Hoy, Sam Smith, artista, cantante y arreglista multi Platino, quien ha ganado premios GRAMMY, BRIT, Globo de Oro y Oscar, anunció GLORIA The Tour, su primer recorrido por Norteamérica desde el 2018. La gira como headliner en 27 ciudades arrancará el 25 de julio en la FTX Arena en Miami, Florida e incluye shows en el Madison Square Garden de Nueva York (8 de agosto) y, el Kia Forum en Inglewood, California (31 de agosto). Jessie Reyez, quien participa en el próximo álbum de Smith, Gloria, será la invitada especial en todas las fechas, excepto el 4 de agosto. Sam Smith llegará a México con dos fechas en la Ciudad de México: el 14 de septiembre (boletos agotados) y el 15 de septiembre (¡NUEVA FECHA!) en el Palacio de los Deportes. Mira abajo la lista completa del tour.

La Preventa Citibanamex para el segundo show será el miércoles, 25 de enero a las 11:00 AM hora local, a través de la Red Ticketmaster. Mientras que la venta general comenzará el jueves, 26 de enero a las 11:00 AM hora local. Visita http://samsmithworld.com para más detalles.

Gloria, el cuarto disco de estudio de Sam próximo en lanzarse el 27 de enero a través de Capitol Records, incluye el sencillo nominado al GRAMMY® “Unholy” ft. Kim Petras, el cual pasó tres semanas en el #1 del Billboard Hot 100, y cuatro semanas en la cima del Top de sencillos oficial del Reino Unido. La canción también alcanzó la primera posición en el Top 40 de Mediabase Airplay, pasando 29 días consecutivos en el #1 de la lista Spotify Global, bombardeando las búsquedas de Apple y Shazam. “Unholy” fue la única colaboración pop de 2022 en ser certificada Platino por RIAA y la tercera colaboración entre todos los géneros, en alcanzar este gran logro, el cual ha acumulado más de mil millones de streams en plataformas.

“Unholy” fue aclamada como una de las mejores canciones de 2022 por la Rolling Stone, quien señaló: “Smith… se alejó de su característico sonido de balada para crear una canción pegajosa y sucia, que trata sobre un papá que se calienta en The Body Shop a espaldas de mamá”. La canción apareció en la lista de muchos otros medios, incluyendo Associated Press, Billboard, así como Esquire, que apunta: “Con letras sensuales y un video musical que hará que casi cualquiera se desmaye por lo que ve, ‘Unholy’ es el himno de la fiesta hoy día”.

Sam ha acumulado más de 35 millones de ventas entre sus álbumes, 250 millones de ventas por sus sencillos y 45 mil millones de streams entre todo el catálogo de su trayectoria, que incluye los aclamados discos de estudio In The Lonely Hour, The Thrill Of It All, además de Love Goes. Con cuatro premios GRAMMY® en su haber, Smith, también mantiene dos Récords Guinness mundiales: por más semanas consecutivas en la lista Top 10 de Álbumes en Reino Unido (con su debut de 2014, In The Lonely Hour), y por tener por primera vez el tema de James Bond en el #1 de las listas de Reino Unido (con el ganador del Oscar y Globo de Oro, “Writing’s on the Wall”).

