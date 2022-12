AMLO, presupuesto suficiente

Ángel Soriano

En Escárcega, acompañado de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció —durante la supervisión del programa IMSS-Bienestar—, un aumento a los sueldos de los médicos y que se continuará trayendo a especialistas del extranjero a efecto de cumplir con las metas propuestas en materia de salud.

Y al indicar que habrá aumento a los sueldos de los médicos, que ahora algunos ganan entre 10 y 15 mil pesos, dijo que podrían llegar hasta 50 mil, y a quienes se preguntan de dónde saldrán los recursos, reiteró que hay presupuesto suficiente gracias al aumento de la recaudación y a que no hay corrupción, prevalece la austeridad.

Señaló que con los ahorros obtenidos se puede cubrir ese rubro, financiar los programas sociales en marcha y terminar las megaobras que beneficiarán a diversas regiones del país, por ejemplo el Tren Maya, que detonará la región sureste que fue abandonada por los gobiernos neoliberales que privilegiaron el centro y el norte de la República.

El buen manejo financiero hace que el peso sea una de las monedas más fuertes del mundo, tras continuas devaluaciones durante cinco décadas, lo cual es motivo de satisfacción y un “tengan para que aprendan” a los adversarios que cuestionan su política social y económica. Pese a los subsidios a los combustibles, hay presupuesto suficiente, reiteró.

TURBULENCIAS

Monreal enfrenta a sus críticos

Sin duda, a los lugares donde concurre el zacatecano Ricardo Monreal los gobernadores afines a la IV-T le hacen el vacío. Acuden por cortesía política, pero lo ignoran en los medios de comunicación que manejan, pero el presidente de la Jucopo tiene tablas suficientes y conoce todos los resortes del poder. En Hidalgo, de plano, enfrentó a sus opositores que, bien orquestados, le organizaron un abucheo generalizado y trataron de opacar su evento durante el informe de actividades del senador Navor Rojas Mancera, pero no fue así, los enfrentó y los acalló, “como campesino estoy acostumbrado a enfrentar tempestades y a conocer los buenos tiempos”, dijo, en el evento en La Gota de Plata que, lejos de manchar su presencia, dio pie para que luciera sus dotes de orador y de dirigente político… La científica Claudia Sheinbaum también enfrenta una dura embestida por los hechos ocurridos en Xochimilco, que todo parece indicar que se ampliarán hacia otras alcaldías, como las medidas cautelares impuestas por el INE por la pinta de bardas en todo el territorio nacional “es#claudia” campaña de la que nadie se hace responsable, como el rumor que circuló en las redes sociales afirmando que había sido internada de emergencia la madrugada de este martes…Evidentemente que esto es consecuencia de la campaña anticipada por la presidencia de la República y a los nuevos tiempos que vive el país que hace que la actividad política electoral sea un distractor eficaz a dos años de la renovación del Ejecutivo federal… Amplio reconocimiento —total—, de la sociedad oaxaqueña hacia el gobernador Salomón Jara al despejar el Centro Histórico de Oaxaca que se mantuvo secuestrado durante 12 años por los triquis. Ninguno de los dos últimos gobernadores (Gabino Cue y Alejandro Murat) fue capaz de tomar una decisión política en beneficio de Oaxaca y, pese a que obstruían el acceso al majestuoso Palacio de Gobierno y dañaron el zócalo, hacían como que no veían nada. Cuando había un evento oficial o se conmemoraba una fecha histórica, habría que pedir permiso o negociar con ellos para que les abrieran un espacio y no causaran problemas; se habían apoderado de un espacio que es considerado patrimonio de la humanidad. La decisión de Salomón Jara fue toda una cátedra de habilidad política y de gobernante.

