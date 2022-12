La diplomacia no se le da

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Es claro que para el presidente Andrés Manuel López Obrador la cuestión de la diplomacia no es lo suyo. El presidente López no toma en cuenta la legendaria “Doctrina Estrada”, que durante años nuestro país ha aplicado y que está puntualmente en nuestra Constitución. Ante ello, como se esperaba, el gobierno de Perú reaccionó, luego de reclamos y llamadas de atención oficiales por comunicaciones diplomáticas por declaraciones de AMLO desde la mañanera sobre la situación política y social de Perú, al defender al detenido y destituido Pedro Castillo como presidente.

El gobierno de Perú encabezado por la presidenta Dina Boluarte, declaró persona non grata al embajador de México, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para salir del país, en respuesta a lo que consideraron como “injerencia” las declaraciones de una alta autoridad.

El comunicado fue dado a conocer por la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, quien señaló que el gobierno de Perú encuentra preocupante las declaraciones hechas por el presidente López Obrador los días 16 y 19 de diciembre, en el que habla sobre el estado de emergencia decretado por el gobierno de Perú y sobre el orden democrático y legalidad en el país y la detención del expresidente Castillo. En este panorama, el gobierno de Perú concedió el salvoconducto para que la familia del destituido presidente Pedro Castillo pueda irse con asilo a México, que se consumó al llegar la familia de Castillo el miércoles a la Ciudad de México. Veremos cómo evoluciona este asunto. La diplomacia debe de darse.

La nueva campaña

Resulta patético que se busque responsabilizar a los adversarios del ataque armado contra nuestro compañero Ciro Gómez Leyva. Otra vez el Presidente AMLO busca sacar provecho de este tipo de hechos para desviar la atención de la opinión pública. Por desgracia, seguimos inmersos en lo mismo. La violencia generalizada en los estados del centro y norte del país, hoy en la ciudad de México y las decisiones fallidas de este gobierno con respecto a la economía y finanzas internas. La inflación imparable.

Debido a la agresión en contra de nuestro compañero Ciro Gómez Leyva se publicó una carta abierta en donde colegas de diversos medios y todos los géneros periodísticos, exigen al presidente López, que cese ataques contra la prensa. Periodistas señalan que las emanaciones de odio nacen y se esparcen desde Palacio Nacional. Es algo que desde el micrófono número uno del país, prácticamente diario se refiere y reclama a compañeros.

182 periodistas, articulistas, columnistas y moneros de distintos medios de comunicación exigieron al presidente AMLO cesar los ataques y el hostigamiento contra comunicadores críticos, a lo cual nos sumamos. Dijeron que la difamación es una convocatoria a la violencia física y expusieron el récord de asesinatos de periodistas en el sexenio y la “alarmante” impunidad.

El presidente López señaló: “Ya es de dominio público que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo, entre los que están, y lo digo con mucho respeto, Ciro y López-Dóriga y Denise Merkel, y Claudio X. González, aunque no es periodista, pero es empresario, y Loret de Mola, y además son diferencias que vienen de lejos”, dijo el lunes AMLO. En respuesta, Gómez Leyva cuestionó que se pueda hacer una investigación independiente con los señalamientos desde Presidencia, pues indicó que si el presidente López Obrador tuviera un “mínimo de humanismo” no estaría diciendo las cosas que está expresando. AMLO no ayuda en nada.

Texto a la opinión pública

El jueves por la noche el destacado colega Ciro Gómez Leyva sufrió una emboscada y fue atacado a balazos. Nuestra solidaridad con Ciro es total y nuestra indignación por el hecho nos lleva a exigirle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que cese el hostigamiento que ejerce contra periodistas críticos. Prácticamente todas las emanaciones de odio hacia los periodistas se incuban, nacen y se esparcen en Palacio Nacional. La difamación que sustituye al debate de ideas es una convocatoria a la violencia física contra los periodistas estigmatizados por el Presidente. Los asesinatos de periodistas marcan un récord en este sexenio y la impunidad es alarmante. Exigimos al gobierno que esclarezca el atentado castigue a los culpables materiales e intelectuales y que el presidente López Obrador asuma su responsabilidad política en este intento de asesinato. De no autocontrolarse el presidente López Obrador en sus impulsos de ira hacia periodistas críticos, el país entrará en una etapa aún más sangrienta, que ya han experimentado otras naciones latinoamericanas: Asesinar periodistas para desestabilizar al gobierno o matar en pago de favores al gobierno. El Presidente tiene la palabra.

Los tricolores otra vez

Alejandro Moreno “Alito” asegura que sólo estará al frente del tricolor lo que el estatuto le marca, es decir hasta agosto del 23, pero el estatuto fue modificado para que “Alito” se quede hasta 2024, en una votación efectuada vía internet, durante la sesión privada del Consejo Político Nacional, (CPN) del tricolor que fue difundida por Moreno. El legislador y Presidente del partido sostuvo que el acuerdo que causó polémica dentro y fuera del partido fue una decisión soberana del consejo y envió el mensaje de que no será mediante el duelo de vencidas, ni por la vía de las declaraciones o de las denuncias que se venza la dirigencia.

De inmediato la reacción fue multitudinaria de los priistas entre ellos del principal opositor Miguel Ángel Osorio Chong, líder de los senadores en el senado y del guerrerense y exgobernador Héctor Astudillo Flores, presentó su renuncia como integrante del consejo. Los priistas, en sisma nuevamente. Así las cosas, hasta pronto.

