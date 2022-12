Mujeres víctimas de violencia en redes alzan la voz y piden justicia, en Naucalpan

Conferencia sobre la Ley Olimpia

Naucalpan, Estado de México.— Mujeres víctimas de violencia digital alzaron la voz y pidieron públicamente justicia durante la conferencia sobre la Ley Olimpia, que impartió en Naucalpan su principal impulsora, Olimpia Coral Melo Cruz, quien reconoció que en México todavía “existe una deuda pendiente con las mujeres”.

La conferencia fue organizada por el Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS) como parte de los 16 días de activismo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, a la que asistieron más de 300 personas, en su mayoría estudiantes y cadetes de la Academia de Policía del municipio.

Durante el evento efectuado en el Teatro Bicentenario, Noemí, habitante de Naucalpan, agradeció su apoyo a la activista, ya que la semana pasada su probable agresor fue vinculado a proceso; Melo Cruz explicó que este es el primer caso en el municipio de un proceso con la Ley Olimpia, de una mujer que sufrió violencia digital.

También Lorena, María y Fabiola, víctimas de este delito, expusieron públicamente la violencia digital que sufrieron y pidieron ayuda para lograr justicia, pues las carpetas de investigación que iniciaron avanzan poco en la Fiscalía de Justicia del Estado de México.

María, cuya pareja la grabó sin su consentimiento, calificó su caso como “desgarrador” y relató que al acudir al Ministerio Público lo trataron solo como acoso, en tanto que Fabiola denunció a su ex novio por grabar conversaciones íntimas, pero “decidí no quedarme callada porque soy una futura jurista, que no puedo permitir esto para mí y no lo puedo permitir para otras mujeres”.

Montserrat Hernández Argueta, titular del IMNIS, mencionó que “para que una mujer llegue a pedirnos ayuda pasó por un proceso muy complicado y de aquí no se puede ir sin recibir nuestro apoyo, sin saber que cuenta con nosotros, como una institución, pero también como personas”.