Lo bueno y lo malo de la reforma electoral

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Es cierto, la reforma electoral no pasó, ya que los diputados no pudieron alcanzar el mínimo de 333 votos necesarios para su aprobación.

Se quedaron cortos, pero sí aprobaron por mayoría simple la modificación de leyes secundarias que impactan en varios rubros de los asuntos electorales.

La prisa les ganó a los diputados de la mayoría que no quisieron causar molestia alguna al Ejecutivo y procedieron a su discusión de inmediato, sin siquiera conocerla.

En una larga jornada fue discutida y votada, algo que ya es común entre los legisladores, especialmente los que integran mayoría.

Así sucedió algunos años antes, cuando la llamada “ley Televisa” fue votada favorablemente y luego algunos diputados como Pablo Gómez reconocieron que no la había leído y la condenaban.

De acuerdo a las modificaciones realizadas el INE se queda con el mismo nombre y no sufre cambio en ello, pero sí lograron realizar algunas transformaciones al interior del organismo.

Según los cambios se tendrá un ahorro de casi cinco mil millones de pesos, aunque no los casi quince mil millones calculados con la pretendida reforma constitucional.

Los ahorros se lograrán eliminando tres salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de la reducción de los salarios de los consejeros del INE y magistrados. Nadie podrá ganar más que el Presidente de la República, el tope es el salario del Ejecutivo.

También se cancelan los seguros de gastos médicos mayores y se fusionan algunas direcciones ejecutivas del INE.

Hay asuntos importantes que son considerados como benéficos, como el que los diputados que busquen la reelección tendrán que solicitar licencia al cargo durante su búsqueda, pero también hay otros que no son bien vistos como el hecho de que los partidos en coalición podrán transferir votos y aquellos que pierdan el registro a nivel local lo mantendrán con el registro nacional y si los partidos lo obtienen en la mayoría local les contará para sostener el de nivel nacional.

Se mantiene el tres por ciento como mínimo para que los partidos retengan el registro. Se garantiza el sufragio para aquellas personas detenidas que no hayan sido sentenciadas, para discapacitados que se encuentren postrados y para votantes en el extranjero que podrán hacerlo con el pasaporte.

Hay un rubro importante, ya que se prohíben las calumnias a las personas y partidos e incluso a los gobiernos emanados de esos partidos, por lo que habrá sanciones en caso de realizarlas.

Según esto, el mantenimiento de los organismos electorales será más económico y se mantendrá un sistema democrático.

Claro que los cambios se aprobaron solamente en la Cámara de Diputados y corresponde ahora al Senado de la República revisarlos y, a su vez, aprobarlo para que se legitimen.

Hay quienes ven que en la llamada Cámara alta no les corre prisa y habrán de tardarse en su estudio, ya que procederán de acuerdo a los términos que marca la ley.

Lo que si queda claro es que para que procedan y sean legales, tendrán que aprobarse antes del mes de mayo del año próximo.

*****

Nuevamente la pelota queda en el área de Ricardo Monreal Ávila, el sagaz coordinador de la mayoría en el Senado de la República, por lo que las miradas estarán atentas sobre de él y su forma de proceder. Por lo pronto pidió revisar y conocer el dictamen y se sabe que a diferencia de los diputados no actuará a bote pronto… En Tabasco, el gobernador Carlos Merino es conocido como el sin amigos y no porque no actúe en beneficio de ellos, como sucede en otros lados, sino porque pasa inadvertido ante la gente que ni siquiera lo reconoce donde vaya. Le sucedió el sábado pasado al llegar a una reunión, donde nadie lo saludó y se refugió en una mesa con su esposa, sin que nadie se acercara siquiera para saludarlo o mandarle un guiño.

ramonzurita44@hotmail.com