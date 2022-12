Necesario mantener niveles de actividad física adecuados

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Ovodonación técnica de reproducción asistida exitosa

Con motivo de la conmemoración del 5to aniversario de Quiero Saber Salud, el doctor Rafael Álvarez Cordero, director del programa afirmó que pese a la crisis de salud pública que representó la llegada de la Covid-19, la humanidad logró retomar una serie de aprendizajes para la prevención de futuros brotes de enfermedades virales. “El aprendizaje más importante es el autocuidado. Somos responsables de nuestra salud, de la alimentación, el ejercicio y el equilibrio emocional que tenemos” señaló. “Siendo el ejercicio, unos de los aspectos necesarios y que durante la transpandemia se redujo debido, entre otras causas, a la recomendación de confinamiento, se considera que en las etapas más críticas de la pandemia disminuyó hasta un 80% la activación física. En la pre-pandemia un 24-26 % de la población se activaba de forma más o menos regular. Esta disminución en la actividad física tuvo grandes consecuencias, pues la falta de movimiento agravó patologías preexistentes y deterioró la condición física de las personas que siguieron un estricto confinamiento. Por su parte la nutrióloga Mónica Hurtado, co-fundadora de Quiero Saber Salud, presentó los resultados de la encuesta que se aplicó durante la Caminata por la Salud donde se encontró que el 51% de las personas encuestadas realizan menos de 3 días de actividad física y sólo el 23.4% realiza 5 o más días a la semana. Por otro lado, el 53.2% de las personas consumen un alimento previo a realizar actividad física; mientras que el 21% no lo hace, indicando que existe falta conocimiento del tipo de alimentos que pueden ser más útiles previos a la activación física, sin embargo, el 50% no realiza suficiente actividad para mantener la salud a pesar de saber su importancia y tampoco llevan monitoreo regular de sus niveles de glucosa. En un cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata Morelos sobre “Hábitos y Balance Energético” se encontró que los encuestados consideran muy importante la relación entre actividad física y nutrición; sin embargo, sólo 6% opina que lleva un adecuado balance energético y el 94% no. El 75% de los estudiantes no realizan actividad física suficiente para una buena salud. Además, sólo el 23.5% cree tener un peso saludable, el resto no lo sabe. Ante los resultados presentados, tanto el doctor Rafael Álvarez como la nutrióloga Mónica Hurtado coincidieron en la importancia de resaltar el balance energético, mantener niveles de actividad física adecuados como medida preventiva, ante futuras pandemias.

******

Ovodonación, una técnica de reproducción asistida en la que los óvulos donados por una mujer joven, sana y fértil, hacen posible que otra mujer alcance el sueño de ser madre, a pesar de haber superado el momento idóneo marcado por el reloj biológico. La ovodonación es una de las técnicas de reproducción asistida; que cuenta con las tasas más elevadas de éxito porque se trabaja con un mayor número de óvulos jóvenes y de mejor calidad, aseguró la doctora Cintia Mejía, especialista en Biología de la Reproducción Humana, con ese procedimiento se obtienen embriones con mayores posibilidades de conseguir un embarazo saludable. “La ovodonación se puede utilizar en casos en los que cesa la función ovárica por menopausia o cuando incluso teniendo ovulación, la calidad ovocitaria es deficiente, fundamentalmente desde el punto de vista cromosómico. También es necesaria cuando hubo fallas previas de fecundación in vitro, antecedentes de abortos en repetición, enfermedades genéticas o la edad materna avanzada, refirió la especialista de UR Crea Medicina Reproductiva México. Disponible en nuestro país, actualmente la ovodonación se ha convertido en una de las técnicas más utilizadas en reproducción asistida y se equipara incluso con la fecundación in vitro con óvulos propios “Básicamente consiste en realizar una fecundación in vitro, lo que significa tomar los óvulos de una donante sana y joven, para juntarlo con el semen de la pareja receptora, o de un donante si fuese necesario. El tratamiento con óvulos de donante se divide en dos fases, primero es la estimulación ovárica, que se realiza en la donante de ovocitos; la segunda fase se practica en la paciente receptora, etapa en la que se prepara el útero, conocida como preparación endometrial. Respecto de quienes deciden donar óvulos, la doctora Mejía aclaró que no produce efectos negativos sobre la fertilidad futura ni significa que los óvulos de la donante se “agoten”. Se debe considerar que una mujer nace con más de 500 mil óvulos que se van perdiendo con las menstruaciones y con el paso del tiempo.

elros05.2000@gmail.com