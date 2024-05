Sin novedad en el frente: Sheinbaum confirma que continuará la obra de AMLO

Miguel Ángel Rivera

Arropada por la “beligerante” Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que hicieron posible que el Zócalo capitalino y sus alrededores parecieran abarrotados, la llamada Cuarta Transformación cerró campaña de su candidata, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ofreció lo mismo que su líder y guía, Andrés Manuel López Obrador, hace seis años.

De hecho, el esfuerzo por quedar bien con el inquilino de Palacio Nacional, la ex jefa de Gobierno, en realidad creó dudas acerca del trabajo del gobierno encabezado por López Obrador.

Por ejemplo, el actual jefe del Ejecutivo ha prometido reiteradamente que antes de terminar su mandato, el cada vez más cercano 30 de septiembre dejará concluidas sus obras insignia.

En sus desmedidos elogios al político tabasqueño, la política que inició su carrera pública como lideresa estudiantil dejó abierta la ruta para las críticas de la oposición, pues entre su veintena de promesas ofreció continuar y culminar los proyectos estratégicos del mandatario saliente, como son los trenes transístmico y maya, así como la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Esto hace suponer que, contrario a lo que sostienen el político de Macuspana y sus allegados, esos proyectos –en los que se ha gastado de dos a tres veces más de lo calculado– no podrán ser entregados al pueblo antes del inicio del próximo mandato presidencial, el 1 de octubre venidero.

Lo mismo se puede decir de la promesa repetida por Sheinbaum en el sentido de que no aumentarán el precio de la gasolina y el diésel, ni las tarifas de electricidad Su mentor ofreció lo mismo hace seis años, sin que pudiera cumplirlo, como tampoco las metas de producción de los combustibles ni de generación de energía eléctrica, como dan testimonio el continuo aumento de importaciones de gasolinas –esto sin entrar al problema paralelo del huachicoleo, que no ha podido ser controlado– y los crecientes cobros por consumo de electricidad, además de los cada vez más frecuentes y prolongados “apagones”.

Eso sí, la candidata presidencial oficialista dejó constancia de que aprendió muy bien el recurso favorito de su jefe y mentor: culpar de todos los males a los gobiernos anteriores, durante un periodo de tres décadas.

También repitió la letanía que dice “no robar, no mentir y no traicionar”, pero sin entrar en detalles. Ni una sola crítica o promesa de juzgar los actos de corrupción denunciados en el curso de la primera etapa de la llamada Cuarta Transformación, a pesar de que está a unos meses de concluir su sexenio.

Nada, ni una palabra acerca del fraude que superó a la “estafa maestra”, el cometido en Segalmex. Por supuesto, ni una referencia al tráfico de influencias de los hijos del Presidente, ni tampoco al injustificado enriquecimiento de la también candidata oficialista, pero al gobierno de Veracruz, la ex secretaria Rocío Nahle, a quien tenía a sus espaldas a unos cuantos centímetros de distancia, la cual no dejó de aplaudir en ningún momento, ni cuando Sheinbaum hizo referencia a la corrupción.

Por supuesto, Sheinbaum no dejó de presumir el Zócalo como la plaza donde la llamada Cuarta Transformación tiene sus mayores éxitos.

“En esta plaza, a lado de López Obrador, hemos derrotado una y otra vez a los conservadores, que se resisten a la fuerza de la transformación. Hoy, hemos llenado esta plaza y el domingo llenaremos con votos las urnas a favor de la transformación. Porque aquí hay un pueblo, un pueblo decidido en todo México a hacer Presidenta a Claudia Sheinbaum Pardo”, manifestó la candidata al gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien fue la primera oradora en esa manifestación.

Claro, ninguna referencia a la multitudinaria concentración organizada hace menos de dos semanas por la oposición, conocida como “marea rosa”, que ese día alcanzó dimensiones de tsunami, fenómeno que arrinconó a los “beligerantes” profesores de la CNTE y redujo su espacio en el Zócalo al mínimo, mientras que ayer se extendió sobre una superficie, estimada al vuelo, en casi una cuarta parte de la histórica plaza.

