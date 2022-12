La disputa por el país

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha establecido similitudes entre lo que ocurrió en Perú en donde la oligarquía maniobró para deponer al presidente Pedro Castillo -cuya familia arribó a México-, y lo que pasa en México, donde también esos grupos poderosos desean continuar en la conservación de sus privilegios por encima del interés mayoritario.

Por eso, indicó, es importante conocer a quienes se oponen al proyecto transformador, y que se han definido ya, y los que intentan desestabilizar al país con diversos mecanismos que van desde las campañas de difamación en los medios hasta hechos de violencia como el atentado a Ciro Gómez Leyva que debe aclararse para saber quienes están detrás del mismo.

Dijo que el Estado dispone de muchos mecanismos para allegarse información, y por ello es difícil esclarecer un crimen de Estado. En el atentado a Ciro no lo es por eso se cuenta con datos suficientes para esclarecerlo y dar con los autores materiales e intelectuales. De haber participado el gobierno sería difícil resolverlo, pero no es así.

Se refirió que los que combaten las mañaneras es porque están en contra de proporcionar información al pueblo y politizar a las mayorías, no se polarizó. La información es muy importante como para dejarla en manos del hampa del periodismo, indicó refiriéndose a quienes lucran o lucraban con este noble oficio.

TURBULENCIAS

Adán Augusto y el artículo 33

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que dejará de aplicarse el artículo 33 constitucional que se aplicaba a la disidencia extranjera, ahora hay libertades para que todo mundo opine al respecto. Esto estaba previsto días antes de que Perú expulsara a nuestro embajador en Perú, Pablo Monroy Conesa, a quien se acusa de intromisión de asuntos internos; el diplomático mexicano estaba previsto que regresara junto con la familia de Pedro Castillo, pero no ocurrió así… El gobernador Salomón Jara envió a todo su gabinete a tomar un curso sobre igualdad de género, precisamente en momentos en que grupos feministas acusan a la pasada administración de ser omisa en impartición de justicia sobre agresiones a mujeres. Y se insiste también en la destitución del fiscal Arturo Peimbet, más dado a la frivolidad y a la promoción personal que en atender los múltiples casos de delincuencia en todos los rubros sin la debida actuación. Y como en gobiernos anteriores, se cuestiona también al ex gobernador Alejandro Murat de haber otorgado 30 fiats notariales a sus amigos, colaboradores cercanos e incondicionales que se beneficiaron además con concesiones en el servicio de transporte público…Y como el ex gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, no halla acomodo en la actual administración federal. A Carlos Joaquín se le involucra en el cártel inmobiliario apoderándose de valiosas propiedades que han sido convertidas en hoteles y fraccionamientos de lujo, por ello su designación como embajador en Canadá ha sido detenida. A Murat tampoco se le ha ofrecido un cargo diplomático y la aspiración a la candidatura presidencial del PRI se ve cada vez más difícil ante la descomposición total en el otrora partidazo… Ante la falta de resultados del Conacyt en obtener la vacuna Patria, se ha tenido que recurrir al apoyo del gobierno cubano para que nos envíe y aplique un nuevo biológico. Lamentable que nuestros científicos no estén a la altura de las circunstancias a pesar de contar con todo el apoyo y los recursos de que dispone el Estado mexicano para proteger a los connacionales, y sean países pequeños los que vengan en apoyo a nuestros compatriotas.

