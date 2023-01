“La revolución del dinero”, control de los gobiernos y bancos centrales en la economía

Adriana Moreno Cordero

Ricardo Monreal recomienda evitar dinero ilícito en campañas

Televisión Azteca ha sorprendido a su teleaudiencia con documentales de acuerdo a la coyuntura que el país está viviendo, que son muy útiles para informarnos y conocer más y afrontar con mayor seguridad determinada situación. Tal fue el caso de la serie de documentales denominados: “La tierra grita”, en ocasión de los sismos que se han dejado sentir en el país y que parecen haber escogido una fecha: 19 de septiembre.

Ahora, otro tema sale a la luz y la televisora del Ajusco lo trata con gran atingencia, que se titula: “La revolución del dinero” y que tiene que ver con las diversas formas que ha adquirido el circulante, que en la mayoría de los casos ya no es como antes: billetes y monedas, para tornarse en una diversidad a veces muy difícil de entender, pero que está permeando en las economías de todo el mundo.

Dicho documental se transmitirá por TV Azteca, este sábado 21 de enero a las siete y media de la noche por televisión abierta digital por adn40, en el canal 40.1 del Valle de México y el 1.2 de la República Mexicana. Y también se podrá ver en tiempo real por internet.

“La revolución del dinero”, también se podrá ver por https://live.adn40.mx/ y en la app de TV Azteca, disponible gratuitamente en iTunes y Play Store. Sea parte de esta experiencia participando en redes sociales con el hashtag #LaRevoluciónDelDinero

Como un adelanto, en este orden de ideas, una nueva ola de líderes mundiales ha advertido una situación muy clara: El dinero actual, el dinero fiat, significa el control de los gobiernos y sus bancos centrales sobre toda la economía. Esto es, pueden crearlo de la nada, retenerlo, decomisarlo, darlo y quitarlo.

Actualmente, ya ningún país respalda su moneda en reservas de oro o ningún otro soporte. El dinero que emiten no tiene valor real, está sujeto a intereses políticos, causa inflación y crisis económicas recurrentes.

Entre las preguntas que surgen están: ¿Hay alternativa? Si hay separación Estado-Iglesia, entonces ¿es posible la separación Estado-dinero? ¿Es viable que el poder monetario esté en manos de la gente, soportado por la tecnología, sin estar sujeto al sistema financiero restrictivo, excluyente y discriminatorio? Bitcoin significa sin duda esa posibilidad. En esta nueva producción de Azteca Documentales, “La revolución del dinero” reúne a los especialistas más prestigiosos en el conocimiento, desempeño y operación de bitcoin, para explicarnos de manera clara y detallada sus características y cualidades, auxiliados con una amplia y cuidadosa producción de video, animaciones, gráficas e infografías realizadas por nuestro equipo de artistas audiovisuales.

¿Es bitcoin la moneda de la libertad? ¿De qué manera puede impulsar el acceso de las comunidades más marginadas a los servicios financieros? ¿Es posible enviar remesas y hacer operaciones de igual a igual sin los altos costos y restricciones del sistema financiero tradicional? A grandes preguntas, grandes respuestas.

Municiones

*** Absolutamente nada le podrá quitar la mancha que al parecer a pulso se ganó ni más ni menos que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), Yasmín Esquivel, quien, sin el menor pudor, aseveró que ella no tenía nada de qué avergonzarse, luego de todo el tiempo que lleva en el ojo del huracán y sigue, tan campante, ocupando un lugar en el máximo tribunal de la Nación que está visto, no merece. Pero este escándalo ha escalado y llegó ya a quien fue asesora de tesis de la ministra “¿cachirula?”. Resulta ser que Martha Rodríguez Ortíz, quien se dice laboralista, aseguró que la UNAM le ha dado muchos reconocimientos y ahora de plano le rescinden el contrato y anunció que se va a defender en contra de esta decisión, “porque soy una maestra de categoría, no soy cualquier cosa”. ¿Será?

*** A la abogada Martha Rodríguez, la entregaron el Reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz”, es un galardón que otorga la UNAM desde 2003, “a las mujeres destacadas de dicha institución en la docencia, investigación o la difusión de la cultura”, en marzo de 2022, cuando acaso ni en la máxima casa de estudios, ni Yasmín Esquivel, ni la propia Rodríguez Ortíz, podían advertir el caos que se avecinaba. Lo cierto es que la también maestra ahora separada de la UNAM, no quiere pagar los “platos rotos” por la ministra Esquivel, así que habrá que estar atentos a qué acciones llevará a cabo en su defensa. ¿Será que llegará al punto de “balconear” a más de uno?

*** Por las “ex benditas redes sociales”, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, señaló que las elecciones en Estado de México y Coahuila será un preámbulo de los comicios presidenciales de 2024, por lo que es fundamental no permitir que haya recursos ni del sector público ni del sector privado, por lo que “todos tenemos que contribuir a que la democracia impere. Asimismo, adelantó que va a ser una contienda cerrada, “pero lo importante es que cuidemos que no se viole ni la Constitución ni la ley”, subrayó a, tiempo que agregó: “Debemos estar pendiente de que los gobernadores no dispongan de recursos públicos para destinarlos a fines electorales. Ni ellos ni los de otras entidades federativas, porque estaríamos reciclando las viejas prácticas de las que nos hemos quejado y las que hemos protestado siempre… Y uno de los temas que tenemos que cuidar con mucho celo, -aseguró-, es el recurso proveniente de actividades ilícitas, que tanto en el Estado de México como en Coahuila, pudieran estar tentados quienes se dedican a actividades ilícitas, a financiar las campañas de los partidos”. Recomendó el senador Monreal: “Evitémoslas y que la Fiscalía General de la República y los órganos del gobierno traten de cuidar, vigilar y evitar que se filtre o se infiltre dinero ilícito. O siendo lícito, sea aportación ilegal a las campañas”.

*** Y por cierto, será hoy cuando “Juventud Real”,una organización que apoya al senador Monreal, dé a conocer su estructura nacional. “Juventud Real” ha venido trabajando intensamente a favor de la candidatura del legislador zacatecano desde hace un buen tiempo, aún antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador incluyera a Monreal en la lista de presidenciables, a lo que el senador morenista dijo que ahora sí están incluidos “los cuatro de la cuatro”.

