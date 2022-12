Conflicto con Perú

Desde el portal

Ángel Soriano

Perú declaró persona non grata a nuestro embajador Pablo Monroy Conesa, ante lo que considera una inaceptable actitud injerencista del gobierno mexicano en asuntos internos de su país, a raíz de la destitución y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo, sobre quien México ha asumido una férrea defensa al considerar que es víctima de grupos reaccionarios.

El canciller Marcelo Ebrard consideró injusta e inaceptable la medida adoptada por el gobierno peruano de Dina Boluarte; dijo que la conducta del diplomático mexicano está apegada a las normas diplomáticas establecidas, cargando sobre él la responsabilidad que corresponde en su conjunto al gobierno mexicano.

Perú ha señalado claramente la intromisión del presidente López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard en defensa del destituido Pedro Castillo y la misma SRE ha asumido su responsabilidad y afirma que no cambiará su postura, por lo cual el embajador lo que hace es cumplir las indicaciones de nuestro país, sin tomar decisiones personales.

Desde luego como representante diplomático representa los intereses de México y por ello fue expulsado como corresponde a las relaciones diplomáticas, pero en este caso no se trata de asuntos personales y decisiones unilaterales de los funcionarios, sino son decisiones políticas de sus respectivos gobiernos y así hay que asumirlos.

TURBULENCIAS

Cuestión de lealtades personales

El diferendo sobre la reforma electoral mantiene el mismo perfil: El presidente López Obrador refiere que no hay lealtades personales, sino hacia los intereses mayoritarios. Es decir, no se trata de convicciones personales, sino de respaldar decisiones en beneficio de las mayorías, de tal manera que si la reforma electoral va en beneficio del interés nacional, ésta debe apoyarse por encima de los intereses personales… Y al respecto, el senador rebelde Ricardo Monreal Ávila ha manifestado que no está ni en contra del Presidente ni de la IV-Transformación, sino está en contra de la violación de la ley, de que se pase por encima de la Constitución con medidas que afectan el cumplimiento de la Ley, y define su postura como una defensa de la Constitución… Es evidente que está en juego o los intereses personales o los intereses nacionales y para que haya congruencia habría que definir si se está con el pueblo de México representado por un gobierno que tiene el apoyo mayoritario o con los grupos minoritarios que reclaman su participación en las decisiones públicas; y para ello están las instituciones y la actividad política como instrumento de lucha para que, por la vía civilizada, se defina de qué lado está el pueblo… Mientras tanto, habrá que esperar hasta febrero próximo en que el Senado de la República conozca las enmiendas realizadas por la Cámara de Diputados para aprobarlas y que entren en vigencia lo cual se ve difícil si es que se respeta la práctica parlamentaria y se cumplen con lo que establece el reglamento… Beto Anaya, líder del PT, sustentó bien su apoyo al presidente López Obrador: El peso mexicano es la moneda más fuerte en el mundo mientras el euro y el dólar se tambalean, lo cual quiere decir que las medidas económicas adoptadas por la actual administración tienen efecto, en tanto que el tabasqueño asegura que no habrá cuesta de enero con el aumento del 25% a las pensiones, lo cual fortalece el poder adquisitivo de amplio sector de la población… El gobernador Salomón Jara y el alcalde de la ciudad de Oaxaca, Francisco Martínez Neri enfrentan una dura embestida de los comerciantes ambulantes y ponen a prueba su habilidad y capacidad política; los artesanos tienen décadas venciendo a los gobernantes e imponiendo su voluntad, veremos si siguen con la misma tradición.

