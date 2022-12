Ernesto Laguardia se estrena como empresario con Dipao Club

En el pueblo mágico Valle de Bravo

La productora Carla Estrada y la presidenta municipal Michell Núñez Ponce fueron las madrinas en la inauguración del Night Club

Isabel Violeta

El reconocido y carismático actor Ernesto Laguardia, agrega a su lista de sueños cumplidos la inauguración del centro nocturno Dipao Club, ubicado en Valle de Bravo, donde fue acompañado por su querida amiga, la productora de televisión, Carla Estrada y por la presidenta municipal del Pueblo Mágico, Michell Núñez Ponce.

Ubicado en el centro de la ciudad, Dipao Club nos promete noches de buen ambiente. Antes de inaugurar este club, Ernesto Laguardia dio unas palabras “me da mucho gusto decirles que hoy inauguramos este lugar, me siento muy agradecido, muy contento. Es un sueño cumplido porque tenía mucho tiempo con la idea dándome vueltas y por fin lo pudimos concretar”.

Por su parte, la productora Carla Estrada felicitó a Ernesto Laguardia “estoy muy orgullosa de ti, he tenido el honor de seguir tu carrera desde que empezaste, recuerdo que alguna fuiste extra, luego diste tu paso por las telenovelas y ahora te veo como empresario, felicidades querido Ernesto, te mereces todo esto que es producto de mucho esfuerzo y trabajo”.

Después de estas palabras, procedieron a hacer el tradicional corte de listón para la entrada del club. La emoción del carismático actor se notaba pues en palabras lo volvió a expresar “Gracias a todos por venir, a este pueblo mágico a nombre de mis socios y amigos, Carla te amo, te admiro y te respeto, gracias por estar aquí. Tengo que insistir en que me siento muy orgulloso, porque este lugar genera muchas fuentes de trabajo, muchos cimientos, es producto del esfuerzo infinidad de personas en Valle de Bravo, es un lugar por y para ustedes. Salud por el Dipao Club que significa tantos sueños, pues hemos invertido no solo dinero, si no los sueños mismos”.

Momentos después, ya en el interior del lugar, y tras una cuenta regresiva se develó la placa conmemorativa que da nombre al club y que incluyó también los nombres de los padrinos. Carla Estrada aprovechó para mencionar “hay que celebrar como un sueño cumplido este lugar, con las mejores instalaciones de Valle, propiciando un ambiente agradable y espectáculos de primer nivel para todos”.

Cabe destacar que también contó con la presencia de grandes invitados especiales, como los periodistas de espectáculos Gustavo Adolfo Infante y Gil Barrera, + que acompañaron en todo momento al actor y que fueron partícipes de cada acto protocolario, tanto del corte del listón, como de lo que vendría más tarde.

Y es que, con copa en mano, todos los asistentes realizaron el brindis de celebración e invitaron a toda la gente a visitar Dipao Club, donde desde ahora y en adelante, estarán programando comediantes, cantantes, standuperos, entre otros entretenedores, en un ambiente de noche, con coctelería y snacks, para pasar una extraordinaria fiesta.

Para cerrar la noche de celebración, el comediante Archie Ballardi estrenó el escenario de Dipao Club, ofreciendo un rato de entretenimiento y risas a los asistentes, realizando una hilarante rutina en la que abordó el tema de “Como es ser mexicano”, pasando por la educación, las tradiciones, los chistes y hasta el futbol y la política.

Acto seguido subió al escenario, JajaJairo, otro comediante que llegó para robarse las carcajadas de todos los presentes, no sin antes, preguntarles si podía hacer un show un poco más colorado, es decir, subido de todo para la ocasión, a lo que la gente respondió con su aval y risas.

Cuando el comediante terminó su rutina ya una hora después de la media noche, la fiesta no llegó a su fin, pues en el lugar se puede seguir bebiendo, comiendo y conviviendo, con una ambientación a cargo de un DJ, es decir, que después de la risa vino el baile.

Pues Diapo Club tiene las condiciones para servir como un centro de espectáculos de comedia, un salón de baile, un antro con los mejores DJ y hasta como un lugar para cualquier tipo de festejos, ya sea tu cumpleaños, tu fiesta de fin de año, graduaciones o cualquier motivo de fiesta. Dipao Club se puede adaptar a las condiciones de los clientes, ofreciendo siempre un ambiente seguro en el pleno centro de Valle de Bravo.

Así llegó a su fin, esta noche de inauguración y de fiesta, con un Ernesto Laguardia agradecido con quienes le acompañaron en una fecha tan especial “los invito a todos a que regresen, a que se la pasen bien, que se diviertan. Este lugar estará siempre listo para recibirlos”, concluyó.