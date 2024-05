Recuento de daños

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

“A cada capillita le llega su fiestecita”. Es la máxima de los rancheros allá en mi pueblo y le queda que ni mandada a hacer a un AMLO que está a punto de largarse, aunque no se quiere ir y aquí le ofrezco un recuento de daños contra la nación azteca durante su populista y mentiroso sexenio.

1.- La cancelación del Aeropuerto de Texcoco mandando a la basura 330 mil millones de pesos. La cancelación evitó que México tuviese un aeropuerto a la altura de los mejores aeropuertos del mundo y por esa metida de pata deja una colosal deuda de más de 5 mil millones de dólares. Ah, pero eso sí, construyó un AIFA del que no vuelan ni los avioncitos de papel.

2.- Sus aberrantes obras sexenales nos empobrecieron. Dos Bocas no refina ni agua y el trenecito maya sólo falla. Tan sólo con la refinería de Dos Bocas, AMLO derrochó más de 17 mil millones de dólares, cuatro veces más de lo presupuestado.

3.- México vive un desastre de salud pública. Al iniciar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador había en México 19 millones de compatriotas que no tenían acceso a ningún sistema de salud. Hoy son más de 50 millones. Canceló un Seguro Popular y en su lugar creó un engendro Insabi que no sirve para nada. No se producen vacunas en México y ni cómo olvidar los 850 mil muertos durante el coronavirus por la negligencia criminal del gobierno. Eso sí, nos sigue engañando con que México tendrá un sistema de salud mejor que el de Dinamarca.

4.- Su infame política de “abrazos y no balazos” marcará su sexenio con casi 200 mil asesinatos dolosos y unas mafias criminales que son las que gobiernan en el país, mientras AMLO jura y perjura que “en México no pasa nada”, que solamente son refriegas entre bandas criminales y que los culpables de todo esto son priistas y panistas. Sí, AMLO sale como las malas parteras, culpando a todo mundo de su ineptitud.

Y faltan más de 50 mil desaparecidos que junto con los de “los abrazos y no balazos” y los del coronavirus son los muertos de AMLO.

¿Quién le perdonará su cínica actitud de liberar a Ovidio y visitar a la mamá de “El Chapo” Guzmán hasta en 6 ocasiones en agradecimiento a sus más de 7 mil millones de dólares con los que el Cártel de Sinaloa patrocinó sus 3 campañas presidenciales y que lo han marcado como un narcopresidente, a su partido como un narco partido y a su “corcholata” como una candidata narco?

¿Quién le perdonará a AMLO los ultrajes a la dignidad del pueblo de México, pues se portó grosero con las clases medias a las que no las baja de aspiracionistas o con los intelectuales a los que les llama orgánicos y alcahuetes de una oligarquía de la derecha fifí?

Pero también están sus agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Jamás un Presidente había sido tan grosero con el llamado “cuarto poder”, aunque también sacó boleto contra sus propios chairos ultrajando su dignidad de la manera más ruin, pues aseguró que “Morena obtiene sus votos de la gente más ignorante y analfabeta”. A los jóvenes los criminaliza cada vez que puede y no se diga a las mujeres o madres buscadoras que recorren el país con una pala en la mano y un grito desesperado para encontrar a alguien de sus familias, a los que se los tragó la tierra en el sexenio de “los abrazos y no balazos” en fosas comunes.

Aún hay más, mucho más… como la peligrosa división que AMLO hizo del país enfrentándonos hasta con nuestras familias.

Así que llegó la hora de aprobar o reprobar a este gobiernícola como le llama uno de sus incondicionales.

Pero le quiero pedir respetuosamente un favor: No permita que gane el abstencionismo el próximo domingo 2 de junio, porque entonces ganaría Morena y México se convertiría en una nación comunista. Cuando vote haga sólo un tache en la boleta electoral, es decir sólo haga una “X” en el emblema que conforma cualquiera de las dos alianzas.

