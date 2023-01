Nada bien le va a Yasmín Esquivel

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ahora AMLO ¿se dedicará a velar por los derechos humanos de Ovidio Guzmán?

Nada bien cerró la semana ni más ni menos que para la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, que aunque ella asegura que no tiene nada de qué avergonzarse, el círculo se le cierra sin que pueda hacer nada, o más bien aferrarse “con uñas y dientes” a su asiento en el máximo tribunal de la Nación .

La primera de las demandas que se ven que le lloverán a la señora Esquivel Mossa corrió a cargo del senador del Grupo Plural, Germán Martínez, quien se apersonó en la Secretaría General de la Cámara de Diputados para presentar una solicitud de juicio político en contra de quien ya llaman la “ministra cachirula”, con el objetivo de que sea declarada culpable de plagio y si fuera así el caso, entonces se turnaría al Senado de la República para ser condenada.

Por cierto, nada ha podido hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a este asunto, con lo que dejó prácticamente sola a quien era su carta favorita para presidir el máximo tribunal de la Nación, pero a la hora de la verdad -como se recordará-, todo se le vino abajo y mejor optó en ocuparse de otros asuntos como por ejemplo, el pedimento, casi súplica, que le hizo Joaquín “El Chapo” Guzmán, para que sea trasladado a una cárcel de México, porque en donde actualmente se encuentra lo tratan muy mal.

De entre lo que dijo el abogado del líder del Cártel de Sinaloa, José Refugio Rodríguez, están las penurias que pasa su cliente en la cárcel de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos, como por ejemplo, no ver el sol desde que llegó ahí; permanecer 23 horas del día solo en una reducida celda; alimentarlo con una comida de pésima calidad que le ha afectado el estómago y haberle sacado las muelas para que “ya no estuviera dando lata”. Y todo esto, señala el abogado de “El Chapo”, es tortura psicológica.

No deja de llamar la atención, y ser incluso punto de debate, que una prioridad para el inquilino de Palacio Nacional, sean los derechos humanos, en este caso del “Chapo” Guzmán Loera.

Esto recuerda aquella ocasión en la que López Obrador, en mayo del año pasado, se pronunció por defender los derechos humanos de la ciudadanía, pero también los de los delincuentes, “porque su administración (la lopezobradorista) tiene la obligación de preservar la vida de todos los mexicanos, incluso si son presuntos infractores de la ley” y que a pesar de que el país se convulsiona en una crisis de violencia, el de Tepetitán está en contra de atentar en contra de la vida de los delincuentes porque eso es “la Ley del Talión”, sí, esa de “ojo por ojo, diente por diente”.

En cambio de la postura de López Obrador, el gobierno del poderoso vecino del norte, vía el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, declinó meterse en problemas con el empecinado Presidente mexicano, pero sí defendió que se le da trato humano a los reos que están recluidos en penales estadounidenses.

La víspera de la visita del presidente de EU, Jose Biden, se tomó como un “regalo” que le hacía el gobierno mexicano, la captura, ni más ni menos que de Ovidio Guzmán, conocido también como “el Ratón”. Entonces, mucho se especuló que esto lo había tenido que hacer muy forzado el Presidente de México, que supuestamente tendría buena relación con la familia Guzmán y que por eso, no pasaría mucho tiempo en venir la revancha.

Por lo pronto, la defensa de Ovidio Guzmán ha logrado retenerlo en el país gracias a una serie de suspensiones provisionales para deportarlo a Estados Unidos y esta es una situación que se puede llevar mucho tiempo, incluso, hay quien advierte que algo así como dos años o más.

Lógico es, en este tenor, que el presidente López Obrador, se dedicará a defender los derechos humanos de “El Ratón”, pues es un hecho que le quedó mal a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con aquello de la visa humanitaria que le ayudaría a tramitar para que la señora Loera pudiera visitar en Estados Unidos a su hijo.

Municiones

*** Por cierto, aunque el Presidente insista en que las negociaciones sobre su decreto para que las aerolíneas de carga se pasen al flamante Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles van muy bien, esto es un tema que le explotará en las manos al tabasqueño y ha sido objeto de intensas discusiones. De entrada, no se puede obligar a ninguna aerolínea ni nacional ni extranjera a mudarse, en este caso, al AIFA. También, vale la pena destacar que alrededor de tres cuartos de la carga aérea internacional, cruzan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el caso de que la obstinación de Palacio Nacional continúe, el riesgo es que se podría romper la cadena de suministro; vendrían aumentos de precios en un escenario económico bastante caótico. Además, el Felipe Ángeles carece de recintos fiscales y otro tipo de infraestructura para operar la mercancía que arriba a México, procedente de Europa, Asia y Estados Unidos. No hay que desdeñar otro factor, sólo el 3 por ciento de las operaciones diarias son de aerolíneas cargueras y son en horarios nocturnos que no resultan atractivos para las líneas aéreas de pasajeros. Y quizás la única ventaja que tiene el AIFA, es que cuenta con espacios suficientes, pero esta situación se da porque casi no hay vuelos. Bueno, hay que recordar que el presidente Biden aterrizó en dicho Aeropuerto porque ya habían capturado a Ovidio Guzmán y cuando se fue del país, optó por el AICM, así de que eso de que el mandatario norteamericano le habría dicho a López Obrador que el “Felipe Ángeles” era “un gran aeropuerto”, pues nada, otra mentira más.

*** El coordinador del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo Román, en un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, exhortó a que las 16 alcaldías destinen el 22% de su presupuesto para proyectos de infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de su demarcación, propuesta que fue aprobada por unanimidad.

Lamentó que aún y cuando desde el año 2017 entró en vigor la Constitución Política de la CDMX que reconoce la autonomía y composición pluricultural de las alcaldías, muchos gobiernos persisten en mantener una visión centralista, lo que hace que sus ejes y políticas estén orientadas a que el gobierno capitalino implemente obras y políticas públicas en su demarcación territorial.

