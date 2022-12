Argentina, campeón

Ángel Soriano

Un final impactante dio el triunfo a Argentina en el Mundial de Futbol Qatar 2022, pero más allá de las reglas del juego, de las inconformidades por el arbitraje, y del ídolo Lionel Messi, queda demostrado que, independientemente de la ubicación geográfica, fue en realidad una competencia entre culturas y razas, la mezcla racial entre continentes.

Sólo los intereses económicos que dominan el deporte hacen la diferencia entre naciones, colores de camisetas, banderas e himnos, para dejar en claro la fortaleza de una raza que domina las competencias en todos los rubros y son los africanos que se han dispersado por el mundo y dominado a través de su fortaleza física naciones.

Incluso en los Estados Unidos hombres y mujeres de color están en todas las actividades y también en Europa y América Latina y salen en defensa de las naciones que les han dado cobijo ante las pocas habilidades de sus nativos. Nuestro país, no es la excepción, y es obvio que los europeos dominan la actividad política o económica desde hace siglos.

Sin embargo, el final de futbol de Qatar 202 deja varias lecciones: Desde la calidad, preparación y dedicación de sus deportistas por la defensa de las banderas que representan, hasta la necesidad de preparar a las nuevas generaciones no sólo en los deportes, sino en los retos tecnológicos y las competencias mercantiles; lo importante es que prevalezca la paz.

TURBULENCIAS

Exclusión a la disidencia

Pese a que se promueve la tolerancia y el respeto a las diferentes formas de pensar, el senador Ricardo Monreal es excluido de la visita a Palacio Nacional como agradecimiento a su apoyo por la aprobación de las leyes secundarias en materia electoral. Y aunque éstas tienen todavía camino por recorrer, se considera que al final serán aprobadas y entrarán en vigencia en tiempo y forma… La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) felicitó a la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, por los 4 reconocimientos de transparencia pro activa que recibió del INAI por identificar y difundir entre la sociedad información útil y de calidad sobre diversos temas de interés público, como el facilitar el registro y la legalización de las empresas de seguridad privada y ser un mecanismo de verificación de permisos vigentes para otorgar más de certeza y seguridad a los usuarios. La AMESP reconoce que la Dirección de Seguridad Privada se ha eficientado y recordó que uno de los principales objetivos de la AMESP, que agrupa a 211 empresas, es la aprobación de una Ley General de Seguridad Privada y la creación de la Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad Privada y la capacitación y profesionalización del personal que labora en estas… Se cumplió el pronóstico del presidente Andrés Manuel López Obrador que el triunfo de Argentina será un reconocimiento a su pueblo, al presidente Alberto Fernández, al Che, a Maradona y a Lionel Messi que es considerado ya como el mejor jugador del mundo… Empieza a generar dudas o a transparentarse el atentado a Ciro Gómez Leyva: Desde luego que los atacantes conocían y conocen todos sus movimientos, en consecuencia sabían que utiliza vehículos o un vehículo blindado; si lo hubieran querido matar hubieran actuado de otra manera, no tirotear una camioneta a la que no pasan las balas o en otro sitio; luego, el periodista que dijo que estaba cerca de su casa, no se fue a ésta, sino que se refugió en la casa de su vecino, el sonorense Manlio Fabio Beltrones, experto en este tipo de operaciones, y más tarde sale del aire para irse de vacaciones. Si todo fue planeado, casual o coincidente, deben ser las autoridades capitalinas las que aclaren la situación, puesto que no está claro el origen y las consecuencias del atentado y para dejar a cada quien en su lugar.

