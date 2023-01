Del Mazo complicó su sucesión

Sabido es que muchos, casi todos, políticos carecen de palabra. No importa el partido en el que digan militar. Todos, casi todos, engañan.

Y es por eso que, innecesariamente -y a lo tonto- Alfreditito Del Mazo retardó la postulación de la candidata aliancista a la gubernatura del Estado de México, Alejandra Del Moral.

Le platico:

Del Mazo invitó a la otra precandidata al cargo, Ana Lilia Herrera, a “tomar un cafecito” y a pedirle el apoyo para doña Alejandra. Que se sumara. Que era lo más conveniente para la alianza recién reconformada, etc., etc.

En un principio la señora Herrera aceptó.

Pero, claro, puso sobre la mesa algunas condiciones para aceptar la petición del mandatario estatal.

Entre otras, que a sus más cercanos colaboradores se les asegurara el futuro político -y tal vez hasta el financiero- con ciertos cargos y una que otra prebenda.

La intención de doña Ana Lilia era salir de la reunión con sus peticiones resueltas para, inmediatamente después, acercarse a la señora Del Moral y, en foto que seguramente acapararía portadas, aparecieran juntas, la primera levantándole el brazo a la segunda.

Y eso no sucedió.

Porque, a regañadientes, Del Mazo aceptó.

Pero bateó las peticiones de Herrera -e incapaz de tomar decisiones por sí mismo- le dijo que más adelante viera esos asuntos, esas peticiones, con el secretario general de Gobierno, Luis Felipe Puente.

¿Qué hizo entonces la señora Herrera?

Pues en lugar de acudir al lugar donde ya la esperaba la precandidata designada por la alianza, se fue directo a su casa.

Ella, como la mayoría de los mexiquenses y de los mexicanos, en general, sabía que al final Alfreditito le saldría con “una batea de babas” e incumplimientos…

… porque, repito, así son todos, casi todos, los políticos: Carecen de palabra. No importa el partido en el que digan militar. Todos, casi todos, engañan.

A final de cuentas, siete ex gobernadores de la entidad —colmilludos, en su mayoría— intervinieron y convencieron al primo de Enrique Peña Nieto de que cuanto antes se decidiera a cumplir su palabra, mejor resultaría para los aliancistas.

Y cumplió…

… pero le salió más caro al todavía gobernador.

Ventaja de Morena, remontable

Las encuestas internas de los partidos integrantes de la Alianza Va por México –PAN, PRI, PRD- coinciden en que, en estos momentos, la ventaja de la señora Delfina Gómez -quien mucho ha madrugado y no por ello ha amanecido tan temprano- es remontable y que llegarán al día de los comicios, gane quien gane, con una diferencia de aproximadamente 4 puntos, algo así como 400 mil votos.

Pero ya unidos y reunidos, tras las indecisiones de Alfreditito Del Mazo, los aliancistas le están echando toda la carne al asador.

Para empezar, los ex gobernadores convocaron a ex colaboradores y a empresarios que se enriquecieron durante sus respectivos gobiernos para que aporten trabajo y recursos para sacar adelante la candidatura de Del Moral.

Ya son más de 200 empresarios los que han accedido.

Y quien se está encargando de coordinarlos es nada menos que el esposo de la precandidata aliancista, Mariano González Aguirre quien, si bien no está dedicado a actividades políticas, sí lleva en la sangre esa vocación y muchos aprendizajes de su padre el ex gobernador de Tlaxcala Mariano González Zarur, quien tras su gestión gubernamental dejó satisfechos con su trabajo a sus paisanos y electores.

¿Ventaja remontable la de los cuatroteros?

¿400 mil votos de diferencia entre primero y segundo lugar?

Ya veremos.

Por lo pronto, la alianza está reunificada, pese a las indecisiones del gobernador saliente.

Indicios

Pues nada, que llegó el cuatrotero Salomón Jara a la gubernatura oaxaqueña y anunció la llegada de “una primavera para la entidad”. Pero, todo indica que esa estación es sólo para unos cuantos. Entre otros el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ya tiene las puertas abiertas de par en par en la zona del Istmo —precisamente donde nace el ferrocarril interoceánico—: Salina Cruz, Matías Romero, etc. Una enorme área que abarca no sólo a Oaxaca, incluso de Veracruz, donde mal gobierna otro incapaz mandatario de la 4T,Cuitláhuac García. Y esa expansión del CJNG ¿es en pago a su contribución en la campaña morenista y en las urnas electorales? ¿Quién responde? * * * Leído por ahí: Que a quienes la engañosa “austeridad franciscana” -predicada por AMLO en sus homilías de las matinés en Palacio Nacional- les hace “lo que el viento a Juárez” es a los integrantes de la familia Salgado Pineda, cuyo patriarca es el senador Félix Salgado Macedonio, pues “se despacharon con la cuchara pozolera” para 2023. Nos detallan que tan sólo a la oficina de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) —a cargo de su pareja sentimental, Rubén Hernández Fuentes—, se le asignaron 33 millones de pesos, lo que representa 21 millones más que el año pasado y casi tres veces más de lo que se programó para la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas del estado, a la cual sólo le tocaron 13 millones de pesos; pero, además, la presidenta del DIF estatal, Luz Adriana Salgado Pineda, hermana de doña Evelyn, tendrá a su disposición 853 millones 211 mil pesos, cifra superior a la del Congreso local y apenas por debajo del Tribunal Superior de Justicia. ¿Así o más encaje? Así. Pues es un hecho que los cuatroteros buscan el poder no para servir, sino para servirse, y convertirse así en miembros de la corte de El rey del cash. * * * Por cierto que, tras conocerse que la Fiscalía de CDMX, a cargo de Ernestina Godoy, inició una persecución judicial a la escritora Elena Chávez por “quítame de aquí estas pulgas”, se comprueba una vez más que la procuración de justicia en la capital nacional está punto más que politizada. Un antecedente, entre varios, es su dictamen exprés en el que exoneraba a la pícara Yasmín Esquivel Mossa del comprobadísimo cargo penal de robo de propiedad intelectual, por aquello de la tesis de grado copiada a otro alumno de la UNAM. * * * Y a partir del lunes, ya iniciado formalmente el juicio en Brooklyn, NY, donde El policía de titanio -así lo llamaban ciertos colegas- Genaro García Luna es quien está sentado en el banquillo de los acusados. Habrá revelaciones trascendentes y comprobación de versiones que aquí le adelanté durante el falaz y mortífero calderonato que, en su oportunidad, ya comentaremos aquí. * * * Por hoy es todo. Gracias por leer este texto. Como siempre, usted lo sabe, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

