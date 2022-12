Filippa Giordano te invita a luchar por una “Blanca Navidad”

En medio del caos mundial

La cantante lanza su versión del clásico navideño para enviar esperanza

Arturo Arellano

Filippa Giordano nos transportará por un viaje mágico y conmovedor a través de su versión del clásico villancico navideño “Blanca navidad”, el cual ha grabado con la esperanza de llevar precisamente eso “esperanza” a todos aquellos que la escuchen y luchen por tener una vida buena aún a pesar de lo caótico que puede resultar el mundo.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó que estas grandes canciones navideñas, son himnos que han trascendido a cada generación y que cada año conmemoramos en esa esperanza estelar que nos une en el amor “La época de navidad despierta un carrusel emocional de nostalgia, agradecimiento, alegría y melancolía, al encontrar en esta celebración el momento perfecto para ser y dar lo mejor que llevamos dentro”.

Al estar saliendo de una pandemia mundial, la cantante reconoce que “quise celebrar la Navidad de una forma diferente, porque de alguna manera se regresó a la vida más equilibrada, sin tanta restricción para viajar, ya no da miedo, todo eso. Sentí como la necesidad de elevar un canto de alguna manera puro, por eso elegí ‘Blanca navidad’, que por lo blanco la identifiqué con la pureza y la espiritualidad, toda esa conexión con Dios para ser agradecidos de lo que recibimos, de esas bendiciones. Y es que, debemos ser conscientes de que somos sobrevivientes y tenemos una oportunidad para mejorar y ser nuestra mejor versión”.

En este sentido, asegura que todos “Tenemos la tarea de recordar que el balance de un ser humano es hallar paz interior, estar agradecidos con lo que tenemos, regresar al verdadero mensaje de Navidad, que es conocer a Dios y recibirlo, purificarnos, desintoxicarnos de lo que paso en el año, de los pecados, las faltas, errores, caídas y volver a sentir ese amor y ganas de ser mejores de la mano de Dios”.

En el tema de la pureza que halló en el blanco de la Navidad, refiere “es la pureza que tienen los niños, sin preocupación a la vida, ni problemáticas del diario, esa pureza debemos recuperarla. Y para eso, debemos perdonar, reconciliarnos, para luego tener ese deseo único de abrazar, de sonreír juntos, de tener esperanza, ganas de ver feliz al otro”

Describe que en el tema de la música para su versión de la “Blanca Navidad”, “Traté de hacer algo muy esencial en el arreglo, solo piano y con mi voz, estoy casi sola en la interpretación, sin tanto arreglo. Y es que, quería que fuera un tipo oración, quería visualizar lo que se dice en la letra, parar el tiempo e imaginar, soñar, sentir ese silencio.

Desde que decidí hacer este tema tuve el deseo de que la gente sintiera cosas bellas al escucharla”.

E hizo un llamado a que la gente recupere el verdadero significado de la Navidad “creciendo, el ser humano va viendo el verdadero significado, los niños ven a Santa Claus, los regalos y demás, pero yo trato de decirle a mis hijos la importancia de esa festividad, claro que es importante la decoración, la parte divertida, porque lo que haces, es generar recuerdos, memorias, unión familiar, pero es igualmente importante recibir a Dios”.

De tal manera que el mensaje que da es que “Santa premia lo que hiciste en el año, si fuiste buen hijo de Dios y de tus papás, recibirás algo, pero tú le debes hacer regalos a Jesús, porque su cumpleaños, no el tuyo. Nos pide Dios, lo hemos visto hasta en las películas que no debemos pensar solo en nosotros, sino ser capaces de dar más allá de lo que podemos recibir”.

Finalmente, invitó a la gente a escuchar esta canción y hacer oración en sus reuniones familiares “estoy feliz de hacer este tema, para poder compartir, es mi detalle de Navidad para todos, para que puedan acompañar la cena, la oración, es Blanca Navidad, no elegí un tema sagrado como Ave María o Adeste Fideles porque quise hablarles a todos, llegas a más gente. Yo estaré con mi familia, no trabajo, no viajo, prefiero estar en casa para no perder el sentimiento de ver a los abuelos a los tíos, porque, aunque trabajo con mi esposo, no quiero perder al resto de la familia” concluyó.

“Blanca Navidad” de Filippa Giordano ya está disponible en plataformas digitales, para deleite de todos.