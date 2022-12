Karla Breu estrena “Contigo siempre es Navidad”

Video lleno de alegría, ritmo y magia

Forma parte del EP ‘Siempre es Navidad’ que se encuentra en plataformas digitales

Isabel Violeta

Originaria de República Dominicana, Karla Breu es una fiel amante de la Navidad como muchos de nosotros, eso la motivó a crear su propio EP navideño titulado ‘Siempre es Navidad’, y recientemente estrenó también el videoclip del tema “Contigo siempre es Navidad.

En una plática con DIARIO IMAGEN, Karla Breu, nos contó sobre su inspiración para este sencillo “Navidad siempre ha sido mi época favorita del año y tenía mucho tiempo queriendo escribir algo de esta época; lo que hace que me guste tanto es que puedes convivir con la gente, el que puedo ver a mi familia de República Dominicana, yo quería combinar los dos temas que es el amor y la Navidad, así surgió ‘Siempre es Navidad’ un tema que puedes dedicar a cualquier persona que creas que hace más especial tu Navidad”.

EL EP está formado por cuatro canciones ‘Contigo siempre es Navidad’ compuesto por Karla, ‘Medley: Va a Nevar (Let It Snow) / Winter Wonderland’, una combinación de dos canciones que le gustan mucho a Karla, ‘Risas, Amor, Música y Foquitos’, tema de la obra La villa de Santa, escrita y producida por Javier López, mánager de Karla. Este tema decidió integrarlo, ya que es muy especial para ella y quería mantener viva la obra, pues no se pudo realizar este año por la pandemia y por último, “All I Want For Christmas Is You”, un cover de la canción de Mariah Carey.

En cuanto a las presentaciones en vivo Karla Breu pudo decirnos “aún no tengo nada confirmado pero seguro haré una convivencia, antes de cerrar el año, porque quiero reunirnos y cantar estas canciones navideñas, sé que el público ama tanto la Navidad como yo. Hace poco hice una convivencia en un parque y la verdad que quedé muy contenta, seguro será algo parecido, me encanta poder convivir con la gente que siempre me apoya”.

Sobre la respuesta del público la cantante enfatizó “he recibido muy buenos comentarios quería darles algo especial porque sé que la disfrutan tanto como yo, sentí que era el momento exacto en parte también era mi necesidad de darles más canciones de Navidad”.

También nos confesó que disfrutó mucho realizar el video de “Contigo siempre es Navidad”, “la energía de la gente la disfruto mucho, el video está producido por Rubén Marquez con quien ya he realizado varios videos y la verdad es que siempre crea un ambiente de trabajo divertido. Convivir con ellos y los duendes fue muy bonito, y la verdad es que pensé ya muy tarde ser también un duende navideño, lo bueno es que cada año habrá más oportunidades para cosas navideñas”, comentó entre risas.

Para terminar y con motivo de las próximas fechas de fiesta, Karla Breu nos deja un mensaje “disfruten a sus seres queridos, a lo mejor solo apreciamos a las personas en estas fechas, pero el mensaje de la Navidad es justamente disfrutarnos siempre, no sabemos cuándo será el ultimo día que veremos a esa persona que queremos. Yo perdí a mi abuelo en esta pandemia y por eso les aconsejo, disfrútense mucho, siempre es muy dura una pérdida, pero hay que seguir disfrutando cada día”.

El EP ‘Siempre es Navidad’ ya se encuentra disponible en YouTube y diferentes plataformas, para escucharlo, así como para poder disfrutar los videoclips.

