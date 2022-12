Reforma electoral consensuada

Desde el portal

Ángel Soriano

Una vez que el Congreso de la Unión ha debatido en el pleno, en la Cámara de Diputados, y en comisiones del Senado, las leyes secundarias de la reforma electoral y la cual no cuajó para que fuera constitucional, se considera que ha sido lo suficientemente debatida y consensuada para ser aplicada en el país.

Y aunque algunos legisladores se han ausentado de los trabajos legislativos como manera de protesta, se considera que la minuta ha estado en manos de los representantes populares y estos han hecho llegar sus puntos de vista, inconformidades, opiniones a favor y en contra y, por lo consiguiente, se aprobará un documento confiable.

Sobre todo porque la lucha por el poder en la región se ha recrudecido: Los grupos privilegiados que siempre han detentado el poder y dispuesto de los bienes de las naciones a su libre albedrío, están hoy más que nunca a la defensiva y no permiten, de ninguna manera, el avance de las fuerzas progresistas que desean el bienestar general.

Por ello, el establecimiento de reglas claras para acceder al poder permitirá dar oportunidad a los electores a decidir sobre el tipo de gobierno que mejor convenga a sus intereses y que se identifiquen con él; situación nada fácil, dado los enormes intereses que están en juego y, sobre todo, que los privilegiados no están dispuestos a ceder en nada.

TURBULENCIAS

Tiempos de AMLO, no de debate

El titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, estableció que estos no son momentos de precampaña electoral, sino tiempos del presidente López Obrador que requiere del apoyo de todos para sacar adelante la transformación del país, por lo consiguiente, entrar en un debate entre los aspirantes a sucederlo no lo cree conveniente porque se distraen de sus funciones y se entraría en el terreno de campañas anticipadas. Adán Augusto gana puntos al alinearse del lado del Presidente, en tanto que los otros sólo luchan por realizar sus aspiraciones personales… Y el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja se inconformó con la encuesta de Morena que se inclinó a favor del senador Armando Guadiana como precandidato a la gubernatura de Coahuila, luego de que Mejía emprendiera una gira por toda la entidad y arremetiera verbalmente contra el gobernador priista Miguel Ángel Riquelme. Esto da pie a interpretar cómo se definirá la candidatura presidencial para 2024… Casos de lavado de dinero y evasión fiscal estarían implicados en el manejo del negocio del futbol, por lo cual es necesario que entre el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda para aclarar el lucrativo negocio que hace multimillonarios a los “emprendedores” que incursionan en el negocio de las patadas… El caso de Perú se enreda más con la injerencia de gobiernos de países de la región, que demandan respeto a la investidura del presidente Pedro Castillo, que desde la cárcel afirma que sigue siendo el mandatario constitucional y no acepta las nuevas elecciones a las que ha convocado la oposición golpista. Sin duda que esto, si no se resuelve a corto plazo como se ha visto, será un punto a abordar durante la visita del presidente Joe Biden a México en los primeros días de enero. La inestabilidad en la zona ha sido una constante, ya sea por la injerencia del poderoso vecino país del norte, que ahora se mantiene alejado o por las luchas internas entre los grupos de poder de los países en disputa… Regresan los triquis con sus protestas a Palacio de Gobierno de Oaxaca en cuyo entorno pasean lugareños y visitantes que disfrutan el extraordinario Centro Histórico de la ciudad, que estuvo secuestrado 12 años por esa etnia. Difícil que se vuelva a repetir la misma historia.

