El miércoles pasado compareció Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante el Senado.

Su presencia era de pena ajena. Sus argumentos son totalmente sumisos ante el poder Ejecutivo y lo peor de todo es el uso maniqueo de una institución a favor del gobierno federal.

Su deber es defender los derechos humanos y lo primero que hace es defender a quien los viola o tiene la obligación de respetarlos: El gobierno federal.

Los hechos de la destrucción de la CNDH están a la vista. Al gobierno de López Obrador, mientras está en la presidencia Rosario Piedra, no se le llama la atención, ni con el pétalo de una recomendación.

Todo está enfocado a mantener una “imagen” de un gobierno respetuoso de los derechos de los mexicanos, desde que son bebés hasta la ancianidad.

Sin embargo, las cuentas pendientes de Rosario son incalculables. El daño a la comisión, que había logrado posesionarse en el respeto de los mexicanos, por su postura en el respeto de la integridad de los derechos de miles de mexicanos, ahora es todo un fiasco.

De una gran institución ahora está en su mínima expresión. Hoy es obediente y sumisa del inquilino de Palacio Nacional, quien le reconoce la “lealtad” de Rosario, para con él.

El discurso de quien es hija de una gran combatiente social, Rosario Ibarra, a quien le sacrificaron un hijo, todo lo echó por la borda la Rosario Jr.

No se nos olvida que ella llegó a la CNDH en una votación dividida y sumamente cuestionada. El Legislativo ya veía venir lo que hay de crisis en esa institución. Sabía que el sometimiento de Rosario y de la obediencia ciega. Su compromiso es con AMLO, no con el pueblo, aunque ella lo diga en la retórica.

Lástima que se hayan enviado al diablo las instituciones. Para ello, enviaron a destructores y hoy no hay manera de salvarlas. En 4 años, se aniquila todo aquello que sirve para defender a la ciudadanía; a la nación, de aquellos adoradores del vellocino de poder.

ACORRALAR A MONREAL, NO ES ESTRATÉGICO

Acorralan al líder de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. Esto no es estratégico para los fines que persiguen tanto el presidente López Obrador, como la oposición. AMLO necesita a un aliado para impulsar las reglas de operación, no sólo de sus objetivos inmediatos, sino para que continúe su equipo en el gobierno, a través de Morena. Al presionar a Monreal, él tiene el poder de bloquear los proyectos de ley que puedan ser aprobados, como ocurrió con las reformas electorales en la Constitución. El gobierno de AMLO todavía no se acaba y debe ser cuidadoso en no agredir irracionalmente a uno de sus aliados. Monreal puede ser una pieza clave en el ir y venir de la política legislativa. En cuanto a la oposición, hoy tienen a un aliado en la presidencia de la Jucopo. Pero, ahora lo quieren dinamitar. Piensan que ese debe ser el objetivo, cuando en realidad, hay una puerta abierta a la negociación. Esto no existe en Diputados, donde el líder de la Jucopo, Ignacio Mier, al más puro estilo Morena-PRI, se niega a hablar con los opositores y llegar a acuerdos. Sólo, como el más servil de los políticos, aprueba lo que le pasan de Palacio Nacional, sin leerlo. Por ello, Monreal, es una pieza clave que debe ser considerado en el mundo político de tirios y troyanos.

LOS SUBSIDIOS A GASOLINA, INSUFICIENTES

Como una contención inflacionaria se utilizan los subsidios a la gasolina. Mientras el precio de ese carburante esté en niveles bajos, no tendrá severas repercusiones en el resto de la economía, ya que ese combustible es el que se utiliza para el transporte de mercancías y personas. Los subsidios a las gasolinas que otorga la Secretaría de Hacienda, se multiplicaron por seis, durante el primer semestre del año. En los primeros seis meses de 2021, el subsidio al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios de los combustibles fue de 26 mil 481 millones de pesos; sin embargo, para el mismo periodo de este año se disparó a 158 mil 817 millones de pesos. De acuerdo al comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, Luis Pineda, esto representa casi 7 veces de incremento. El sacrificio de las finanzas públicas, es comprensible, en momentos de crisis económica. Sin embargo, no se podrá sostener por otro año y en el 2023, éste podría dispararse aún más. La disyuntiva de la 4T: aumentar combustibles o contener la inflación en un año de preámbulo electoral.

PAYRETAILERS: Con el liderazgo de Enrique Cárcamo, Grupo PayRetailers y Manos Unidas presentan su última causa de Responsabilidad Social de 2022 en Latam, que se centra en la contribución de combatir la pobreza en el país, factor que afecta principalmente a las mujeres y los niños. Se enfoca en mejorar la calidad de vida y el empoderamiento de grupos de autogestión de mujeres en Chiapas.

