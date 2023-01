En Va por México, PRD ¿quiere la jefatura de Gobierno de la CDMX?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Para 2024, apuntados Santiago Creel, Mauricio Vila y Damián Zepeda

La aclaración es pertinente, sobre todo de cara a la elección presidencial de 2024. En conferencia de prensa, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que quienes aspiren a la candidatura presidencial de 2024, incluidos personajes emanados de la sociedad civil, deberán de apegarse a las reglas que la alianza Va por México concrete, porque todavía están en el proceso de los acuerdos.

Esto, porque inmediatamente después de que la semana pasada se anunciara dicha coalición, no dejó de causar extrañeza que el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, se ha venido manifestando en contra de que el PAN sea el partido que siga para las elecciones de 2024.

Diríase que el líder de lo que queda del sol azteca ha venido preguntando algo así como que a su partido qué le toca. Se nota que los perredistas tienen muchas ganas de que les hubieran dado la facultad de que el candidato al gobierno de la Ciudad de México saliera de sus filas, pero aquí habría que reparar en algunos datos.

Luego de la migración de supuestos perredistas a Morena, el partido negro y amarillo, se quedó con escasa militancia, lo que quedó demostrado en diferentes procesos electorales, donde ha alcanzado con muchos trabajos y arañando el 3 por ciento. Además, no fue muy ético que digamos que luego de haber sellado un pacto, se dedicara a quejarse en los medios; debería de haber demostrado el señor Zambrano que está consciente de que no se la puede ganar a Morena si no se forma, precisamente, una coalición. Solo, el PRD es un instituto político prácticamente inexistente.

Ahora bien, respecto al PAN, quien llevó mano en autodestaparse fue el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quien se dijo -como se recordará-, más que listo. Por su parte, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, aprovechó muy bien su informe de Gobierno, celebrado el fin de semana, para, una vez más, hacer públicas sus aspiraciones. Cuestión de recordar que el mandatario yucateco es uno de los gobernadores mejor rankeados.

Y otro que se ha dedicado a quejarse amargamente, es el senador panista, Damián Zepeda, quien también desde hace un tiempo, ha levantado la mano para decir, “aquí estoy”. El argumento que el legislador utiliza es que le resulta inexplicable que Acción Nacional pueda hacer alianza con el Revolucionario Institucional e incluso propuso que a estas alturas, los aspirantes de todos los partidos y organizaciones ciudadanas, ya deberían estar recorriendo el país para hacer propuestas en los rubros que esta errada y llamada cuarta transformación, o sea, en todos.

Como se recordará, el senador Zepeda Vidales, ha sido aspirante al gobierno de su natal Durango y en las elecciones del año pasado, esa plaza quedó en manos del PRI.

Por todos los anteriores detalles, los integrantes de la coalición “Va por México”, tendrán que irse con mucha cautela, pero eso no debe de traducirse en que tengan una actitud pasiva. Deberán concretar en el menor tiempo posible los acuerdos y apagar los fuegos que empiezan a surgir en dicha coalición.

Municiones

*** Muy cómoda, sin duda, le pusieron la situación ni más ni menos que al director del Metro, Guillermo Calderón, porque ahora, todo los “incidentes” que ocurren en ese Sistema de Transporte Colectivo que son cada vez más constantes, simplemente se los atribuye a la supuesta campaña de sabotaje que se inventó la flamante jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en un afán de lo que a todas luces es su ineptitud. Por esto, muy criticada fue la actitud de la funcionaria capitalina que con tal de tapar el terrible accidente en el Metro del pasado 7 de enero, el domingo inauguró un tramo de la Línea 12, hecho que convirtió, por cierto, en todo un acto de campaña del nivel más populachero, por cierto; como si no le importara o creyera que se quedaron en el pasado los muertos que ocasionaron estos accidentes, que no “incidentes”, como en esta errada y Cuarta Transformación se insiste en llamar. Al colmo han llegado porque ahora quieren la presencia de la Guardia Nacional en los talleres del Metro, soslayando que el verdadero problema es de mantenimiento y falta de piezas.

*** Desde que el ex subsecretario de Seguridad, hoy flamante candidato del PT-PVEM al gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, anunció que dejaría el gabinete por su inconformidad de que no resultó ser él el candidato de Morena al gobierno de dicho estado, se dijo lopezobradorista de “hueso colorado”. “Yo soy de la 4T, repitió en todas las entrevistas que le hicieron. Sin embargo y por su reacción en el gustadísimo “stand-up” mañanero, el tabasqueño no se la va a perdonar. De entrada, el de Tepetitán acusó que Mejía Berdeja se había ido sin decirle “agua va” y desde luego, eso causó el enojo del Presidente, que suponía que había convencido al candidato de permanecer en su gabinete, como representante suyo para supuestos importantísimos proyectos para Coahuila. Como se recordará, Ricardo Mejía no dijo nada en esa memorable mañanera, pero sus acciones posteriores, lo dijeron todo. Incluso, por ahí ha circulado la versión de que en la salida del ex subsecretario podría estar en el fondo un acuerdo, pero dado el coraje del inquilino de Palacio Nacional, lo más probable es que no.

*** De cualquier manera, Mejía Berdeja reaccionó a los señalamientos presidenciales y aseguró que en tiempo y forma envió su carta de renuncia y negó haberse ido sin decir adiós, No fue un adiós, fue un hasta luego y en la causa de la democracia, de la transformación del país, nunca hay tareas concluidas. Puedo entender que a veces haya incomprensión e incluso molestia, pero al final del día estamos buscando cosas justas, cosas justas para mi estado natal Coahuila”. ¿Será?

*** La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, (CIRT), junto con los sindicatos representantes de la radiodifusión, iniciaron este 16 de enero los trabajos para llevar a cabo la negociación del Contrato-Ley 2023. El sector de las telecomunicaciones, incluida la radiodifusión, es uno de los más dinámicos en nuestra economía, aunque derivado de la pandemia y post pandemia, el sector registró un retroceso en su crecimiento. La industria, a través del Presidente de la CIRT, José Antonio García Herrera, señaló que “Promover el desarrollo de la radiodifusión en México y la modernización de sus servicios, significa fortalecer la competitividad nacional, y los numerosos sectores que utilizan estos servicios, pero esto es una labor donde necesitamos de la aportación de nuestros trabajadores, que son la fuerza de esta industria.”

