para dedicarlo a la búsqueda “comemos lo que hay afuera, no hay tiempo de cocinar, estamos dedicadas a esto. Mis nietas dicen que de grandes quieren ser madres buscadoras” relata en el documental.

No es trabajo de ellas, es del estado

Almanza reconoce que en este trabajo si llegó a sentir miedo “claro, es impactante, cuando recibes las amenazas, darte cuenta de que estas siendo observado, de que nos estaban siguiendo, hay crimen organizado. Sentí miedo claro, también cuando ves que las madres buscadoras tienen un protocolo de actuación, recuerdo, que llegaron unas camionetas no identificadas y ellas en seguida se movilizan, van pecho tierra, se cuidan. Eso es muy fuerte, pero es más grande el chip, esa necesidad de evidenciar lo que sucede, nosotros lo vivimos una semana, para ellas es su modo de vida”.

Al final la meta es generar empatía “Este trabajo se suma a los muchos trabajos periodísticos que se hacen para visibilizar esta situación, que no normalicemos que las madres tengan que hacer el trabajo que les corresponde a las autoridades, son ellos quienes deben trabajar para resolver este problema”.

La idea, dice, es que “este mensaje llegue a la mayor cantidad de personas, que se transmita, que sepan que se están haciendo muchos trabajos para contrarrestar esta normalización, no es normal que desaparezca gente, no es normal que las autoridades no las busquen. De eso se trata este tipo de trabajos”.

Otro dato interesante que nos dio, fue que el número de desaparecidos depende de la región “De acuerdo con datos oficiales y de la ONU, desaparecen más hombres que mujeres, pero, asimismo, son se encuentra más a los varones que a ellas. Esa es una alerta, un llamado, desaparecen más hombres, pero a las mujeres ya no las encuentran, es decir, ni siquiera muertas y es porque están en otro lugar, es decir, pueden estar siendo explotadas, siendo víctimas de la trata”.

Finalmente, invita a las personas a ver este documental y compartirlo con su círculo, a fin de seguir visibilizando el problema, que se levante la voz, que tomen en cuenta la lucha de los colectivos y no ignorar.

El documental está disponible para verse de forma gratuita en YouTube.