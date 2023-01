Un México sin brújula

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

¿Los partidos políticos en América se convirtieron en lacras sociales y en potenciales estorbos de la sociedad? ¿Sirven todavía los partidos políticos en México? ¿Han llevado a México al precipicio? ¿La nación azteca tiene todavía salvación o qué nos está pasando a los mexicanos que como nunca nos engañan tan fácilmente la ponzoñosa partidocracia? ¿Por qué razón los países más polarizados están en el continente americano?

Véamos: No hay duda, que el extremismo en las ideologías políticas, la erosión y desconfianza en las instituciones, la marcada división de clases sociales entre las que hay un abismo entre riqueza y pobreza y el odioso populismo de gobernantes han dado como resultado un continente a punto de los estallidos sociales y de ello no escapa México, pues la llamada partidocracia que ostenta el monopolio del poder político y no deja que ciudadanos sin partido y con decencia entren a oxigenar el poder político.

En este terrible diagnóstico concluyen expertos en el Foro Mundial de Davos, allá en Suiza, pero también aquí en la nación azteca se le busca la cuadratura al círculo, pues hoy México está desbrujulado, a la clase política se le está saliendo el país entre las manos y los presagios francamente son catastróficos.

No es catastrofismo de este átomo de la comunicación, sino de politólogos, ex candidatos presidenciales, académicos y líderes sociales en un documento titulado “Punto de Partida”, en el que concluyen:

“Hoy vivimos en México un Estado omiso en el cumplimiento de sus obligaciones, que concentra el poder con autoritarismo y discrecionalidad, que se militariza, que destruye instituciones; con una democracia bajo acecho y con grandes ineficiencias.

Hoy falta gobernabilidad, tenemos un gobierno que no es responsable ni plural, que no ofrece certidumbre, y sin autonomía ni independencia judicial total y con un Poder Legislativo en gran parte sometido y abyecto. Las políticas de inversión y las cuentas públicas, así como los programas de gobierno son un desastre.

En la actualidad, el gobierno mexicano se comunica y se construye con la mentira, la negación y la ilegalidad. Se niegan los problemas. No hay cultura de legalidad y las instituciones públicas están rebasadas o asfixiadas desde dentro. Hay intentos por instaurar un régimen unipersonal de concentración de poderes en el que se reine y someta, no se gobierne para mejora de la vida de las personas”.

Cuánta razón tienen los firmantes de dicho documento, entre ellos los ex candidatos presidenciales Cuautémoc Cárdenas y Pancho Labastida Ochoa, pues los partidos históricos se echaron en brazos de la corrupción y fueron rebasados por la sociedad civil. A razón de que a los politicastros les importa más el dinero y se olvidan de que son nuestros empleados que deben servirnos con eficiencia y honestidad, con esa mendiga tesis arribó a México un dizque líder populista llamado Andrés Manuel López Obrador, quien lleva ya más de 101 mil mentiras y junto con su partido Morena han dado muestras de que no estaban aptos para ejercer con responsabilidad el gran poder político en México.

El problema es que ese líder está inmerso en llevar a México a un conflicto postelectoral después de las elecciones presidenciales de 2024, bajo la tiránica mentira de que el INE le hizo un fraude electoral, con lo cual México podría entrar a un espiral peligroso de violencia e ingobernabilidad como se vive en estos momentos en Perú.

¿Se da usted cuenta de la importancia de votar en las próximas elecciones con la cabeza y no con el corazón?