Para no entrar en polémicas acerca de la cantidad de asistentes a uno y otro acto, conviene esperar la cifra que arroje el “ábaco” del jefe interino de Gobierno en la capital del país, Martí Batres Guadarrama. Ese “infalible” aparato del mandatario capitalino concedió que la oposición reunió el domingo 19 a 95 mil personas, por lo que es dable que, al sumar a sus compañeros de partido y aliados, seguramente rebasará el cuarto de millón de asistentes, si no es que se reporta una cantidad mayor.

Morena recoge la basura del PRI y del PAN: Xóchitl

Por su parte, la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, cerró la etapa de campaña con tres actos, uno en Los Reyes, Estado de México; en Monterrey, Nuevo León, y en su natal Tepatepec, Hidalgo, que terminaría cerca de la medianoche, a último minuto del límite de campaña, pues la veda electoral empezaría al primer minuto de hoy jueves.

Durante la jornada, Gálvez reiteró su preocupación por la violencia prevaleciente en extensas regiones de la República e insistió en su llamado los ciudadanos, en particular a los más jóvenes, para que ejerzan su derecho al voto el venidero domingo 2.

“De verdad, ¡despierten!, ¡despierten! No pueden darse el lujo de no participar en esta elección”, demandó la abanderada presidencial en un mensaje en redes sociales.

Explicó que la principal causa de muerte de los jóvenes de entre 18 y 40 años en México es el homicidio.

En Monterrey, la senadora con licencia criticó los resultados del gobierno actual. ¿Hoy la seguridad está mejor que nunca? Por supuesto que no: 186 mil personas asesinadas, 50 mil desaparecidas; ustedes lo están viviendo en Nuevo León, 12 mil niños asesinados y 40 mil jóvenes asesinados. Ese es el resultado de una estrategia de seguridad donde los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos; se acabó, tendrán a la presidenta más valiente, a la presidenta que sí enfrente a la delincuencia; vamos a trabajar juntos por el bien de ustedes y por el bien de las familias”, detalló Gálvez Ruiz.

Pero, seguramente, entre sus últimas embestidas, lo que tal vez causó más efecto en sus contrincantes fue sus críticas a Morena por sus recientes incorporaciones de ex militantes del PRI y del PAN:

En la manifestación en Los Reyes Acaquilpan, La Paz, Estado de México, Gálvez dijo que el partido oficial “está recogiendo la basura de estos partidos, aquí están las verdaderas priistas, aquí están las que están aquí por amor y servicio a la gente”, expresó la candidata presidencial.

La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México aseguró que Eruviel Ávila no se fue feliz a Morena, sino por corrupto, “para que no lo metan a la cárcel”. Advirtió que ya llegará el momento en que el ex priista tenga que rendirles cuentas a los mexiquenses.

Xóchitl aseguró que como Presidenta de la República regresará todos los apoyos a la seguridad y al campo, para que los granos como el arroz no estén tan caros.

También allí, remató con un llamado a los ciudadanos para que salgan a votar. “Vamos a cambiar esta desesperanza, vamos a trabajar entre todos para lograrlo”, dijo.

En tanto, las advertencias acerca del riesgo de la violencia, el presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, advirtió que terminar el plazo para propaganda, las campañas están marcadas por la violencia, mientras el gobierno de Morena niega los asesinatos de candidatos y la existencia de territorios donde gobierna el crimen y no el Estado.

Moreno afirmó que el tricolor está listo para defender el voto de la ciudadanía y recordó que 560 contendientes a diversos cargos de elección necesitaron protección federal, por la prevalencia de la violencia sobre el Estado de Derecho.

Agregó que “la inseguridad ha llevado al país a una crisis evidente”, pero para el gobierno de Morena la situación es de tranquilidad.

En efecto, todo lo contrario de lo que afirmó López Obrador en su mañanera, la última antes de las elecciones.

“No hay ningún riesgo, el país está en paz, hay tranquilidad”, ha dicho López Obrador, quien, como acostumbra, responsabilizó de la violencia a los anteriores gobiernos e informó que en la reunión de gabinete de seguridad de ayer se revisaron medidas para garantizar a los ciudadanos ejercer su voto en libertad y sin miedo.

