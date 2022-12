Karen Souza se une al pueblo mexicano con su tema “Güerita”

En complicidad con el HueyCoyote

Se prepara para lanzar nuevo disco y girar por varios países

Arturo Arellano

Karen Souza celebra el éxito de su sencillo “Güerita”, que lanzó recientemente en complicidad con HueyCoyote y que ha logrado posicionarse rápidamente en el gusto de los latinos, pero principalmente de los mexicanos, pues con un sonido más tropical, demuestra que su voz y talento están forjados para cualquier cosa

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó que “Ya estoy en la producción de un nuevo disco. Son 10 años con este proyecto, pero en la música ya son 20, así que este proyecto desde el principio, va de la mano con México, este país que tanto me ha dado, ahí estuve en las primeras veces en mi carrera y desde entonces no me han soltado, por lo que estoy muy agradecida”.

Reconoce que ha tenido una evolución importante, “empecé cantando canciones de otros artistas y ahora soy compositora, arreglista y productora de discos y videoclips, me he ido involucrando más en todo lo que implica la música”.

Sobre el sencillo “Güerita”, describe que “reúne lo que me ha pedido el público mexicano, un tema que suene a su país, que sea en español y con colaboración de un artista mexicano, en este caso HueyCoyote, con quien trabajé perfecto. Se trata de traer lo que es la cultura mexicana, es música viejita, de boleros con una letra de amor, además habla de que salgamos a relacionarnos con la gente de verdad, como corresponde, no a través de un aparato, incluso, el video enmarca todo eso, dando vueltas alrededor del amor”.

Asimismo, destaca que la pandemia no la frenó para seguir haciendo música “En tiempos de contingencia sacamos alrededor de 30 singles, creo en la producción y hasta donde pueda lo haré en términos físicos, se trata de no detenerse, de seguir trabajando. De hecho, el disco que viene es de canciones nuevas e inéditas que estuve haciendo en ese tiempo. Hasta hoy es un cien por ciento escrito por mí, por ahí meteré algún clásico, un homenaje, pero por el momento son solo mías”.

Y dijo que va a ser un disco de alta calidad “me propuse con la hoja en blanco hacer un disco que no tenga desperdicio, ni relleno, con canciones que están bien y otras no tanto. Entonces quería hacer un disco de singles, que compitan entre ellas, cual es la mejor y me terminó saliendo bien. Todas las canciones tienen perfil de single”.

Sobre la línea de las letras comentó “Creo que hay un lineamiento en cuanto a esto tan raro y humano que hemos venido viviendo, a la vez está tan en boga de términos sociales de lo que es relacionarse como personas, de vínculos amorosos. Hay muchas preguntas y en este disco hay esas historias, autorreferenciales algunas, quizá es la primera vez que me atrevo a contar algo que me ha pasado. Asimismo, es interesante me permito escribir no solo en ingles sino en español, con ‘Güerita’ abro esa puerta a los temas en español y las letras, sobre que es el amor y como nos vinculamos y porque cuesta tanto” concluyó Souza.