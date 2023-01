Inundan al país títulos profesionales “patito”

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La ventaja de la democracia sobre las demás formas de gobierno

es que no hay en la democracia una casta interesada

en sofocar el pensamiento para que no se la discuta

Ramiro de Maeztu (1875-1936), escritor español

Si la ministra Yasmín Esquivel clonó su tesis profesional pasa a segundo término, al momento en que se ve el deterioro de nuestras instituciones como son la SCJN y la UNAM.

López Obrador no podría estar más contento de los que ocurre ahí, donde dos instancias que no se ha hincado ante el poder supremo de la Presidencia de la República en turno.

Como caballo de Troya, Yasmín ha hecho un daño incalculable a la credibilidad de la Corte y la Universidad.

En la primera, por que decenas, cientos de dictámenes que firmó la ministra podrían carecer de validez, ya que la Constitución pone como requisito para ser “ministro”, el título profesional en Derecho.

Sin embargo, para acomodar todo, a fin de tener el menor de los daños, le mantendrán el título y así, aunque renuncie, tienen validez todos los acuerdos tomados por ella. Así la fiesta seguirá en paz en los tribunales federales y locales en el país.

En cambio, en la UNAM, el recuento de daños será mayúsculo, ya que quedará demostrado que a los médicos en el poder de la Rectoría se les olvida actualizar leyes y reglamentos. Sólo se la pasan haciendo grilla, por una parte, y usufructuando las investigaciones académicas, de lo que hablaremos después.

Antes se sabía que clonaban o falsificaban títulos o cédulas profesionales en la plaza de Santo Domingo, en el centro de la Ciudad de México. Ahora, con la tecnología ha generado otro tipo de falsificaciones. El plagio y lo sabían en los círculos educativos y académicos del país, era común. Pero no había recursos tecnológicos para detectarlo, lo que desde 2015 es un plagio académico de acuerdo a la Ley Federal de Derecho de Autor, en los artículos 428 y 430.

Así reza: “Artículo 428.- Comete el delito de plagio académico quien utilice de manera indebida obras, trabajos, textos, investigaciones, imágenes, gráficos, datos, tablas o diseños que pertenecen a otros autores presentándolos como propios con la finalidad de obtener un título, reconocimiento, estímulo, certificado, mérito o grado académico en instituciones de educación superior y centros de investigación”. “Artículo 430.- Se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de trescientos a quinientos días de multa al que reincida en cualquiera de los supuestos de plagio académico contenidos en los artículos precedentes”.

En este último artículo podría configurarse a la asesora de tesis de Yasmín, Martha Rodríguez.

Pero todo está tejido por las arañas de la casualidad: Si hubiera un delito, éste prescribiría y nadie iría a la cárcel, ni pagaría ninguna sanción.

Pero regresamos a la UNAM, donde el equipo de Enrique Graue, debe poner a sus onerosos asesores a trabajar para sacar el honor de la Universidad a flote.

Hoy hay dudas sobre la legitimidad (ya no hablemos de la legalidad) de tesis de miles de médicos, ingenieros, abogados y otros profesionistas en los que ponemos en sus manos nuestras vidas o propiedades. Por ello, deben pedir al Legislativo que se castigue a quienes falsifiquen títulos profesionales y quienes se beneficien con ello.

Tras el caso de Yasmín, urge revisar y homologar los requisitos de titulación en todas las universidades públicas y privadas. Hoy hay políticos que nunca cumplieron con el paso por las aulas o la totalidad de los trámites y ostentan títulos en puestos encumbrados del país. Del sector privado, también.

En qué país vivimos, donde ser caradura, un sinvergüenza, es “audacia trepadora”:

RICARDO MONREAL se convierte en el punto de equilibrio de Morena. Aunque no se considera “corcholata”, es una de las opciones del oficialismo para mantenerse en el país. El zacatecano ha demostrado virtudes que no son comunes en ese partido. Lealtad institucional, coincidencias ideológicas con la izquierda, actuación legislativa apegado a la Constitución, conciliador con todas las fuerzas políticas y abierto al diálogo. Y, reitero, son virtudes que no están en muchos políticos de Morena, quienes desde que llegaron al poder, “sólo sus chicharrones truenan”. *** ¡YA CHOLE AMLO! El discurso del presidente López Obrador se trilla en ataques a los medios de comunicación. Sabemos el odio que le tiene a la crítica. Cree que, por ser Presidente, nadie lo puede cuestionar. Es intocable. Habla de un complot nacional de los medios de comunicación. No hay complots señor presidente. Hay incapacidad, corrupción, insidia, intriga, traición y otras vilezas en el círculo cercano a AMLO. Eso no lo ve por que es el día a día. Pero ya hablaremos de ello más adelante.

NESCAFÉ sale al rescate del ánimo en el llamado Blue monday o Lunes triste, en español. En un instrumento de marketing, salió la procesadora de café, con la ingeniosa idea de convertirla en el Red monday o Lunes rojo, con el fin de imprimir ánimo, mediante el regalo de una caja roja con una taza de cerámica y café. En lo personal y en la mayoría de gente que conozco no sufre de tristeza el tercer lunes de cada enero, pero es de aplaudir ideas como la de la directora de Marketing de esa empresa, Mariana Andueza.

