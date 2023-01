AMLO: Apresuraremos el fortalecimiento y autosuficiencia en América

Ve una exitosa cumbre de líderes del norte

Se ha avanzado mucho en fortalecer la integración en América del Norte, aunque se debe apresurar el fortalecimiento de la economía y ser autosuficientes, no sólo en la región sino en todo el continente, señala el presidente Andrés Manuel López Obrador, al hablar sobre una carta de cámaras empresariales de México, Estados Unidos y Canadá en la que piden avances en los temas de la industria automotriz y energía.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, a pregunta expresa, respondió que en el caso de la industria eléctrica, “quienes dicen que México no cumple, pues son quienes querían hacer negocios sucios con las llamadas energías limpias”. Por ejemplo, con el que no se permita el consumo de maíz transgénico, pues los que se inconforman son los que no tienen escrúpulos, están acostumbrados a vender alimentos dañinos para la salud.

“Claro que siempre habrá esas diferencias, pero el presidente Biden y el primer ministro Trudeau no van a defender eso, no van a defender los indefendible”, señaló. Mencionó que en América se debe producir lo que consumimos, esto implica planear de manera conjunta, que no se hacía, “aquí sucedía que no había una planeación conjunta para el desarrollo de América del Norte y menos para el desarrollo de todo el continente, aplicaba el dicho de que echa a andar la carreta y las calabazas se acomodan solas”.

Señaló que “hemos venido insistiendo, en que tenemos que consolidar toda la región, buscando la sustitución de importaciones, con respeto a la soberanía de los países, sin injerencismo, prepotencia, hegemonía.

Pensando en el bienestar de nuestros pueblos. Ya hay un nuevo ambiente en el sector empresarial”. Sobre la cumbre, el presidente López Obrador confió en que será “muy exitosa” la X Cumbre de Líderes de América del Norte, cuyos encuentros comenzaron este lunes con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El jefe del Ejecutivo federal aseguró que Joe Biden está muy contento de visitar nuestro país y a quien calificó como una muy buena persona, dijo

México propondrá un plan de inversión

para Centroamérica para frenar la migración

El mandatario López Obrador adelantó que propondrá en la cumbre la implementación de un programa de inversiones para los países de Centroamérica, con el fin de frenar la migración hacia Estados Unidos. “México sostiene que hay que invertir en esos países”. López Obrador recordó que su país mantiene inversiones para el desarrollo en El Salvador y Honduras y ha dicho que espera ampliarlas a Guatemala y Belice.

“Desde hace más de 50 años no hay un plan para el desarrollo y bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe. Con el presidente Kennedy se puso en marcha la Alianza para el Progreso y hubo inversión con ese propósito”, dijo.

Desde entonces no ha habido ningún plan para apoyar a países con población en situación de pobreza, con problemas de desigualdad, de abandono, de marginación”, señaló.

“México sostiene que hay que invertir en esos países. Estamos demostrando que con nuestros recursos se están logrando los propósitos de que la gente se quede a vivir y sea feliz donde están sus familiares y sus costumbres. En eso hay cada vez más coincidencias. No hay en el presidente Biden una negativa, coincidimos. Hace falta apurarnos para llevar a la práctica un plan con esas características. El encuentro de hoy es importante porque tenemos un modelo y ya hicimos una evaluación. Ahí está la prueba de lo que estamos sosteniendo”, dijo este lunes López Obrador.

Presentará a EU acciones de México contra el tráfico de armas y fentanilo

Durante el encuentro bilateral entre México y Estados Unidos, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó las acciones que el Gobierno federal implementa para combatir el tráfico de fentanilo y tráfico de armas.

En el marco de la décima Cumbre de Líderes de América del Norte, la funcionaria expuso los esfuerzos inmensos de México para contener el fentanilo e impedir la entrada de armas al país.

Al encuentro encabezado por los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, asistieron el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; y la representación de la Fiscalía General de la República, y autoridades de Estados Unidos.

Agenda de encuentros

Después de las 16 horas llegó a Palacio Nacional el presidente estadounidense Joe Biden donde fue recibido en el Patio de Honor de Palacio Nacional por el presidente López Obrador.

El mandatario mexicano fue acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, mientras que Joe Biden, con la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden.

A las 17:00 horas tuvo lugar la reunión bilateral México-Estados Unidos, en el Salón de Embajadores del recinto histórico.

A las 18:35 horas se realizó la recepción al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también en el Patio de Honor de Palacio Nacional, pero sin ceremonia.

A las 18:45 horas, el presidente López Obrador ofreció una cena a los presidentes de Estados Unidos y Canadá, con sus respectivas sus esposas.