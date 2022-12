Lucille quiere que “Smart Pop” suene en todo territorio azteca

Tras su éxito en Foro Indie Rocks

Presentó su sencillo “Vestido gris”, pero el disco está completo en plataformas digitales

Lucille Hurt es una extraordinaria compositora y cantante mexicana, quien nació en Zapopan, Jalisco, pero que radica en Madrid, España, desde donde lanza su más reciente material discográfico titulado “Smart pop”, que ya ha presentado en vivo en el Foro Indie Rocks de la Ciudad de México, pero que ahora quiere llevar a más latitudes.

En entrevista para DIARIO IMAGEN declaró “Presenté por primera vez mi álbum ‘Smart pop’ en la Ciudad de México, fue increíble, se ha recibido muy bien, se trata de un disco pop elegante, un disco ecléctico, con rock, reggae, disco, folk, jazz, rocksteady, calipso es bastante versátil. Tiene un toque característico muy vintage, suena muy a los sesentas, pero contemporáneo en materia de producción, de mezcla”.

Asegura que “Crecí escuchando ese tipo de música, es lo que tengo en mi ADN, es lo que más me gusta, aunque escucho folklore de todo el mundo, esta es la música con la que me forje como artista. Ahora es verdad que, con este proyecto en solitario, estoy indagando en otros géneros como el folk, calipso, que son géneros que me gustan y quería incorporar para enriquecer mi propuesta”.

Afirma que en su tarea como compositora tiene muchos temas y “No sé si son las mejores canciones las que están en el disco, pero si las que considere que debían estar, las más importantes, las que reflejan mi esencia a nivel musical y letras. No ha quedado ninguno fuera, porque no descarto temas, los guardo para otros discos, es decir, que se van guardando”.

Sobre “Vestido Gris”, el sencillo más nuevo, dijo “es una canción que lleva una línea musical a los temas del soul, pero más ligero, más llegado a los años sesenta, más suave, elegante, tiene esa onda a lo Barry White, y la letra habla de varias cosas, de esas personas que nos gusta no estar tan integrados en la sociedad, esa necesidad de apartarnos, de reprimirnos, pero también habla de la libertad en el amor, del sexo”.

El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales para su descarga y escucha, no obstante, para los amantes de lo clásico, Lucille tiene disponible en su página web el disco en formato físico, con un arte y un concepto que sin duda dejará satisfechos a sus fans y les permitirá conocer un poco más detrás de la música de la artista.

Finalmente, aclaró que “Tengo mucho material esperando para salir en el momento indicado, no tengo prisa en sacar un disco nuevo, porque este es tan nuevo y es desde la independencia, debe rodar mucho antes de que pueda pensar en otro. Lo que sí es que quiero tocarlo en vivo en todos los lados donde me abran las puertas” concluyó la talentosa artista mexicana.