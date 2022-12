Los pataleos de Ignacio Mier

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Castiga críticas al gobierno

Vida eterna a partidos, su fracaso

Quererse pasar de vivo en leyes

Castiga AMLO a aerolíneas por fracaso del AIFA

Traiciona a trabajadores mexicanos

Ni la de Sedena sobreviviría

Elon Musk, por libertades

Opositores, por control político

Muchos de ellos, por complacer a tiranos, por un puñado de monedas, o por cohecho o soborno están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos

Emiliano Zapata (1879-1919), revolucionario mexicano

Es triste el comportamiento de los legisladores del partido en el poder. En el Legislativo, aunque no me sorprende, los diputados de Morena, sin el menor escrúpulo, ni decencia ideológica, votan a ciegas, todo lo que les manda el Ejecutivo Federal; sin cambiarles una coma. Esto, aún, va en contra de los intereses del país y la democracia.

Ya se veía venir desde el inicio de la actual legislatura. Su líder, el poblano Ignacio Mier, quien considera que el camino más rápido para llegar a la gubernatura de su estado es siendo zalamero del Presidente, hace todo, incluso empeña los principios básicos de un México, ara que lo voltee a ver López Obrador.

En el llamado “plan B” de las reformas a leyes en materia electoral hizo un desastre que le corrigieron en una pequeña parte, por la falta de tiempo seguramente, con 70 modificaciones, que al final de cuentas también dejaron en esencia lo mandado por Andrés Manuel: Acabar con ciudadanización de las autoridades electorales.

A final de cuentas, dejaron en lo fundamental el deseo presidencial de disminuir a nuestras autoridades electorales, para que Morena tenga el control de los comicios y se saque a los ciudadanos. Es un reflejo idéntico a lo que hizo Hugo Chávez, para dar una imagen de democracia a sus abusos autoritarios y feudales, para tener esclavizados a sus compatriotas, con la ayuda del Ejército y las élites de delincuentes internacionales.

A todo ello, armó una estrategia de intimidación a los diputados de su partido; uno por uno. Además, pretendió venderle caro su amor al inquilino de Los Pinos, pero éste se molestó por aquello que no se dio cuenta, pero era para darle vida artificial a los partidos de la chiquillería, como el PT y el PVEM, mismos que recibirían votos “regalados” de Morena, en caso de que se viera en riesgo perder el registro y, lo que es peor, para tener más posiciones en el Congreso federal y los locales. Afortunadamente, eso no pasará, ya que fue devuelto de los senadores a los diputados.

Pero, dejaron una norma a la Ley de Comunicación Social, en la que se castigarían las críticas al gobierno, mismas que serían consideradas como difamaciones, mismas que tendrían implicaciones penales y civiles. Es una manera como el gobierno cumpliría su más profundo sentimiento, el coartar las críticas a los disparates, torpezas, ineficiencias, corruptelas y todos los delitos cometidos al amparo del poder.

La libertad de expresión quedará hecha añicos y todos los ciudadanos, periodistas o no, en caso de criticar al gobierno, quedaría sujeto a ser perseguido por el gobierno aludido.

Tristes retrocesos de una reforma electoral que sólo está encaminada a darles más poder y dinero al gobierno en turno. Aquellos que creíamos que el priismo totalitario se había acabado, estamos equivocados. Vive, y “recargado”, en Morena.

PODEROSOS CABALLEROS

CASTIGA AMLO A AEROLÍNEAS POR FRACASO DE AIFA

Para lograr la categoría 1 de la aviación civil, que otorgan autoridades de Estados Unidos, el gobierno de López Obrador aceptará que líneas aéreas de otros países a recoger pasajeros en México y trasladarlos a otros países o a sus conexiones en el territorio nacional. Esto, con el aparente fin de crear más competencia y disminuir los precios de los vuelos. En el estricto sentido de la competencia, es correcto, pero atrás hay mucho más que bajar los precios. Primero, quieren negociar con Estados Unidos, aumentar la categoría de 2 a 1, del espacio aéreo nacional, mediante el cabotaje en nuestro país. Así castigar a las aerolíneas mexicanas por no volar a través del Aeropuerto Felipe Ángeles, porque no les es rentable porque los pasajeros no quieren viajar a esa terminal; mucho menos los internacionales que ven poco interés en ir a una región donde hay altos índices de delincuencia, sin vías de comunicación seguras. El fracaso del AIFA no es de las aerolíneas, sino de la forma en que se les ocurrió destruir un gran proyecto que no pagaríamos los contribuyentes a otro de medio pelo, que pagamos con nuestros impuestos. Pero, la estrategia de castigar a los pasajeros de aviones, entre ellos la exquisita clase política de Morena, va desde convertir la pocilga del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX, a muladar, hasta el desproteger a la integridad de pasajeros y tripulación, con poca inversión en modernización de las terminales aéreas gubernamentales. Los gobiernos de Morena creen que tratan con tontos en México y el mundo, pero está complementa equivocados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

ELON MUSK, LIBERTAD: Una cosa debe quedar clara y es que Elon Musk es el dueño de Twitter, aunque les moleste a los miembros del partido Demócrata en Estados Unidos y a quienes tienen fobias por la libertad de expresión. No le demos vuelta, Donald Trump no debió haber sido expulsado de esa red social, es un principio de libertad. La manipulación, para bien o para mal, de las redes sociales y de quienes las manejan, es repugnante para cualquier democracia. Musk es el dueño del negocio y si alguien no está de acuerdo, pues que se salga. Así de sencillito. Su responsabilidad es con los accionistas y con las utilidades. Pero él va más allá y se responsabiliza de la libertad.

ESTIMADO LECTOR: Me tomaré unos días de descanso a partir de mañana y regresamos con nuestros comentarios el próximo jueves 5 de enero de 2023. Les deseo felices fiestas y un 2023, próspero, con salud y armonía entre los que aman.

