Axel Santos es el Arcángel en la Antipastorela 2022 Jesús, María y José José

Un personaje encantador

La puesta en escena se presenta en Telón de Asfalto los jueves y viernes de diciembre

Contarán con una función especial el día 23 de diciembre

Isabel Violeta

Por noveno año consecutivo la puesta en escena “La Antipastorela. Jesús, María y José José”, nos hará reír con una diferente versión de una historia que todos conocemos. Se presenta jueves y viernes hasta el 30 de diciembre en Telón de Asfalto.

Hace miles de años, el arcángel Giorgio Giovanni Gabriel le anuncia a María que un Dios homófobo, cruel y vengativo va a inseminarla artificialmente por medio del espíritu santo; por lo cual José quiere abandonar a su mujer por adúltera; María y José deben elegir si continuar con ese embarazo no deseado o abortar, para lo cual tendrían que emigrar de Cuautitlán Izcalli a la CDMX para no cometer un acto ilegal.

El elenco está formado por Marcela Morett que interpreta a María, Enrique Galván y Óscar Ortiz de Pinedo quienes alternan el papel de José, al igual que Jorge Caballero y Axel Santos que alternan al Arcángel Giorgio Giovanni Gabriel.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, Axel Santos nos contó sobre su personaje “en la obra yo soy el Arcángel que es mandado por Dios para hablar con María, un personaje encantador, aunque que es el villano sin querer serlo, él viene a cumplir su misión. Este personaje es una responsabilidad grande porque ya estaba hecho y representado anteriormente y de una extraordinaria manera”.

Si bien el actor apenas estrenará, en la obra ha tenido la oportunidad de disfrutar la excelente respuesta del público y lo mucho que agrada “yo vi la obra hace unos años y me parece una genialidad, era de esperarse pues fue escrita por Humberto Robles, uno de los dramaturgos más replicados, el texto que también está muy bien escrito, es cabaret puro, me ha tocado ver a mi compañero Jorge Caballero que estrenó la temporada y la respuesta del público es magnífica, estoy muy emocionado y nervioso, la gente se divierte muchísimo y más por ser una obra interactiva, no existe la cuarta pared”.

Axel confesó que con este personaje no tiene ninguna similitud, pero que está dando todo de él para interpretarlo de la mejor manera “definitivamente no tengo similitudes con este personaje, pero la verdad es que me divierto muchísimo haciéndolo, sin duda puedo decir que es la obra más divertida que me ha tocado hacer, me estoy divirtiendo como enano y aparte me siento muy cobijado por mis compañeros y es una máster class cada día”.

Cada nuevo proyecto es un reto, pero Axel ve los retos como oportunidades “además de ser una responsabilidad grande este personaje yo veo los retos como oportunidades, de hecho, me encuentro en este momento con el texto en la mano, no quiero equivocarme, y quiero dar lo mejor de mí. Es un verdadero placer ya que aparte está dirigida por Juan Ríos, quien fue también mi maestro de actuación, y como director tiene muy claro lo que quiere”.

Aunque los nervios lo acompañan días antes de estrenar el actor se encuentra agradecido de tener trabajo y más en el teatro “es un regalo tener trabajo y más para el teatro pues venimos de una época muy mala ahorita después de la pandemia, es una bendición estar en el proyecto; además cuento siempre con el apoyo de mis papás y vendrán a verme el día viernes 23 que se hará una función especial con Manu NNa que me apadrinará en este inicio”.

En palabras del actor este es un personaje que ha venido a moverle la vida y decirle que los sueños sí se cumplen, y aunque la temporada casi acaba esperan que por agrado y petición del público pudiera alargarse.

Axel terminó invitándonos a no perdernos esta gran obra “No se la pierdan, se van a divertir muchísimo además de que solamente quedan 4 funciones”, concluyó.

Los boletos están disponibles a través de la página de Ticketmaster y en la taquilla del teatro.

