Oposición aletargada

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Atrasados, un año completo

Sin figuras que jalen votos

En julio 16 de 2021, AMLO destapó las ‘corcholatas para la sucesión presidencial y arrancó con los más visibles, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y a un mes de su llegada a Gobernación, Adán Augusto López y se completó la tercia.

El adelantado circo político ha acarreado a 42 aspirantes, entre los que encuentran desde lo que tienen algún prestigio y otros que muestran su carencia de respeto a su persona, por su lugar en la vida pública, son unos don nadie que ni siquiera merecen la mención. Desprestigian el escenario del primer nivel gubernamental. Son una burla maligna.

Desde entonces, el tema de la sucesión comenzó a manejarse prematuramente en la opinión pública, tal como lo planeó el Presidente para contar con un elemento distractivo que ha sido la base de su gobierno, para desviar los temas que le den comezón y urticaria.

Bien, con ese tiempo ganado, las “corcholatas” ya tienen presencia en la observación pública en todo el país y en contraste, la oposición está más que atrasada envuelta en un futuro político dudoso al no mostrar un plan que atraiga la atención de los electores.

Por el PAN, Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, hace su lucha a través en videos sin un impacto favorable, en temprano momento se acabó el llamado “chico maravilla”.

Los senadores Lilly Téllez, Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez Ruiz, y Damián Zepeda, con debilidad asoman la cabeza con un débil dedo de aspiración presidencial sin efecto positivo. No pintan

Los diputados Santiago Creel, Gabriel Quadri y Margarita Zavala están en la misma medida, ninguno atrae y el primero lo más relevante que tiene es que mangonea a Marko Cortés, líder de albiazul, y eso, no es nada para los efectos positivos en la sociedad. Creel es un cartucho sin pólvora. Juan Carlos Romero Hicks es el más decente y centrado, pero con poco juego a nivel nacional

Por el PRI, como si mandara en él, AMLO hizo una lista en su mañanera y propuso a Alejandro Alito Moreno Cárdenas; la senadora Beatriz Paredes Rangel, y al periodista Carlos Loret de Mola. El último como para burlarse porque lo trae entre orejas y cejas. Claudia Ruiz Massieu y Enrique de la Madrid, los mejores.

Dante Delgado afirmó que Movimiento Ciudadano puede ir solo en la elección presidencial de 2024 y destapó a los gobernadores Enrique Alfaro y Samuel García, así como al alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas. El último, el mejor.

Las “corcholatas” le llevan un año de ventaja a la oposición que no entienden que no entienden la política, mantienen los viejos sistemas y el marasmo de evolución los tienen anclados en los tiempos arcaicos del viejo sistema y ello, puede ser la base de su derrota. No despiertan.

rrrart2000@hotmail.com