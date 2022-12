Medio centenar de presidenciables

Desde el portal

Ángel Soriano

De acuerdo a la información proporcionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay medio centenar de aspirantes a sucederlo, aunque muchos no buscan realmente llegar a Palacio Nacional, sino a una diputación plurinominal que, incluso, también están muy competidas entre los partidos y con grupos de todos los sectores.

Al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, lo ve más en la UNAM, no tanto por su formación académica, sino por los privilegios de que gozan los profesores de altos vuelos y la burocracia dorada de la máxima casa de estudios, que trata con privilegios a sus integrantes, por lo cual expresó su pesar a lo que ha llegado la institución.

Sin duda que, pese a la austeridad republicana, el combate a la corrupción y la pobreza franciscana que se impulsa desde la IV-Transformación, la actividad política es una de las más redituables en nuestro país, de ahí las pugnas y los enfrentamientos en todos los niveles de la clase política por llegar a los cargos públicos en donde sea.

Por ello la pelea por el INE. Y se verá en el debate en la Cámara de Senadores, defensores unos del presupuesto, otros del derrumbe de su burocracia, para que se vayan unos y lleguen otros, pues el sistema no ha cambiado en mucho: Todavía muchos aspirantes a candidaturas van y vienen en vuelos oficiales o privados por la República, sin reparo en los gastos.

TURBULENCIAS

Muere Barbosa, Puebla, otra vez de luto

Luego de la trágica muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el ex gobernador y ex senador Rafael Moreno Valle, hace cuatro años, llegó al cargo -cinco a partir de 2018-, de gobernador el morenista Miguel Barbosa Huerta, que pese a su deteriorado estado de salud realizaba giras e iba a marchas, murió a consecuencia de los padecimientos que tenía desde que era senador. Una mala atención en su estado lo trasladó al Hospital Ángeles del Pedregal de la CDMX en donde llegó ya sin vida. Lamentable suceso que enluta al vecino estado, a la clase política, sus familiares y a la sociedad en general. Uno del Senado, Alejandro Armenta o de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, seguramente le sustituirá en el cargo…El presidente López Obrador acudió a la Casa Aguayo al homenaje del Poder Ejecutivo, luego que el Legislativo y Judicial hicieran lo mismo en sus respectivas sedes… Mientras tanto, Puebla cambia de rostro de su gobernante: La secretaria de Gobierno, Ana Lucía Hill Mayoral, de acuerdo al artículo 77 de la Constitución, asumió las funciones de encargada del Despacho, en tanto el Congreso Local designa gobernador sustituto… No tengo otro plan, tengo claridad en el futuro, aseguró el senador Ricardo Monreal Ávila al ser consultado si aceptaría la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en caso de no ser favorecido por la encuesta de Morena para ser candidato presidencial. Me he preparado para serlo y soy el mejor, señaló. Indicó que respeta al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, quien no resultó favorecido por la encuesta de Morena para ser candidato a la gubernatura de Coahuila, sin embargo, manifestó que los senadores apoyarán a su correligionario, el empresario carbonífero Armando Guadiana, en tanto que el presidente López Obrador dijo que debe respetarse el resultado de la encuesta porque quienes la armaron son personas confiables y honestas… Como la mayoría de los funcionarios del gobernador Salomó Jara son oaxaqueños, los conocen bien sus paisanos. Y han salido a relucir conductas indebidas de los nuevos servidores públicos y se ha llegado al extremo de que algunos de los nuevos titulares de dependencias se han llevado a trabajar a esposos, esposas y demás parientes, ya incluidos en la nómina.

