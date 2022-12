¡Imparables Alex Lora y El Tri!

Gira por Estados Unidos y festejo de 70 aniversario del maestro Lora participación en el festival Besame Mucho

Alex Lora y El Tri llevan su gira “Que Chingón Tour” por Estados Unidos recorriendo ciudades como: Denver, Salt Lake City, Atlanta, Chicago, Houston, Dallas, Las Vegas y Los Ángeles.

Miles de fanáticos latinos y americanos, disfrutaron de un espectáculo lleno de energía, del cual son parte ellos mismos, al corear los temas clásicos de la legendaria banda mexicana.

Como ya es costumbre, Alex Lora interactúa de manera muy peculiar con el público, cantando, bailando, incluso entonando el himno nacional mexicano.

Esta gira fue muy especial, ya que coincidió con el cumpleaños de Alex Lora el pasado 2 de diciembre, por lo cual, los festejos no se hicieron esperar, y en cada ciudad los seguidores de El Tri, se hacían presentes con pastel y cantando las tradicionales mañanitas mexicanas a Lora.

Sin embargo, fue en la ciudad de Las Vegas, NV., que se celebró el cumpleaños número 70 del querido Alex Lora, con un espectacular concierto lleno de sorpresas, ya que; Pablo Antonio Castro Zavala, Presidente del Paseo de las Estrellas y la Asociación Internacional de Prensa, Radio y Televisión junto con una comitiva, hicieron entrega a Chela y Alex Lora de la declaración como “El Rey y Reina de Los Migrantes”, justo en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Migrante que se celebra alrededor del mundo el día 18 de diciembre.

Visiblemente emocionados, Chela y Alex Lora recibieron conjuntamente la Medalla Máximo Orgullo Hispano, una corona, además de dos proclamaciones firmadas por el Senador electo, Edgar Flores, con la declaratoria gubernamental del día oficial de Los Lora y El Tri.

Ovacionados por los asistentes en The Theater at Virgin Hotels Las Vegas, recinto donde se han presentado artistas de talla internacional como: Carlos Santana, Paulina Rubio, Sheryl Crow, The Eagles, Peter Cetera, Don Henley, Chicago, Janet Jackson, entre otras figuras.

Durante su estancia en Las Vegas, el matrimonio Lora, acudió acompañado de Castro Zavala y una comitiva al hotel y casino MGM, donde fue colocada su placa en el Paseo de las Estrellas – Las Vegas Walk of Stars hace 14 años.

Para cerrar con broche de oro por USA, El Tri fue parte del line-up del festival “Besame Mucho”, importante evento latino que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Los Ángeles, CA., teniendo como sede el The Dodgers Stadium, en donde se dieron cita alrededor de 100,000 asistentes de distintas nacionalidades, en donde predominaba público latino.