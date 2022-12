Un plan perverso en la 4T

Triple Erre

Francisco Reynoso

Muchas versiones se han construido en torno al atentado criminal en contra del periodista Ciro Gómez Leyva. Todas son producto de las especulaciones y muchas con intenciones tan perversas como el propio atentado.

El secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Claudia Sheinbaum, Fadlala Akabani, tuiteó que la oligarquía financió el atentado. Aunque lo borró, el mensaje textual decía: “La oligarquía rapaz y la oposición moralmente derrotada, mezquina, traidora y mentirosa, es capaz de pagar un atentado sabiendo que personas como tú van a inculpar o inferir responsabilidad en quienes replican los ataques mediáticos lo cual constituye un derecho. Los van a detener”.

Según el funcionario, los ricos de México pagaron a los sicarios para que mataran a Gómez Leyva y luego se culpara del crimen al presidente López.

Hay otra versión que tiene más lógica.

Alguna mente perversa y enfermiza de la Cuarta Transformación planeó y financió el atentado criminal. Y lo diseñó de manera tal que fuera un susto para el periodista. Porque es obvio que si lo estuvieron investigando y siguiendo para estudiar sus horarios e itinerarios, se debieron percatar que la camioneta que manejaba estaba blindada.

Esas mentes perversas de la Cuarta Transformación tenían triple propósito: Culpar a la oligarquía de planear el atentado con el propósito de acusar al Presidente y dañar su imagen dentro y fuera del país; darle un susto mayúsculo a Ciro Gómez y a otros periodistas muy críticos de la Cuarta Transformación y del presidente López, a fin de que le bajen dos rayitas a sus reproches; y quedar bien con el presidente López.

La derrota de López

El “plan B” de reforma electoral lanzado por López Obrador inmediatamente después de que el bloque opositor reventara el “plan A” de reforma constitucional, acaparó la atención social y ya no se le hizo mucho caso al “plan A”. El “plan B” acaparó reflectores principalmente por las mutilaciones al IEEZ y no ha dejado ver en toda su magnitud el triunfo de los legisladores de PRI, PAN, PRD y MC sobre el Presidente. Impidieron que López y la nomenclatura de Morena aseguraran la mayoría calificada en las cámaras de Diputados y Senadores en las elecciones de 2024.

López Obrador pretendía, con su reforma constitucional, recortar 200 diputados y 64 senadores. Y quería que los 300 legisladores de la Cámara baja y los 64 de la alta se eligieran en listas estatales. Ya no distrito por distrito, sino todos en paquete. Convertía en plurinominal a todo el Congreso de la Unión. Y el partido que tuviera más votos, se llevaría la mayor rebanada de pastel. López calculaba que Morena y sus aliados fácilmente rebasarían los 200 diputados y ello les permitiría modificar a su antojo la Constitución. Incluso para que, como lo hizo Porfirio Díaz, se volviera a postular después de un periodo de descanso. Diputados y senadores del PRI, PAN y PRD evitaron la tragedia.

Mal con Dios y con el chamuco

El futuro político del senador zacatecano Ricardo Monreal no se visualiza promisorio. La postura que asumió en la discusión y votación del “plan B” de reforma electoral de su jefazo López, no gustó a buenos ni a malos; ni a sus cuates de la oposición ni a sus enemigos de Morena. En aparente tolerancia, que Monreal agradeció con humildad, López ordenó no expulsarlo para evitar se victimice y los acuse de estalinistas; el pueblo lo pondrá en su lugar, sentenció. Y en PRI, PAN, PRD vieron a Monreal tibio y medroso, jugando al defensor de la Constitución, sin hacer nada para que no la violaran. El gran lobo Monreal esta vez parece que se equivocó y quedó mal con Dios y con su pariente el chamuco.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

donrunrun@yahoo.es