Los intocables

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador refirió en la conferencia mañanera del lunes 19 que las cosas han cambiado; en otros tiempos, don Emilio Azcárraga Milmo decía que en el país no se podía tocar a la Virgen de Guadalupe, al Ejército y al Presidente, pero hoy ya no . Y consideramos que, a excepción de la Virgencita, todo es cuestionable.

Indicó que durante la marcha de los opositores a su gobierno coreaban que el INE no se toca, pero eso no es posible, sólo que fuera (el INE o Lorenzo Córdova) don Francisco I. Madero, porque se ha demostrado que los consejeros electorales se han coludido con los autores de muchos fraudes electorales en el país, incluyéndose.

Desde luego que las cosas cambian: No puede sostenerse una burocracia dorada a costa del sacrificio de millones de mexicanos que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, y que por encima de ellos se sostengan privilegios a la clase política, a las dirigencias partidistas convertidos en verdaderos dictaduras, y en empresarios abusivos.

Necesario desterrar privilegios y dejar de lado los intereses mercantiles que dominan la política donde la presión de los grupos de poder les sirve para acumular ganancias por la vía de las concesiones, para mantener secuestrado el aparato administrativo y retener los cargos de elección popular. Se requiere un cambio, pero para ello hay que cambiar a los otrora intocables terrenales.

TURBULENCIAS

Vuelven los triquis a Palacio de Gobierno

Aunque el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca ha cobrado vida por los cambios inmediatos que se realizaron en la actual administración, la etnia triqui insiste en ocupar alrededores de Palacio de Gobierno como mercado de artesanías y ocupar los espacios público del Zócalo y aunque el gobierno del estado y el municipio han atendido sus peticiones, todavía no se llega a un acuerdo. El gobernador Salomón Jara anunció que se instalará una mesa de Diálogo para resolver sus problemas que tienen tantos años e indicó que esto no puede ser en un gobierno comprometido con los grupos sociales y las comunidades étnicas. Asimismo, informó que enviará al Congreso local una iniciativa para instaurar la Revocación de Mandato que obligará al gobierno a ser mejores… El triunfo de Argentina sobre Francia fue motivo de diversas celebraciones: Mientras la afición se volcaba en festejos, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, de Argentina, hacían lo propio: En el perfil político que le han dado, se busca la integración de la región en lo económico para hacer frente a las adversidades originadas por la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania, aunque en lo político todo está por verse luego de lo ocurrido al presidente Pedro Castillo, en Perú… Se sigue comentando el atentado contra Ciro Gómez Leyva, dado que hay muchas dudas al respecto, por ejemplo si lo hubieran querido matar le hubieran disparado cuando estuviera fuera de su vehículo blindado, además de que hay diversas versiones del caso. Lo importante es que se aclare, pues los mensajes a los opositores a la IV-Transformación van de un lado a otro: Desde exclusiones a visitar Palacio Nacional, hasta reclamos en la misma sede, como es el caso de Claudio X González, que mantiene una férrea oposición al gobierno al que acusa de polarizar al país. El Presidente dice que no es polarización, sino que es politización, y la gente está cada vez más consciente de que los cambios que se promueven son en beneficio de las mayorías, no de las minorías privilegiadas. En ese sentido, el atentado a Ciro puede enfocarse como un intento desestabilizador con el fin de culparlo de esos lamentables hechos. El diálogo, aunque sea ríspido, es mejor a la violencia.

